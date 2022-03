Levantar el vuelo tras el el varapalo que causó la alineación indebida de Javi Flores. Ese es el objetivo principal del Córdoba CF en el retorno al terreno de juego para medir fuerzas contra el CD Mensajero. Los de Germán Crespo pretenden demostrar su poderío después de lo acontecido ante la UD San Fernando, una situación para nada esperada y que esperan zanjar en El Arcángel con un nuevo triunfo.

Vuelta a la necesaria actividad

Los constantes mensajes de unión vertidos desde el propio equipo no esconden el grosero error, un fallo que no puede «volver a repetirse» -algo que reseñaron tanto el consejero delegado, Javier González Calvo como el director deportivo, Juanito-. Las miradas se situaron rápidamente en el delegado, Julio Cruz. No obstante, nadie planteó un escenario futuro en el que no forme parte del club, más que nada porque la gran ventaja que tienen los cordobesistas en el campeonato liguero permite afrontar este fallo como un borrón que quede en una anécdota -para nada agradable- a tenor de lo bien que van las cosas en general.

El equipo vuelve hoy al trabajo, a las 10.30 horas en la Ciudad Deportiva, después de dos días de descanso en un ejercicio de reseteo. El ánimo, aunque sigue en niveles óptimos, sufrió un ligero descenso debido a una situación rocambolesca. El desconcierto generado ante las noticias que llegaban a toda expedición, prácticamente al partir de la Ciudad Deportiva de Maspalomas, les pilló con el paso cambiado y sin ningún tipo de maniobra que pudiera hacer olvidar el instante.

Por delante tendrán cuatro sesiones en las que la idea pasa por dejar a un lado todo lo acontecido y buscar nuevos retos que acometer de aquí al final del curso. El jueves, en el estadio, y el viernes y el sábado, repitiendo en las instalaciones deportivas del Camino de Carbonell, concluirá una preparación cuyas únicas miras quedan estrictamente señaladas hacia los de la isla de La Palma.

Si bien es cierto que el firme liderato que poseen se ha visto reducido a una diferencia de seis puntos con respecto al CP Cacereño, los jugadores confían en su buena dinámica y en el recorrido que estaban trazando en la segunda vuelta para que el ascenso a la Primera RFEF pueda llegar lo antes posible. Además, no se le escapa a ningún adversario que el Córdoba tiene un partido pendiente contra la UD Tamaraceite -que tuvo que posponerse en su día debido a varios casos positivos por covid-19-, lo que no causa una excesiva preocupación.

Encima de la mesa estará, de forma inevitable, el listado de sancionados que actualmente figuran en el vestuario. Para la defensa existen dos casos a tener en cuenta, el del lateral diestro José Ruiz y el central Dragisa Gudelj, uno de los fijos para Crespo cuando firmó durante el pasado mercado invernal. De hecho, el serbio llegó procedente del Cádiz B con cuatro amarillas, una cifra que mantuvo hasta la fecha. Por delante está la situación conocida del medio Toni Arranz, que perdió su sitio en el once inicial debido al rendimiento de la pareja Álex Bernal y Javi Flores. Hay que añadir a Luismi Redondo, que está en el límite desde la decimotercera jornada contra la AD Mérida, pese a que su protagonismo también menguó por la irrupción de Adrián Fuentes.

El apoyo del público, primordial

En cualquier caso, de cara al mediodía del domingo ante el CD Mensajero, la principal premisa establecida pasa por mantener el magistral recorrido ejerciendo de local -todos los encuentros ligueros acabaron con triunfo para los de Crespo, una marca de récord en el fútbol español que contempla hasta 11 consecutivos- y, además, registrando una de las mejores entradas de lo que va de campaña.

El conjunto blanquiverde repetirá la fórmula que no pudo llevarse a cabo con el Tamaraceite, es decir, la de que los abonados pudieran retirar todas las entradas que deseen -siempre hasta completar el aforo- a un precio de 2 euros, para menores de 12 años, y 6 euros, para adultos. Esa llamada «tarifa plana» estaría instaurada en todo el recinto salvo en la catalogada zona VIP, por lo que se espera una respuesta acorde a lo que el equipo se está jugando. Los abonados que retiraron en su día el billete para disfrutar del compromiso con los canarios podrán cambiar en las taquillas dicha compra por la actual, algo que muchos de ellos habían solicitado cuando se conoció el aplazamiento.

El precio para el público general mantendrá su habitual baremo, es decir, 7 euros para ambos Fondos, 10 euros en Preferencia y 12 si se desea en Tribuna. El horario establecido de las taquillas será el jueves, de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas, el viernes, de 9.00 a 14.00 horas y el domingo, desde las 9.00 horas hasta el comienzo del partido.

Esta fecha del calendario también tendrá fines benéficos en el Córdoba CF. Parte de lo recaudado irá destinado a una obra social de la ciudad, concretamente a la que lleva el Hospital San Juan de Dios. El proyecto «Los menores, los primeros», del «Hermano Bonifacio», refuerza la relación y colaboración entre ambas entidades y permitirá ayudar en torno a medio millar de pequeños. El factor solidario suma, y mucho, para que el cordobesismo ofrezca su apoyo por partida doble.

Otro de los alicientes estará en la presentación sobre el terreno de juego de la camiseta conmemorativa del Día de Andalucía, una prenda de coleccionista que en su día mostraron Javi Flores, José Cruz y Antonio Casas. Más de un millar de prendas deportivas se pusieron a la venta en la tienda oficial --situada en la Avenida Cruz Conde, 11-- y a buen seguro lucirá entre los aficionados.

Los jugadores del @CordobaCF_ofi José Cruz y Antonio Casas os animan a acudir al encuentro del próximo 6 de marzo frente al Mensajero, que tendrá carácter Solidario a beneficio de nuestra Obra Social 'Hermano Bonifacio' ¡Os esperamos! #MarcaTuGolSolidario pic.twitter.com/l9ZDZ4JTYy — Hospital San Juan de Dios Córdoba (@HSJDCordoba) 28 de febrero de 2022

Todo suma, todo aporta y más en la adversidad. El problema que atravesó el Córdoba CF en estos días halló un vínculo irrompible entre sus componentes, los mismos que levantaron la Copa RFEF, pusieron contra las cuerdas al Sevilla FC en la Copa del Rey y dominan con mano firme el difícil camino en la cuarta categoría nacional.