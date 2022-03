La alineación indebida de Javi Flores en el partido de la 23ª jornada liguera -dentro del grupo 4 de la Segunda RFEF- traerá, a buen seguro, un incesante número de reacciones. Las primeras en el Córdoba CF no tardaron en producirse por las redes sociales. Desde el director deportivo, Juan Gutiérrez Juanito hasta los jugadores Álex Bernal, José Alonso y José Cruz, el principal mensaje lanzado para lo que resta de campeonato pasa por la «unidad», una idea donde gestar el ascenso de categoría.

«Trabajaremos para que no vuelva a suceder en el futuro»

El gaditano, responsable en los despachos, indicó que es «responsabilidad del club y trabajaremos para que no vuelva a suceder en el futuro». Los componentes de la entidad, pese al varapalo recibido, tienen «la suerte de estar unidos» y mencionó «al CEO, consejeros, jugadores, cuerpo técnico, dirección deportiva, empleados y afición» en pos de «un único objetivo que es ganar, ganar y volver a ganar», reseñó.

Bernal, al poco de conocerse la noticia, sacó la cara por el grupo. «Los jugadores fallamos goles, nos expulsan o a veces hacemos cosas que no proceden. Todos juntos, seguimos equipazo y a por el siguiente partido». Y es que, al no existir marcha atrás, el foco queda centrado en el próximo domingo, a las 12.00 horas, frente al CD Mensajero en El Arcángel. Para intentar llegar a la cita trabaja José Alonso. El central, que la pasada semana estuvo tocando balón y efectuando su dinámica en el terreno de juego, declaró que «nada ni nadie podrá con la unión que hay en este equipo. Todos sabemos que cuando se cometen errores hay que afrontarlos y superarlos. No tengo duda de que este domingo lo volveremos a demostrar en el reino. Donde hay unión, hay victorias», subrayó.

Más crítico en su exposición fue José Cruz. El cordobés, en primer lugar, siguió la línea marcada por sus compañeros al asegurar que «todos cometemos errores y, como hasta la fecha, seguiremos unidos como equipo y luchando en el verde cada domingo para lograr el objetivo». Sin embargo, no se quedó ahí y criticó la actitud de sus rivales. «Deja mucho que desear como club y personas (delegado, entrenador, dirección deportiva del San Fernando) el saberlo antes de jugar y guardar silencio».

El miércoles, vuelta al trabajo

El necesario reseteo que debe acometer el Córdoba CF se iniciará a mediados de esta semana, concretamente desde el miércoles. Ese día fue el elegido por el técnico, Germán Crespo, para volver a la dinámica de trabajo en la entidad blanquiverde. La misión que tiene por delante el granadino, en primer lugar, pasa por hacer olvidar todo lo concerniente a la alineación indebida de Javi Flores contra la UD San Fernando, un palo considerable.

Esa circunstancia, que nadie en el club podía esperar, frenó en seco el recorrido triunfal de los cordobesistas dentro de la categoría y, de paso, redujo la diferencia con respecto al CP Cacereño a seis puntos. No obstante, cabe reseñar que el equipo tiene un partido pendiente ante la UD Tamaraceite -con fecha todavía por dilucidar- en la que pueden recuperar el terreno perdido para acercarse al principal objetivo del ascenso.

En las cuatro sesiones previstas antes de recibir al CD Mensajero (domingo, 12.00 horas) probará José Alonso para intentar ser de la partida lo antes posible, algo complicado debido al alto nivel que existe en la retaguardia.