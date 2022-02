Tres puntos más y a casa. Misión cumplida. No hay nada más hermoso que eso. El Córdoba CF pasó por Don Benito dejando la estela de su rango como líder dominante de una categoría en la que su historia será la de un debut y una despedida. Si no se le tuercen los planes -y no hay ni siquiera indicios de que pueda suceder-, el conjunto de Germán Crespo irá enlazando episodios de corte similar al que protagonizó en el Municipal Vicente Sanz. Ganó por 1-2, una distancia corta para lo que acostumbra. Remontó, sacó rédito del balón parado y supo gestionar un marcador apretado que, por más que uno domine la situación, siempre resulta inquietante.

El Don Benito podrá vanagloriarse de ser el único al que los blanquiverdes no han goleado este curso, pues en El Arcángel cedieron por 3-2 y en su hogar por 1-2, con tantos firmados por un indomable Adrián Fuentes y un excelso Dragisa Gudelj. El Córdoba mantiene la misma distancia -12 puntos- sobre su perseguidor más inmediato, el Cacereño, que venció por 1-3 en Coria. Así que las cuentas le van saliendo: igual renta y una jornada menos. El cordobesismo va tachando fechas del calendario y fabulando con la fiesta -sí, la habrá- cuando se consume el primer paso de la redención del Córdoba en su plan para retornar al mapa del fútbol profesional.

Cambios, como siempre

Metió Crespo dos novedades en la retaguardia, dando el flanco derecho a José Ruiz y un puesto en el centro a José Cruz, que no competía desde diciembre y que hizo dupla con Dragisa Gudelj. El serbio fue el último en llegar y ahora es el primero a la hora de construir la trinchera blanquiverde junto a Ekaitz, que tiene al lateral zurdo en propiedad desde que aterrizó en El Arcángel. Adelantó su posición Carlos Puga, un multiusos para el técnico blanquiverde, que rescató también para la titularidad a Willy Ledesma.

David Agudo, a los cinco minutos, probó a Carlos Marín tras rematar con la derecha un envío de Cabral. La réplica la puso Carlos Puga, que cazó un balón suelto en una mala salida local y embocó el área, pero se le echó encima el portero y abortó la ocasión. Segundos después, Miguel De las Cuevas bailó a la brigada de jugadores que le rodeaban en el área y soltó un latigazo que se desvió tras tocar la pelota en el cuerpo de un rival.

Los cordobesistas jugaban con ritmo, pero estuvieron más imprecisos que otras veces. Tuvo bastante que ver en ello la presión del Don Benito, especialmente atosigante en el centro del campo y con vigilancias especiales para Bernal y Javi Flores. El Córdoba lo intentó con paredes, apoyándose en De las Cuevas, y también buscando las incursiones de Adrián Fuentes. El madrileño pudo derribar el muro dombenitense con un remate a ras de césped a los 25 minutos tras un córner. El Córdoba coleccionaba amagos, pero el Don Benito pegó fuerte. Abraham Pozo lanzó un trallazo desde fuera del área, con los cordobesistas en actitud contemplativa, y el balón se coló por toda la escuadra de la portería de Marín. El goleador, un treintañero que ha saltado por varios equipos de la región extremeña, lo celebró agarrándose el escudo y con una coreografía tan excesiva como la magnitud del suceso, totalmente fuera de guion.

El Córdoba, poco acostumbrado a manejarse en situaciones de desventaja, no parecía dispuesto a chequearse en ese estado. Así que actuó. Tardó cinco minutos en equilibrar el marcador. Le ayudó la falta de pericia del Don Benito tras un saque de esquina de De las Cuevas que despejó flojo el portero y que ningún defensa acertó a sacar de allí. Adrián Fuentes, bien situado, armó rápido la pierna y firmó su décimo primer gol en Liga.

