La carrera deportiva de Javi Flores en el Córdoba CF encontró cierto respiro entre tantas penurias acumuladas. El capitán, uno de los hombres importantes dentro del proyecto acometido para la Segunda RFEF, está consiguiendo un rendimiento notable que ayudó a convertir a los blanquiverdes en el mejor equipo de toda la categoría. Las diferencias marcadas por el futbolista lo convirtieron en uno de los fijos para el míster, Germán Crespo, y en la pieza clave del engranaje formado dentro de la media. Su trabajo, dedicación y esfuerzo permanente salen a relucir, precisamente, al alcanzar los 36 años, un día especial donde a buen seguro se reconocerá todo lo ofrecido en su trayectoria deportiva.

El fiel reflejo del cordobesista de corazón

El de Fátima, la viva imagen del cordobesista sufridor que no quiere lanzar jamás las campanas al vuelo, va a más a medida que la temporada sigue su curso. A priori, debido a la inigualable carta de presentación de Toni Arranz y Álex Bernal en el centro del campo y a algunas molestias en el sóleo, su rol pasó a ser secundario. Sin embargo, los problemas físicos que también atravesaron ambos compañeros le abrieron la puerta del once y no dejó pasar su oportunidad para demostrar que todavía tenía mucho que decir en el terreno de juego. De hecho, es titular desde la sexta jornada liguera -UD San Fernando- y ya no volvió a soltar la batuta del juego blanquiverde.

En total suma 1.217 minutos en el campeonato y anotó dos tantos contra el Vélez CF y el Cádiz CF B -este último un golazo materializado tras golpear el balón en el larguero-. Además, se convirtió en un auténtico asistente para sus compañeros, algo que pudo comprobarse ante el CD Coria. Ese día dispuso certeros pases a Simo Bouzaidi y Adrián Fuentes, quienes perforaron las mallas rivales durante el 3-1 con los extremeños de rivales. Sin embargo, en estas lides, su repertorio más significativo ocurrió frente a la AD Mérida al servir tres dianas, un dato que habla por sí solo.

El carácter ganador del dorsal 21 no se limitó a la Liga. El Sevilla FC, dentro de la primera eliminatoria de la Copa del Rey, comprobó que para vencer a los blanquiverdes iba a hacer falta una buena dosis de paciencia y algo de fortuna. Su calidad, pese a ello, fue fundamental en la Copa RFEF, título conquistado por el Córdoba después de apear a la Real Balompédica Linense, el Juventud de Torremolinos CF, el Xerez CD, el CD Ebro y el CD Guijuelo. En la final, con un estadio El Arcángel entregado a la causa, Javi Flores hizo el único gol del choque desatando la locura en las gradas ribereñas. «Parece que ese día estaba para mí», reconoció en una entrevista concedida a este medio. Un momento único, irrepetible, que siempre conservará en sus recuerdos.

Sus dos etapas marcadas por el infortunio

Atrás parecen quedar los malos instantes cristalizados en campañas anteriores. Desde que regresó a su casa, allá en la 2019-20, no pudo disfrutar de ninguna alegría reseñable en el plano profesional. La delicada situación institucional, los coletazos de la pandemia y el estrepitoso fracaso al no luchar por el ascenso a Segunda División presentaron un horizonte poco halagüeño. El panorama, lejos de sufrir una variación en lo deportivo, fue a peor con el acceso a la Segunda RFEF -cuarta categoría nacional-, lo que no le hizo bajar los brazos. Ahí salió a relucir su orgullo, todavía con las lágrimas en los ojos, para ponerse al frente del operativo. A fin de cuentas, un capitán es el último que se marcha cuando el barco se hunde.

La madurez de Javi Flores dista de la de aquel joven jugador que quería hacerse un hueco apenas superada la mayoría de edad. Más eléctrico y cercano al área, los ocho tantos de la 2005-06 no sirvieron para retornar a la división de plata. Una temporada después, en Huesca, sí culminó la promoción a Segunda en un feudo como El Alcoraz que traerá consigo a la memoria ese cántico del «175, ven y cuéntanos». Pero la suerte no le acompañó con un problema del quinto metatarsiano que le impidió jugar durante un año entero. A ello se le unió una fractura de peroné y una hernia que lastraron su desempeño como cordobesista.

Marchó con pena hacia Getafe, desde ese destino a Elche -donde debutó en Primera División-, Murcia y Alicante -en el Hércules- antes de cobrar nuevamente un protagonismo inusitado en el Martínez Valero. Allí salió a hombros registrando un ascenso y siendo recordado como uno de los mejores de la Liga en la 2018-19. Pese a tener la opción de proseguir su vínculo, a Javi Flores le llamó la tierra, sus raíces, para ser el gran líder que el Córdoba necesitaba. El tiempo, a pesar de los pesares, le está dando la razón.

Parte de la historia blanquiverde

Javi Flores lleva un total de 220 partidos oficiales con el Córdoba CF, por lo que integra un interesante listado de jugadores de la historia de la entidad. Está a uno de Rafael Vinuesa (221), a diez de Manuel Álvarez (230) y a doce de José Tomás Escalante y Ricardo Costa (232). Todavía necesitaría otro año más para colocarse entre los diez primeros, ya que Miguel Ángel Molina (257), Juan Luna Eslava (258) o Iñaki López Murga (259) le superan en este sentido

No solo se quedan ahí sus registros. Segun los datos del portal estadístico especializado La Liga en Números, el centrocampista es uno de los goleadores más veteranos (35 años y 355 días), por detrás de Juan Araújo, Federico Piovaccari y Alessandro Pierini. Además, igualó las trece victorias consecutivas de López Colodrero, López Murga, Luna Eslava, Luna Toledano, Pepín, Revuelta y Valentín de 1985.