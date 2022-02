La mezcla perfecta entre un remolino por la banda y un gran criterio ofensivo. Un jugador de esos que tanto gusta ver a la afición, ya sea por su pegada, por su buen último pase o simplemente por lo vistoso de su fútbol. Esos son solo algunos de los muchos adjetivos que vienen a la cabeza a la hora de tratar de definir a un futbolista como Luismi Redondo (Plasencia, 1998). El habilidoso extremeño es uno más dentro del selecto grupo de jóvenes talentos llamados a romper la baraja del Córdoba CF. Aún no ha finalizado su primer año completo como miembro de la primera plantilla blanquiverde, pero Luismi ya ha conseguido dejar su impronta en el equipo.

-Se respiraba un aroma especial durante esta semana. ¿Cómo ha sentado la suspensión del partido en el vestuario? ¿Cree que puede repercutir negativamente el parón?

-Con el tema de la pandemia uno puede esperar estas cosas. Ojalá que los afectados estén bien y lo superen rápido. Nosotros sí es verdad que teníamos ganas de jugar en casa, porque siempre es bonito estar de local y encima el club había hecho todo lo de la promoción especial para que viniera mucha más gente. No podremos disputar ahora el partido, pero ya se recuperará.

Tampoco creo que nos vaya a poder repercutir para mal. El equipo al final tiene la mentalidad de ir partido a partido y pase lo que pase nosotros siempre estamos en lo que viene. Si ha tocado que venga un aplazamiento solo nos queda afrontarlo de la forma más profesional posible, que es como sabemos. Toca seguir.

-El Tamaraceite era precisamente uno de los equipos que habían puesto las cosas difíciles al Córdoba últimamente. ¿Había aire de revancha?

-Fastidia no poder jugarlo. Sí que había un poco de ganas de revancha, sobre todo por el partido de ida, en el que no nos sentó nada bien que nos metieran ese gol del empate en los últimos minutos. Teníamos ganas de que viniesen para poder jugar el partido, pero la realidad es que nuestra rivalidad es sana como siempre, es la del fútbol y esto es lo verdaderamente bonito que tenemos.

"Fastidia no poder jugarlo. Sí que había un poco de ganas de revancha, sobre todo por el partido de ida, en el que no nos sentó nada bien que nos metieran ese gol del empate en los últimos minutos"

-Este equipo funciona como una máquina bien engrasada, todos están siendo una pieza fundamental del engranaje. ¿Qué cree que está aportando Luismi en la ecuación?

-Creo que personalmente sumo en la línea que vamos aportando un poco todos. Al final yo si tengo que salir de inicio voy a dar el 100% y si tengo que hacerlo en la segunda parte también voy a ir con todo. Es un granito de arena que tenemos todos y cada uno de los jugadores y que vamos aportando al equipo. Con goles, asistencias y lo máximo posible en mi mano siempre trato de ayudar al Córdoba a llegar lo más lejos posible.

-Últimamente parece que Germán Crespo está tratando de exprimir más su faceta de revulsivo. ¿Cómo está viviendo esta nueva situación?

-Yo trato de ser lo más profesional posible. Cada día entreno al máximo para demostrar que puedo estar ahí y si Germán me quiere en el segundo tiempo estaré y si es en el primero también. Yo voy a seguir trabajando como siempre y con la máxima ilusión posible en el equipo.

-Simo, Adrián Fuentes, Omar Perdomo y en ocasiones hasta Carlos Puga. ¿Cómo se vive esta gran competencia en la banda?

-Es una competencia muy sana ya desde el principio de temporada. Nos ayuda un montón a cada uno de nosotros porque no es lo mismo no tener competencia y caer en la relajación a tenerla ahí día tras día, con la que no puedes relajarte ni en ningún entrenamiento. La llevamos todos de una forma muy buena.

-Con todo lo logrado hasta ahora el ambiente en el vestuario tiene que ser algo espectacular. ¿Puede ser esta su temporada más feliz hasta ahora?

