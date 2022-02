El Córdoba CF se quedó sin fútbol de competición para este fin de semana. Los de Germán Crespo tendrán que esperar a su visita a la UD San Fernando para tratar de consumar el sexto triunfo consecutivo, ya que el encuentro frente al Tamaraceite -todavía sin nueva fecha- no tendrá lugar este domingo, debido a la decisión del Juez de Competición por el brote de casos de covid en la plantilla canaria. El hecho de que no haya jornada de Liga no ha implicado precisamente descanso para los blanquiverdes. El equipo ha protagonizado una nueva sesión de trabajo este jueves, aunque con un ambiente algo más distendido, respondiendo al nuevo margen de tiempo con el que cuentan con respecto al próximo compromiso.

El grupo sigue ahora pendiente de saber cuándo podrá disputar el partido ante el Tamaraceite, que tendrá que ser necesariamente entre semana -un miércoles- por la falta de fechas en el calendario en los fines de semana. La cita se ubicará en cuanto sea posible, una vez que los tests de los jugadores sean negativos, y se encajará en el mes de marzo, teniendo en cuenta que antes tendrá que disputar el Tamaraceite el partido ante el San Fernando, que se aplazó en la tarde del miércoles. Buen tono físico en el grupo La puesta a punto física ha sido positiva. Los jugadores parecen volver a encontrarse a tono una vez finalizadas las pertinentes sesiones de recuperación que iniciaron a principios de semana, necesarias tras el desgaste del choque vivido en Don Benito. El onubense José Alonso continúa apurando los plazos para su vuelta. La semana extra dará un importante plus de tiempo al futbolista, que parece que encara ya la recta final de su rehabilitación. El entreno comenzó con bastante ritmo. Tras una primera fase de activación, el equipo dio paso a un conjunto de ejercicios de servicio, control y finalización de cabeza. Después llegaron los rondos, en los que el ritmo siguió siendo protagonista. Posteriormente, Germán Crespo dividió al equipo en dos grupos para comenzar con los ejercicios de ensayo de combinación, último pase y definición a portería. Por su parte, Carlos Marín y Felipe Ramos iban rotándose bajo los palos. El objetivo de la dinámica no era otro que el de intentar anotar tras romper por el interior o exterior las líneas rivales. Aunque no tengamos competición esta semana, seguimos trabajando 🛠️⚽️#CórdobaCF #SegundaRFEF pic.twitter.com/AvcmEZSIg5 — Córdoba CF (@CordobaCF_ofi) 17 de febrero de 2022 Después, Germán Crespo volvió a separar al equipo en grupos de cinco, esta vez para disputar alternativamente pequeños partidos con los que continuar ensayando la finalización. La tarea ahora perseguía potenciar el acierto a portería en situaciones de transición, ya que en el ejercicio los jugadores debían defender obligatoriamente con solo tres efectivos y atacar acto seguido con otros tres. Durante este último tramo se vio especialmente enchufados a algunos de los máximos realizadores del cuadro. Destacaron los buenos acercamientos de De las Cuevas, Luismi, Adrián Fuentes o Antonio Casas, que vieron todos puerta en varias ocasiones. Por último, el campo volvió a reducirse hasta prácticamente la mitad de su tamaño para practicar las combinaciones en espacios reducidos hasta el final del tiempo estipulado. El plantel al completo estuvo muy activo durante toda la sesión, en la que prácticamente de principio a fin se respiró un aire netamente festivo. El equipo realizará un par de sesiones más durante el viernes y el sábado, tras las que contará con dos nuevas jornadas de descanso (el domingo y el lunes) para retomar la dinámica otra vez el próximo martes.