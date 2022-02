Una dosis de convicción y de «pequeños retos» a afrontar para completar el desafío dentro de la Segunda RFEF. El central José Cruz atendió a los medios de comunicación expresando su firme intención de ir «partido a partido» y, de paso, que se le otorgue «valor» a lo que el vestuario del Córdoba CF está haciendo a lo largo de toda la campaña. Esa es la base para alcanzar el éxito, un ascenso de categoría necesario y que disfrutaría al máximo.

Su mejoría física con el ascenso en el horizonte

El cordobés, con molestias musculares desde el pasado mes de diciembre, reconoció que estos altibajos físicos se propiciaron por su reciente paternidad. «Lo achaco al peque y a no descansar», reconoció. No obstante, actualmente se encuentra «mejor de lo que esperaba» tras hacer «una buena recuperación». La pasada semana entrenó «dos días enteros con el equipo», lo que le sirvió para salir de titular en Don Benito. Allí jugó por primera vez con Dragisa Gudelj, un hombre al que ya conocía «de haberme enfrentado a él». Bajo su criterio tiene «buena técnica y juego aéreo» y no se iba a «descubrir mucho» al serbio ahora. «Me encontré bien con él y el objetivo de todos los defensas es ser el equipo menos goleado».

La competencia existente, «sana» y que «todos los equipos deben hacer en las diferentes líneas», permite que no exista «un once, sino veintitantos jugadores». Todo el mundo está «a tope, jueguen unos y otros el equipo rinde y ahí está la virtud de este año», indicó.

La cuestión sobre cuándo se producirá el ascenso no se hizo esperar, algo a lo que respondió con cierta cautela. «Soy mucho de interactuar por redes sociales y lo vengo diciendo, hay que darle valor a lo que estamos». Las cinco victorias consecutivas no se gestan «en cualquier categoría» de manera sencilla y constató que el grupo «tiene hambre, ganas de seguir creciendo y vamos partido a partido sin pensar más allá e intentando conseguir nuestro objetivo, hacer más puntos que en la primera vuelta». De hecho, de vencer a la UD Tamaraceite, mejorarían el arranque liguero que tuvieron en la 2021-22.

Los jugadores deben buscar «pequeños retos» siempre centrándose «en el Córdoba CF». Proseguir con lo que se ha materializado, «en casa estamos intratables, hay que seguir por esa senda y tratar de mejorar lo de fuera de la primera vuelta», reconoció. Por ello, realmente les «da igual una fecha u otra» para sellar el ascenso. «El objetivo es subir como sea» y para que se produzca lo antes posible intentarán «ganar todos los partidos en casa y conseguir los máximos puntos posibles». No negó tampoco la mayor. «Mi primer año, siendo cordobés y si digo la verdad lo he visualizado muchas veces y ojalá sentirlo en las carnes propias porque lo voy a celebrar», bromeó.

Los adversarios ligueros

Eso sí, partiendo del «respeto al rival», ya que los canarios, por ejemplo, pusieron «las cosas muy difíciles» a domicilio pese a que pudieron traerse los puntos. «De tres en tres, a seguir sumando y distanciándonos de los rivales», subrayó. Al espigado zaguero, en lo concerniente a los isleños, no consideró que les afectara el tener que jugar hoy un de los duelos aplazados en liga frente a la UD San Fernando. «Nosotros hemos estado tres y cuatro meses así y se ha notado bien poco. Un jugador lo que quiere es competir y no les va a afectar mucho».

Sí sorprendió un poco la dinámica que tomaron en este curso. «El año pasado, si no recuerdo mal, estaban recién ascendidos y fueron la revelación del grupo jugando muy bien», algo que «impresionó a todos», sobre todo «cómo dominan el césped artificial». El Tamaraceite «no está haciendo os números que nos imaginábamos que podrían hacer» y eso denota «la dificultad del grupo y que cualquiera puede estar arriba».

En cuanto a los posibles adversarios que intenten neutralizar su amplia ventaja liguera, Cruz señaló que «todos parecen otros contra nosotros. Vemos partidos entre ellos, llegas al campo y no es lo que hemos visto. Son más agresivos, somos el rival a batir», aseveró. Particularmente le gustó «el Antequera, el Coria y el Cacereño, aunque aquí hicimos un gran partido pero en su casa nos lo pondrán difícil». Hasta el final, «cualquiera fuera de casa te pondrá las cosas difíciles y hay que darle valor», volvió a señalar.