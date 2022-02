Ni siquiera metido en una racha triunfal de proporciones descomunales, ante un adversario que marcha colista de la Liga y con la disposición prácticamente total de la plantilla se concede Germán Crespo una licencia a la euforia. Tampoco es que lo necesite demasiado. Un simple vistazo a la clasificación presenta a un Córdoba CF cuyos números no tienen parangón en los principales campeonatos del país. Este domingo juegan ante un equipo de una barriada de Maspalomas, el San Fernando, que cierra la tabla y ha montado un ambiente festivo (domingo, 13.00 horas, Footters) para acoger la llegada del líder. Será otro partido especial para el Córdoba, que está despachando una especie de gira de despedida para una competición recién creada y que abandonará más pronto que tarde. "Aquí todos estamos diciendo que queremos que llegue cuanto antes el ascenso y para eso tenemos que competir cada domingo, en cualquier campo y contra cualquier rival que nos toque", apuntó. Las ganas se mascan.

"El equipo lo que quiere es competir cada domingo. Me hubiera gustado darle continuidad, pero a pesar de eso se han hecho dos semanas de trabajo muy buenas", dijo Germán Crespo cuando le preguntaron desde la trinchera mediática sobre el estado de ánimo del grupo después de la suspensión del último partido ante el Tamaraceite, que se fijará durante el mes de marzo. El granadino se congratuló por una circunstancia: la enfermería se le queda casi vacía. Están todos disponibles a excepción de José Alonso, que apura plazos con un programa de recuperación para ponerse al servicio de un equipo en el que nadie quiere ceder su cuota de protagonismo.

Disparado en la tabla, el Córdoba CF se esfuerza en encontrar cada semana retos estimulantes para mantener su voracidad. En esta ocasión tiene uno muy particular: esta temporada no ha sido capaz de conseguir la victoria en ninguno de sus partidos en las islas Canarias. Ni en Tamaraceite (1-1), ni ante al filial de Las Palmas (2-2) ni en La Palma contra el Mensajero (1-1). "Eso lo hemos comentado", reconoce Crespo, que desmenuzó los motivos que, a su juicio, impidieron el retorno triunfal a la península. "Creo que el equipo ha sido capaz de hacer buenos partidos, de generar ocasiones, pero quizá nos haya faltado algo de concentración", dijo, insistiendo en otros aspectos negativos. "O bien no saber leer el partido, como nos pasó en La Palma en los últimos minutos, o prácticamente regalar los goles como hicimos en Tamaraceite y Las Palmas", expresó. ¿La receta para cambiar? "Lo que hemos intentado que vea la gente es que hay que mantener la concentración los noventa y tantos minutos que dure el partido, porque al ser el campo de dimensiones pequeñas, si no mantienes la máxima atención pueden ellos crear ocasiones a balón parado o en saques de banda", subrayó.

En San Fernando se van a encontrar con un escenario conocido. La película es siempre la misma: equipos modestos que quieren poner una anotación brillante en su expediente. Al Córdoba CF lo miran con admiración, pero también con el deseo de hincarle el diente. "Tenemos ganar de ir y conseguir los tres puntos. Vamos con esa ilusión, aunque sabemos que para ellos va a ser un día festivo para su afición, que tendrán mucha afluencia de público", recuerda Crespo, quien puntualiza que "esta semana vuelve a haber enfrentamientos directos por la parte alta de la clasificación y a ver si nosotros somos capaces de seguir sumando de tres en tres; si eso es así se va a adelantar lo que todos estamos esperando".

El adversario querrá hacer el partido de su vida. Al Córdoba le tocará impedírselo. "El San Fernando ha conseguido pocas victorias, pero al final se enfrenta a un Córdoba con la motivación que conlleva, algo que estamos notando en todos los partidos que jugamos fuera", resaltó.

El obstáculo del césped artificial

Es otro de los desafíos del Córdoba: ganar sobre superficie sintética. La Ciudad Deportiva de Maspalomas tiene esta característica, que también tenían otros recintos... en los que el Córdoba CF no sacó los tres puntos. "Por lo que hemos visto en imágenes creemos que va a estar mejor de lo que estaban los campos del Tamaraceite y Las Palmas", explicó Crespo, que precisó que "es un césped parecido al que tenemos en la Ciudad Deportiva, por lo que el bote del balón no cogerá tanta altura como en partidos en los que el césped era prácticamente moqueta".

"Si viene lluvia durante el partido, pues se le va a poder dar más velocidad en el juego", apuntó. Sin embargo, se mostró resignado ante una variable que no pueden controlar. "Estamos en la categoría que estamos y nos tenemos que adaptar a todo tipo de campos. Este campo artificial no será tan bueno como el del Ceuta, que era incluso mejor que muchos de césped natural, pero sabemos que no afectará tanto como en partidos anteriores".

El Córdoba CF no se fía del colista. De hecho, los blanquiverdes no ganaron a tres equipos vecinos de Canarias que actualmente ocupan posiciones de descenso. "Por lo que hemos visto sabemos que no es un equipo que tenga continuidad, por eso está en el puesto que está, pero todos los que han sumado allí les ha costado", resaltó Crespo, quien retrató ante los medios con trazo grueso el panorama que les aguarda. "Esperamos un rival con juego directo, que tratará de sacar provecho del balón parado", apuntó, dejando también detalles del método para combatir ese estilo. "Hemos hablado de la importancia de no hacer faltas tontas y que los delanteros están de espaldas a nuestra portería. Lo que queremos sobre todo es que el equipo salga con la intensidad de Tamaraceite o Las Palmas y mantenerla todo el partido", dejó claro.