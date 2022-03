Germán Crespo tendrá que suplir a Javi Flores para el próximo partido frente al CD Mensajero (domingo, 12.00 horas). Es una de las consecuencias a la alineación indebida en la que incurrió el Córdoba CF durante la pasada jornada contra la UD San Fernando. El cordobés, después de encadenar 17 como titular en el grupo 4 de la Segunda RFEF, no podrá aportar al grupo en la zona de creación, un aspecto a considerar para el siguiente desafío.

La mejor racha de toda su carrera deportiva

El veterano jugador, a sus 36 años recién cumplidos, no arrancó la temporada al mismo nivel físico que el resto de sus compañeros. Los problemas en el sóleo de su pierna izquierda lastraron su rendimiento. De hecho, le costó hacerse un hueco dentro del once, ya que no participó de inicio hasta la sexta jornada ante, casualidades del destino, el San Fernando de rival. A partir de ese 10 de octubre de 2021, la predisposición y la entrega del medio ayudaron al equipo a consolidarse como el mejor de toda la categoría.

El del barrio de Fátima, una vuelta entera después, tendrá que vivir un encuentro fuera del verde. Lo hará ante un Mensajero que también tuvo su cuota de protagonismo en la esperpéntica escena vivida el pasado fin de semana. La primera de las amarillas vista este curso llegó, precisamente, en el Silvestre Carrillo, lo que quedó reflejado en un anexo del acta publicado por el colegiado Figueiredo Comesaña un día más tarde. A partir de entonces se sucedieron las cartulinas para el centrocampista cordobés. Y es que, una vez concluido el año 2021 con los insulares, las siguientes se produjeron en lo que se acontece de 2022 con el Vélez CF, el Cádiz B, el CD Coria y el CD Don Benito.

Esta racha, sin duda, es la mejor de Javi Flores como titular en toda su carrera deportiva. El dato que más se le acerca data de la campaña 2011-12 cuando se marchó del Córdoba CF hacia el filial del Getafe. Con los madrileños, en el grupo 1 de Segunda División B, encadenó 13 jornadas -del 6 de noviembre de 2011 al 12 de febrero de 2012-. La confianza que le entregó el técnico, Emilio Ferreras, ayudó al plantel para quedar en el octavo lugar de la tabla con 53 puntos, un gran registro de los azulones a lo largo de su segunda temporada en la categoría de bronce.

Los números más relevantes en Liga, focalizando la atención en el conjunto cordobesista, los había establecido bajo el mando de Lucas Alcaraz. En la 2009-10, dentro de Segunda División, firmó 11 partidos consecutivos -del 18 de octubre de 2009 al 2 de enero de 2010-, algo que repitió con el Real Murcia de José Manuel Aira en la 2014-15 -del 12 de octubre al 20 de diciembre de 2014-. Por consiguiente, la evolución quedó refrendada a medida que fue madurando en su fútbol y supo administrar esfuerzos.

Buenos números en las competiciones coperas

La capacidad de liderazgo de 21 no solo se quedó en el campeonato doméstico. En la Copa del Rey, por ejemplo, llevó la manija frente al Sevilla FC durante una eliminatoria que a buen seguro será recordada por el empuje y el pundonor vertidos por los locales ante uno de los clubs punteros de Europa. Para llegar a esta competición tuvieron que pasar por la Copa RFEF, torneo en el que Flores jugó en los cinco compromisos pero solo partió en uno de titular –con el CD Ebro en las semifinales-. Eso sí, su vital aportación goleadora ante el CD Guijuelo decantó la final y otorgó el quinto título de la historia para el Córdoba.

Crespo tiene por delante tres sesiones para hallar un sustituto de garantías. La pareja Toni Arranz y Álex Bernal cobra enteros, aunque no sería desdeñable que otorgara la confianza a jóvenes talentosos como Julio Iglesias o Alejandro Viedma. El capitán parará, pero se le espera pronto.