No es uno de los fijos del once inicial, pero su compromiso y dedicación también ofrecen su fruto para el buen momento del Córdoba CF. El medio Alejandro Viedma atendió a los canales oficiales de la entidad blanquiverde para hacer una valoración del siguiente encuentro en las Islas Canarias (domingo, 13.00 horas) y para hablar del futuro -tanto el del equipo como el suyo particular-.

Los problemas del Córdoba en territorio insular

El jiennense expuso que la UD San Fernando será «un rival muy complicado aunque vaya de colista en la categoría». Los de Germán Crespo ya tienen «la experiencia de que salir a Canarias no ha sido nada fácil» y recordó que, todavía, no lograron «la victoria», una circunstancia que les hace viajar «a por los tres puntos» en la Ciudad Deportiva Maspalomas. La gran diferencia con su rival, nada más y nada menos que de 40 puntos, no considera que genere una relajación dentro del plantel. «No va a venir a nuestra contra, estamos todos unidos, queremos conseguir el triunfo y el objetivo cuanto antes, por lo que saldremos con la máxima concentración», apostilló.

El obligado parón competitivo no influyó de ninguna manera en la escuadra cordobesista. «Ni bien ni mal, nosotros no queríamos parar como es lógico, pero las circunstancias del covid están siendo complicadas», reconoció. Por ello, la idea se sitúa en llegar a la meta deseada sin que suponga una presión añadida. «Como dice el míster, hay que ir partido a partido, lograr los tres puntos y cuando tenga que llegar, llegará», argumentó. «Salir al máximo» con un extra de «motivación» se antoja crucial, más si cabe atendiendo a la distancia con respecto al segundo de la tabla, el CP Cacereño -9 puntos-.

Un futuro que quiere ligar a la entidad

Viedma, en el plano personal, no está teniendo el recorrido que quisiera de titular. «Está siendo complicado para conseguir un puesto en el once. El nivel de exigencia es una locura, pero tenemos una motivación sana todos los compañeros y trabajamos para conseguir un puesto, como si fuéramos a jugar», algo que deja la decisión final a Crespo. Si no salta al verde o se queda fuera de la convocatoria, el centrocampista no duda en acompañar al vestuario. «Eso hace que este año esté siendo tan bueno en el Córdoba, el apoyo del que juega y del que no», comentó.

El hecho de que el ascenso a la Primera RFEF esté cada vez más cerca abrió el capítulo de renovaciones -véase los casos de Simo Bouzaidi, José Ruiz o Adrián Fuentes-. En el suyo, no tuvo ningún tipo de recelo al indicar que «si por mí fuera, ahora mismo firmaría. Estoy en disposición del club para hablar y ojalá me pueda quedar aquí toda mi vida», subrayó.