-Sí, creo que podría serlo. La verdad es que en lo que va de temporada estamos haciéndolo genial, con títulos y llevándonos unos números buenísimos. Puede ser perfectamente una de las temporadas más felices que he tenido en mi hasta ahora no muy larga carrera de futbolista.

"Puede ser perfectamente una de las temporadas más felices que he tenido en mi hasta ahora no muy larga carrera de futbolista"

-Aunque el curso también ha deparado momentos difíciles, como imagino que fue el suyo cuando tuvo que quedarse atrás en Baréin junto a José Ruiz tras dar ambos positivo en Covid.

-Al final con el Covid nunca se sabe. Un día te llega y nos tocó a mí y a José que así fuera. A él le vino nada más llegar a Baréin y estuvo toda la semana sin poder hacer las actividades. A mí, por otro lado, me tocó ya al final. Cuando nos dijeron que nos teníamos que quedar en tierra era complicado. Veías a tus compañeros por la noche cómo se iban y nosotros nos teníamos que quedar pero bueno, al final no tuvo mayor gravedad y queda en anécdota. José y yo a la vuelta nos lo pasamos igualmente bien, casi perdemos el avión y todo -dice entre carcajadas-. Pero son cosas que tratas de tomártelas lo mejor posible.

-Y al margen del mal trago. ¿Cómo se vivió el stage en el equipo?

-Fue una muy buena experiencia. Yo tenía muchas ganas de ir allí, todos nos estábamos cuidando con el covid antes de ir porque teníamos muchísimas ganas. Queríamos vivir esa otra cultura, otra forma de ver las cosas y las actividades que hacíamos, los partidos frente a los equipos bareiníes... Me quedo con cuando fuimos al circuito de Baréin, eso es algo impresionante que te llevas y que pasa una vez en la vida.

-Muchos de sus compañeros han estado tratando el tema de las respectivas renovaciones en las últimas semanas. ¿Se ha hablado de algo en su caso?

-Yo de momento estoy tranquilo. El verano pasado ya renové por dos años y la verdad es que estoy muy feliz y muy contento de estar aquí. Como digo, estoy contento porque me queda otro año de contrato, aunque si el Córdoba se quiere sentar conmigo yo estaré dispuesto a ello. Aquí soy muy feliz y estoy muy a gusto.

-Comentaba en redes sociales que la del Córdoba era una de las mejores aficiones. Parece que usted tiene una gran conexión con la grada, ¿no?

-Sí, es algo que se ve en los partidos. Que los niños chicos y toda la afición al fin y al cabo esté ahí encima tuya... es algo inmenso. Sobre todo repito por la parte de los más pequeños, que al llegar te vean así como a un ídolo y se acerquen… Es algo que en pocos sitios he visto. Algo parecido experimenté en el Deportivo, aunque allí la situación que me tocó no fue del todo buena, pero lo de aquí es enorme. La afición del Córdoba para mí es enorme y me hace mucha ilusión.

"Que los niños chicos y toda la afición al fin y al cabo esté ahí encima tuya... es algo inmenso. Sobre todo repito por la parte de los más pequeños"

-Siguiendo con el tema de redes. También se le ha visto en alguna ocasión interactuando con Ibai Llanos o con el Córdoba eSports. ¿Está muy al tanto del mundillo del streaming? ¿Y del de los videojuegos y los deportes electrónicos?

-Sí, soy joven y suelo jugar a los videojuegos. Tengo mi propio canal de Twitch y muchas veces me meto a hacer directos jugando a juegos y muchos cordobesistas se meten a verme y me pongo además a hablar con ellos mientras juego o lo que sea. Me gusta mucho todo ese mundillo de los videojuegos y de los eSports, la verdad es que muy bien. También con el Córdoba eSports… Yo también soy más de FIFA que de PRO.

-Cabe recordar que, pese a venir del filial y ser una cara sobradamente conocida en el cordobesismo, usted es de Plasencia. ¿Cómo es su vida en Córdoba?

