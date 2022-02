El Córdoba CF puso punto y final a una semana atípica que no desembocará en partido liguero dentro de la Segunda RFEF. Los casos positivos por covid-19 en la UD Tamaraceite hicieron inviable la celebración del encuentro en El Arcángel para este domingo, por lo que el Juez de Competición determinó el aplazamiento del mismo y dicha circunstancia varió la planificación del trabajo marcada por el míster, Germán Crespo. Con casi todos sus jugadores, a excepción del central José Alonso, completaron la matinal sabatina antes de disfrutar de dos días de descanso.

El día arrancó a las 9.00 horas con rutina en el gimnasio bajo las órdenes del recuperador, Javier Poveda. La entidad facilitó un vídeo, a través de sus redes sociales, donde podía verse al extremo Samu Delgado en plena fase de recuperación. El manchego, operado con éxito de una grave lesión en los isquiotibiales, estuvo sobre la bicicleta mientras el resto de sus compañeros acometían los diversos ejercicios dispuestos. En torno a las 9.45 horas llegaron a la Ciudad Deportiva para focalizar el siguiente tramo de la jornada, ya vinculado al terreno de juego.

El preparador, Álex Prieto, comandó como de costumbre la activación con 21 efectivos: los porteros Felipe Ramos y Carlos Marín, los defensores José Ruiz, Carlos Puga, Ekaitz Jiménez, Ricardo Visus, Bernardo Cruz, José Cruz y Dragisa Gudelj, los medios Toni Arranz, Julio Iglesias, Alejandro Viedma, Javi Flores y Álex Bernal, los extremos Simo Bouzaidi, Luismi Redondo, Adrián Fuentes y Omar Perdomo, el mediapunta Miguel de las Cuevas y los delanteros Willy Ledesma y Antonio Casas. Del filial no figuró nadie debido a que el domingo, al mediodía, los jóvenes de Diego Caro visitan las instalaciones del José Ramón Cisneros Palacios para medir fuerzas contra el Sevilla FC C.

La intensidad, aunque no había en esta ocasión una sana disputa por entrar en el once titular, no quedó rebajada en lo más mínimo, sobre todo porque ningún miembro del cuerpo técnico permitió que así fuera. La definición, donde el grupo se repartió en tres equipos que debían batir a los arqueros de diferentes maneras -tiro lejano, pared y remate y centro con nuevo remate- ofreció un amplio repertorio de paradas y goles muy celebrados por los presentes. Para acabar, un partidillo midió fuerzas entre dos escuadras -teniendo a Luismi Redondo de comodín-.

La siguiente fecha marcada en el particular calendario blanquiverde será la del 27 de febrero. Ahí les tocará un nuevo desafío, a domicilio, frente a la UD San Fernando (a las 13.00 horas en la península). Este domingo y el lunes descansarán y retomarán los entrenamientos el próximo martes.