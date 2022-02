La vigésimo primera jornada en el grupo 4 de la Segunda RFEF refrendó la superioridad del Córdoba CF y la alternativa, aunque muy lejana, que pretende ser el CP Cacereño de cara al primer puesto. La igualdad, como de costumbre, abrirá de aquí al final un interesante panorama para comprobar qué equipos lucharán por el play off de ascenso a la Primera RFEF, la única meta que presumiblemente queda por dilucidar debido al excelso rendimiento de los de Germán Crespo.

Los blanquiverdes encadenaron su quinta victoria consecutiva en el Vicente Sanz de Don Benito. No resultó una tarea sencilla, ya que el cuadro local se adelantó gracias al gran gol anotado por Abraham Pozo. Sin embargo, pocos minutos después de la ruptura, Adrián Fuentes ajustició a Sebas Gil al aprovechar una serie de rechaces en un saque de esquina botado por Miguel de las Cuevas. La remontada se consumó al poco de iniciarse el segundo tiempo. Otro balón parado del alicantino lo cabeceó a la red Dragisa Gudelj para desatar la euforia entre los centenares de aficionados desplazados. El combinado cordobesista, líder intratable, tiene ya 52 puntos en su casillero y sigue descontando fechas con vista a su esperado ascenso.

A 12 de diferencia está el cuadro de Cáceres (40) tras vencer en el derbi extremeño contra el CD Coria. Rubén Solano avanzó a los visitantes en el Municipal de La Isla, pero Traver, antes de llegar al ecuador del primer acto, equilibró la balanza. Los celestes, por encima en ritmo y oportunidades sobre el marco de Bernabé, no aprovecharon sus opciones ofensivas para asestar un golpe a su rival directo. Por ello, Raúl Espinosa y Jorge Barba -en los últimos minutos- firmaron el definitivo 1-3 con el que los verdes quedan segundos y bajan a la cuarta plaza a los caurienses (35).

La AD Ceuta se suma a una lucha donde pierde fuelle el Villanovense

Uno de los beneficiados de esta pelea regional fue la AD Ceuta FC. Los caballas ganaron claramente al Panadería Pulido por 3-1 y se colocan en el tercer escalón (37). Eso sí, el encuentro no pudo empezar peor para sus intereses debido al gol de Pitu Viera, una circunstancia que obligó a los de Chus Trujillo a dar la vuelta al electrónico del Alfonso Murube después del receso. David Castro, con un doblete -el primer tanto de penalti-, e Iván Breñé -habitual jugador del filial que milita en el grupo 10 de la Tercera RFEF-, cerraron el triunfo.

El CF Villanovense (34) delimita la zona de promoción pese a tropezar, a domicilio, con el Cádiz B. Kike Carrasco perforó las mallas de Ángel de la Calzada para dar un poco de oxígeno al conjunto cadista, ahora en la undécima posición (26). Si los de Villanueva de la Serena no pudieron pescar en río revuelto, tampoco lo logró la UD Montijo ante el CD Mensajero. El plantel de Juan Marrero, sexto (34), tuvo que rematar a contracorriente para impedir que los isleños asaltaran su feudo. Edu Salles inauguró la contienda para los visitantes, pero Matute estableció el 1-1. De nuevo Edu Salles alimentó la esperanza de los de La Palma, aunque Razvan provocó el reparto de puntos con el 2-2.

Se engancha tímidamente a la pugna por la zona noble el Vélez CF tras vencer por 1-0 a Las Palmas Atlético. Los malagueños, en la séptima plaza (32), dejaron en casa el triunfo merced a una diana de Balta justo en la recta final. Por detrás, como octavo (30), está una AD Mérida que firmó tablas en Chapín frente al Xerez DFC (1-1). Jacobo, en el minuto 80, colocó con ventaja a unos azulinos que tenían un jugador menos desde el primer tiempo por la roja a Curro. Sin embargo, ya en el 90, Higor Rocha materializó un gol que supo a gloria para los romanos.

Las dos plantillas que esperan mejorar sus prestaciones en el futuro son las del CD San Roque de Lepe (28) y Antequera CF (26). Los onubenses cayeron por 2-0 ante la UD Tamaraceite -próximo rival del Córdoba CF-. Asdrúbal y Borja Herrera anotaron en un conjunto que seguirá en descenso a la Tercera RFEF. Los antequeranos, por su parte, empataron sin goles fuera de su estadio con la UD San Fernando.