-Es verdad que llevo aquí un tiempo. Mi vida aquí es muy sencilla, trato de pasar tiempo con mi pareja, que es de aquí, pasamos tiempo con su familia... Cuando vienen mis familiares también tratamos de organizar algo. Después evidentemente estoy entrenando y ya más por la tarde estoy aprovechando para sacarme el curso de entrenador, por lo que sí es verdad que en esas horas estoy un poco más cubierto porque toca clase. Pero en resumen, todo lo vivo de forma muy sencilla.

-Pese a su juventud ya cuenta con una notable experiencia debido a su paso por equipos como el Deportivo Fabril, el juvenil del Valencia, el propio Plasencia o el Ciudad de Lucena. ¿Qué diferencia a esta etapa de las anteriores?

-Cada etapa te da algo, vas aprendiendo. Aquí el año pasado nos tocó un año difícil pero del que también te llevas cosas. Cada sitio te aporta algo. Como he dicho antes, en el Deportivo Fabril tuve la mala suerte de que allí no terminé de arrancar y me lesioné de la rodilla. Son situaciones de las que vas sacando cosas de cada lugar y después te ayudan a madurar y mejorar como persona y futbolista.

-Hace unos meses batió un récord para la historia del Córdoba CF. Usted fue el primer jugador en sumar 21 encuentros oficiales consecutivos sin perder.

-Sí, estoy muy contento por estar en la historia del club y espero que ese récord siga muchísimos años. Que llegue después de tantos años y recuerde que está mi nombre ahí es algo que me llevaría. Pero bueno, a ver si alguien lo supera.

"Cada etapa te da algo, vas aprendiendo. Aquí el año pasado nos tocó un año difícil pero del que también te llevas cosas. Cada sitio te aporta algo"

-Tuvo que llegar el Sevilla en Copa del Rey para romper la racha de récord. ¿Cómo fue la experiencia de competir de tú a tú frente a un rival de Champions?

-Fue muy bonito, fue como la recompensa después de haber ganado antes la Copa Federación. Enfrentarte contra un club de Champions como el Sevilla no es algo que se haga todos los días. Tuvimos la máxima ilusión y las máximas ganas en el partido y les pusimos las cosas muy difíciles.

-Finalmente sí que consiguieron levantar una copa: la de la RFEF. ¿Cómo fue la experiencia de ganar un título oficial?

-Es precioso. Al final, sea la copa que sea no deja de ser un título, es algo que te llevas a tu currículum y que es para siempre. La final y la semifinal que tuvimos en casa no podíamos desaprovecharla, vimos todo el estadio lleno, dimos la vuelta de honor ya con la copa... Fue algo que desde luego acaba llevándose uno.

-Están firmando una temporada que sin duda quedará para el recuerdo, por lo que es inevitable hacer cuentas. ¿Cómo hace el vestuario para rebajar esta euforia?

-Eso está siendo tarea de Germán, que lo está llevando genial y nos transmite que tenemos que estar tranquilos. Al final todo el mundo sabe que en el fútbol haces lo que sea y cambia todo en cualquier momento, así que tenemos que estar con los pies en el suelo. Buscamos siempre centrarnos en el partido siguiente y llevarnos los máximos puntos.

-Hasta ahora hemos visto un Luismi Redondo que ha dejado su sello con juego goles y asistencias. ¿Ha llegado a su mejor versión o todavía cree que existe margen de mejora?

-Yo creo que todavía queda por llegar. Al final, desde pequeño siempre he sido muy de meter muchos goles y dar otras tantas asistencias, por lo que creo que aún queda. Pienso que todavía no se ha dicho todo y que puedo llegar a dar muchísimo más como futbolista y para el equipo.

-¿Se marca algún objetivo personal de aquí a lo que queda?

-Ascender con el Córdoba. Mi único objetivo, aunque sea en el plano personal, es terminar ascendiendo con el equipo.