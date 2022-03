Por más escollos, contratiempos y episodios raros -y el último, el de la alineación indebida, lo ha sido en grado mayúsculo- que encuentre en su camino, el Córdoba CF mantiene firme su discurso. Germán Crespo compareció en la sala de prensa como cualquier otra víspera de partido, desgranando de modo rutinario pero firme el catálogo de propósitos de los suyos. A saber: sumar de tres en tres y acelerar en la búsqueda de "lo que todos queremos", que es el modo en que suele referirse al ascenso de categoría. La pérdida en los despachos por 3-0 del partido que se ganó en el campo del San Fernando por 0-3 propició un clima algo distinto en el retorno al trabajo. El entrenador lo admitió, pero retomó su línea argumental para insistir en lo primero y principal: ganar.

"Está claro que conforme han ido sucediendo los días se nos ha ido pasando el cabreo", relató el granadino, para insistir en que "si una cosa buena ha tenido este equipo es que siempre ha tenido una motivación extra". "Por lo que se ha dado esta semana va a ser un partido especial, pero nosotros lo que queremos es seguir sumando de tres en tres en casa. Ya lo dijo José (Ruiz), que después de una semana complicada para todo el mundo el poder conseguir los puntos y que quede en el olvido sería genial", expresó.

La resolución del Juez de Competición sorprendió más por su celeridad -no había conflicto, todos asumían su cuota de culpa- que por su contenido. "Lo que era de esperar; sabíamos por cómo se pronunció el club que nos iban a dar el partido por perdido y la sanción es la cantidad más o menos que podía ser, los 1.500", dijo Crespo, que mostró resignación y, al tiempo, cierta satisfacción por poder disponer de Javi Flores. "Es lo que hay. Cometimos un error, lo hemos hablado y creo que lo mejor es que se ha resuelto la duda que teníamos, porque Javi había cumplido, pero queríamos asegurarnos y tenerlo por escrito para no cometer un error", expuso.

La primera derrota cayó en Villanueva de la Serena y la segunda, este viernes en un despacho de la RFEF en Las Rozas. El Córdoba CF se queda con 52 puntos, a seis -aunque con un partido menos, el que deberá disputar este mes en El Arcángel ante el Tamaraceite- del Cacereño, que va embalado. ¿Siente vértigo o presión Crespo? No lo parece en absoluto. "Está claro que está haciendo números de campeón. En otro grupo estaría campeón e incluso en este si no estuviésemos nosotros", dejó claro el técnico, que aprovechó la pregunta para deslizar de nuevo uno de sus mantras: "El principal rival del Córdoba somos nosotros mismos".

La segunda vuelta perfecta tuvo el manchón de la alineación indebida, pero nada impide que vuelva a retomar la línea de triunfos. Crespo valoró que su equipo "es capaz ahora de conseguir victorias fuera de casa, en una dinámica que nos había faltado en la primera vuelta", y subrayó la importancia de ser implacables en El Arcángel. Al amparo de su público lo han ganado todo. A su adversario más señalado, el Cacereño, lo goleó por 5-0. "Están haciendo un campeonato muy bueno, pero también ahora van a tener rivales complicados, porque ellos van cogiendo al que dejamos nosotros. Tienen que ir a Mensajero, Ceuta, Villanovense... Tienen enfrentamientos con la gente de arriba y se van a jugar el play off, pero a pesar de su calendario complicado están haciendo las cosas muy bien y nos exigen a nosotros cada domingo", relató.

Bernardo Cruz, baja

Además de José Alonso, que sigue su proceso de recuperación, el Córdoba tendrá la ausencia segura este domingo de Bernardo Cruz. Crespo confirmó que el central cordobés no está disponible porque "tuvo un golpe en una disputa con Casitas y a falta de los resultados de una resonancia que se le hizo va a estar de baja dos o tres semanas". El técnico detalló que "se le ha hecho una placa y no es nada óseo, pero tiene molestias en una zona delicada". Con Alonso habrá que tirar de paciencia. "Al parecer no es tanto, puede ser una contractura", dijo sobre las molestias que sintió el defensa esta semana. "Se le va a dejar dos o tres días y ver el lunes si hay rotura en unas pruebas el lunes. Con lo que se vea se actuará", apuntó.

Y en el horizonte más cercano, el Mensajero. En la primera vuelta, en un partido que se aplazó por la suspensión de vuelos debido a la erupción del volcán Cumbre Vieja y se jugó finalmente el 22 de diciembre, el Córdoba no puso salir con todo el botín del Silvestre Carrillo (1-1). Saber cómo puede plantear el duelo en El Arcángel la escuadra canaria es poco menos que una incógnita, porque Crespo reconoce que "lo que los equipos hacen contra otros rivales lo cambian completamente cuando se enfrentan a nosotros". "Hemos estudiado los últimos partidos e incluso hemos visto un equipo ofensivo fuera de casa", señala, al tiempo que lanza una advertencia: "Será un partido que tendremos que madurar, sin precipitarnos, porque es algo que hemos tenido varias semanas aquí en casa".