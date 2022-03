Muchas probaturas y rotaciones bajo los palos hasta que el Córdoba CF encontró un dueño firme. Carlos Marín le ha ganado la partida a Felipe Ramos en este momento del campeonato dentro del grupo 4 de la Segunda RFEF. El joven, llamado a ocupar -a priori- un rol más secundario, acabó por hacerse con la vitola de titular en unos meses duros tanto en lo deportivo como en lo familiar.

Su experiencia en los filiales

El arquero lleva un total de 990 minutos disputados -11 encuentros-, aunque los guarismos empezaron a ser más relevantes hace ocho jornadas, concretamente en la salida hacia Ceuta que concluyó sin goles. A partir de entonces ha ocupado la meta en todos los compromisos ligueros celebrados y únicamente encajó cinco dianas en contra, una marca que disparó al equipo, liderado por Germán Crespo, hacia el codiciado acenso a la Primera RFEF.

Este escenario dista -y mucho- del que presumiblemente iba a acometer cuando fichó por el conjunto cordobesista. La salida de Edu Frías hacia la Cultural y Deportiva Leonesa provocó que la dirección deportiva, encabezada por Juanito, viera en él un relevo de garantías para suplir al catalán. Dicho y hecho, el fichaje no tardó en efectuarse para una campaña con opción a una más en virtud de las socorridas cláusulas adicionales -en este caso alcanzar la veintena de partidos-.

Lejos de pensar en esa posibilidad, Marín se sinceró ante los micrófonos de La Jugada de Canal Sur Radio sobre su estancia en la ciudad y los diversos episodios vividos en la misma, algunos muy satisfactorios y otros de los que no guarda un recuerdo agradable.

Su paso por las canteras del Atlético de Madrid y del Real Betis -su anterior club- lo formaron como profesional y amoldaron el estilo que lleva a cabo desde atrás. «Tenía ganas de salir de un filial y de pertenecer a un primer equipo. Acabé contrato con los béticos y se dio la opción del Córdoba y era el sitio ideal para poder hacerlo. Allí se iniciaba el juego con el balón atrás, querían tener peso y ser protagonistas y aquí más o menos es la misma filosofía y la disfruto domingo tras domingo», apuntó. De hecho, el recorrido emprendido en la escuadra de las trece barras fue de más a menos hasta que cumplió su contrato.

En la 2018-19, campaña donde llegó a préstamo desde los colchoneros, jugó 32 partidos en el grupo 10 de Tercera División y recibió 27 goles. La mejor racha que atesoró en lo concerniente a compromisos consecutivos fue de 11, desde la octava jornada frente al Sevilla C -victoria por 0-3 en el miniderbi- hasta la decimoctava con el CD Ciudad de Lucena de rival -otro duelo vencido por 2-3 ante los lucentinos-. Más tarde se concretó su alta teniendo, incluso, alguna que otra presencia en la dinámica del primer equipo.

La siguiente fatídica temporada, marcada inevitablemente por el coronavirus, concluyó con ascenso del Betis Deportivo a Segunda División B. Marín contribuyó notablemente a la causa bajo los palos actuando en 16 compromisos y encajando 18. Es más, el entrenador Manel Ruano le concedió la titularidad tanto en las semis del play off de ascenso contra el CD Utrera (3-1) como en la final frente a los lucentinos (4-1). No obstante, un año después, no tuvo ese protagonismo en el pase hacia la Primera RFEF debido a que la confianza se depositó en Dani Rebollo.

Este portero, de infausto recuerdo para el Córdoba por anotar uno de los goles cruciales en el cierre del curso regular en El Arcángel, le arrebató el puesto de inicio. Por ello, solo registró 630 minutos y recibió 8 dianas. Esa última experiencia, con poco recorrido en el once, le abrió de par en par las puertas para salir hacia su siguiente desafío.

Un mano a mano con Felipe Ramos

Las cosas, aunque puso esfuerzo desde el primer entreno que realizó en el feudo ribereño, no fueron por los cauces esperados. Los constantes problemas en el cuádriceps durante el arranque de la pretemporada solo le permitieron tener minutos contra el Linares Deportivo en casa -una parte del choque-.

Felipe Ramos, también aquejado de diferentes molestias musculares, aguardó su oportunidad mientras Crespo debía optar por el gibraltareño Jaylan Hankins, Lluís Tarrés o el juvenil Alejandro Barea, algo impensable y que afectó en el desarrollo de la preparación -además de levantar las dudas entre los aficionados debido a lo extraño que resultaba ver a los dos porteros del primer equipo lesionados y sin saber cuándo podrían actuar para el grupo-.

Sin embargo, el palo más relevante que recibió fue la pérdida de su madre. «Desde que he llegado me he sentido muy arropado por parte del club, de los compañeros y de la ciudad. Sentí que estaba en mi lugar y que tardo o temprano las cosas buenas iban a pasar. Tras el fallecimiento de mi madre tuve total apoyo y eso me lo hizo más fácil», reconoció con cierta emoción.

Ágil y con la cabeza bien amueblada, Marín supo recomponerse ante tanto infortunio para convertirse en indispensable. Maneras ofreció para Crespo en su primera titularidad contra el CP Cacereño. Esa tarde, aunque los blanquiverdes golearon por 5-0 a los extremeños, el público le ovacionó por una gran mano cambiada cuando el esférico iba encaminado hacia la escuadra.

El entrenador, entonces, decidió no rotar y confió en sus capacidades para viajar a Villanueva de la Serena. En el Municipal, sin embargo, se produjo la primera derrota -al menos sobre el terreno de juego- dentro de la competición liguera. Dicha circunstancia no echó el freno a su evolución, como constató ante la AD Mérida y en la serie de ocho compromisos consecutivos que ha enlazado.

Su situación, además, quedó como el mejor ejemplo posible de que las rotaciones darían un plus competitivo al bloque. La Copa RFEF, que finalmente conquistaron los cordobesistas, le lanzó hacia el once con las recordadas eliminatorias frente al Juventud de Torremolinos, el Xerez CD y el CD Ebro. Todas ellas valieron el trofeo y el acceso a la Copa del Rey, un factor triunfal pese a estar en la cuarta categoría nacional.

En la actualidad, focalizando sus esfuerzos en el partido a partido, Marín deja a un lado su futuro y solo pretende cumplir con la meta de la entidad, que no es otra que promocionar lo antes posible. El de Almería, en esa historia, tiene todavía mucho que decir para mantener el pulso con Felipe Ramos.