Los de Crespo se arremangaron, prestos a protagonizar uno de sus clásicos arrebatos para noquear al rival. Subieron la velocidad y acogotaron al Don Benito. A los 37 minutos, Álex Bernal la tuvo diáfana: remató de cabeza y el balón hizo crujir el larguero y bajó. El árbitro determinó que no había traspasado la línea. Por entonces, los anfitriones imploraban ya el tiempo de descanso ante un Córdoba que iba al ataque con determinación. Sin embargo, aún pudieron los de casa sorprender al Córdoba con un remate en carrera de Abraham Pozo a servicio de Cabral que Marín despejó. Willy respondió en una jugada personal en la que, tras burlar a dos rivales, conectó un tiro raso que detuvo Sebas Gil.

Impacto en la vuelta

No hubo cambios en ningún equipo a la salida de los vestuarios, pero sí se alteró pronto el marcador a favor de los blanquiverdes. Otra vez desde una situación a balón parado, como el primero. De las Cuevas protagonizó el saque, metiendo el balón en el área, y Dragisa Gudelj apareció para conectar un impetuoso testarazo ante el que Sebas Gil no tuvo opción. El serbio sigue acumulando méritos para atornillarse en el once del Córdoba CF, donde está encontrando el espacio para explotar sus cualidades.

El Don Benito no se amilanó. Tenía la opción de ser valiente y la asumió. David Agudo -ex del Lucena hace una docena de años, hoy veterano con espolones-, exigió a Carlos Marín un paradón tras una potente volea para mandar a córner. A su saque, Agudo la volvió a tener pero mandó fuera cuando lo tenía todo a su favor. La fogosidad de los rojiblancos tenía como uno de sus efectos colaterales la activación de una alerta permanente en el Córdoba, que no se dejaba llevar. Los blanquiverdes trataron de conservar la posesión el mayor tiempo para hacer correr a su adversario, ya bastante desgastado.

A falta de un cuarto de hora para el final, Luismi y Casas salieron a escena. En la primera pelota que cogió el rambleño generó una oportunidad: la protegió dentro del área y sirvió de cara a Fuentes, cuyo remate se fue a córner tras rebotar en un rival. A falta de cinco controló un pase de Fuentes, se escoró ante la salida del meta rival y conectó un disparo raso que salió junto al poste. La briega del ariete cordobés sembraba el pánico en cada aparición en la defensa del Don Benito, con costurones ya porque algunos querían y no podían ante un Córdoba que rozó el tercero en los estertores del choque. No llegó y no hizo falta. El Córdoba sigue la tradición -ganó en todas sus visitas a Don Benito en más de seis décadas- y repartió alegría entre su hinchada, que ya inició la cuenta atrás para un ascenso por capítulos. Ni finales, ni play off, ni carambolas, ni compra de plaza, ni movidas de despacho. Nada de eso. Solo ganar, de la manera que se tercie, para escapar de aquí. Mientras antes, mejor.

Ficha técnica:

1 -Don Benito: Sebas Gil, Trinidad, Turmo, Carlos Garrido, Álex Herrera, Santana, Gonzalo, Raly Cabral, Abraham Pozo, Carlos López y David Agudo.

Cambios: Cavaco por Adrián Turmo (70'), Essomba por Trinidad (80'), Issa Drameh por Santana (80'), Álex Jiménez por Pozo (90') y Makanjuola por Garrido (90').

2 -Córdoba CF: Carlos Marín, José Ruiz, José Cruz, Gudelj, Ekaitz Jiménez, Álex Bernal, Javi Flores, Adrián Fuentes, Carlos Puga, De las Cuevas y Willy Ledesma.

Cambios: Antonio Casas por Willy (74'), Luismi por Puga (74'), Julio Iglesias por De las Cuevas (83') y Álex Viedma por Javi Flores (90').

Goles: 1-0 (26') Abraham Pozo. 1-1 (31') Adrián Fuentes. 1-2 (48') Gudelj.

Árbitro: Moreno Osuna (Comité Castellano-Manchego). Amonestó con tarjeta amarilla a Issa Drameh (85') y a Javi Flores (61')

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo primera jornada de liga del Grupo 4 de Segunda RFEF, disputado en el Estadio Municipal Vicente, ante unos 1.200 espectadores, con un centenar de aficionados blanquiverdes.