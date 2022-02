Cada fin de semana es como una visita a un parque de atracciones. El cordobesismo asiste, plenamente consciente de la excepcionalidad de las circunstancias, a un campeonato de Segunda RFEF en el que su equipo amasa estadísticas formidables y apunta a la consecución del objetivo -el único posible: el ascenso- de manera prematura. No se detecta ni un solo detalle que pueda hacer descarrilar a un Córdoba CF imparable como líder y con un expediente impecable en El Arcángel.

«Queremos ganar los 17 partidos en casa», dijo Germán Crespo, el técnico, a modo de estímulo para sus futbolistas, que se han hecho adictos al coleccionismo de récords. Como el técnico granadino, que está paladeando los mejores momentos de su carrera profesional y no pierde ocasión para marcar nuevos desafíos. El primero, obviamente, es ser campeón del grupo 4 y sellar el billete para militar en la división superior el próximo curso. Este domingo se enfrenta a uno de los conjuntos que, por clasificación y rendimiento, pueden considerarse como un adversario directo. El CD Coria, situado en tercer lugar y a diez puntos de distancia, comparecerá en el estadio ribereño con el aliciente de ser protagonista de una cita histórica.

La visita a El Arcángel es, para la mayoría de los vecinos del Córdoba, el partido de sus vidas y un excelente escaparate para dejarse ver en una división casi clandestina, que permanece en los suburbios de la atención mediática a no ser que uno sea capaz de protagonizar una hazaña. «Es una cita histórica, en un campo histórico y ante un histórico», subrayó en las vísperas Rai Rosa, entrenador del conjunto cauriense, que obvió el marcador a la hora de señalar el hecho de «salir satisfechos del trabajo» como objetivo en su visita. Saben que agarrar algo en Córdoba no está al alcance de casi nadie y puede marcar la diferencia entre los que ocupen los puestos del segundo al quinto, que irán al play off de ascenso. Ahí andan metidos y no es por casualidad.

El mundo aparte del Córdoba

El Córdoba, por su parte, vive en otro mundo: su campaña parece de trámite, pero le exige mantener la concentración y tener respuesta ante cualquiera que pretenda atentar contra su supremacía. Ese talante en el vestuario ha sido clave y, por supuesto, un elemento diferencias con épocas pasadas y aún recientes. La presión por demostrar semana a semana que es el mejor no la ha afrontado desde la prepotencia y la angustia, sino con la efervescencia de saberse observado y querer gustar y gustarse.

Germán Crespo tiene más efectivos a su disposición, lo que le pone en la tesitura de agitar de nuevo el once. Lo ha tenido que hacer por necesidad, pero también por vocación. El hecho de tener activados mentalmente a todos los futbolistas, que se sienten partícipes de un curso tremendo, está siendo uno de los factores que impiden la relajación. Más bien está sucediendo al revés: cada encuentro es un espacio para la reivindicación.

Antonio Casas y Omar Perdomo, ausentes en Cádiz por estar cumpliendo cuarentena por positivos en covid, retornaron a la actividad y están a punto tras una semana de entrenamientos caracterizada por el buen ambiente. En la sesión del sábado, en la última sesión antes del partido, se realizaron las probaturas finales para el central José Cruz y el extremo Simo Bouzaidi. El primero está en la fase final de su lesión y el segundo no apareció al principio de semana por el fuerte dolor de un golpe recibido en el partido ante el filial amarillo. Se reincorporó el viernes. «Si es capaz de aguantar el dolor, estará», advirtió Crespo sobre el marroquí. En el estadio estarán todos citados y ahí realizará los descartes. Quienes se quedan fueran con seguridad son los lesionados Álex Meléndez, José Alonso y el portero Felipe Ramos.

La irrupción en este arranque de la segunda vuelta de Álex Bernal, cuya capacidad para dominar el centro del campo con recuperaciones y reparto de juego con criterio está siendo clave, le señala como titular al lado de un Javi Flores que está viviendo una fase de esplendor en su madurez blanquiverde. El excepcional momento de Adrián Fuentes, con la renovación hasta 2023 -y posible ampliación- aún caliente, le supone un plus a la hora de conservar un puesto en un once cada vez más cotizado por la pujanza de futbolistas que reclaman sitio. Atrás, con Ricardo Visus y Dragisa Gudelj como pareja reciente y eficiente, y los flancos para José Ruiz y Ekaitz, no parece probable un volteo aunque José Cruz está dispuesto. En los extremos y la punta pueden estar las novedades, sobre todo si finalmente Simo se reserva para mejor ocasión o Crespo opta por dosificar el papel de alguno de los del grupo de apercibidos por sanción, entre los que están el propio Simo, José Ruiz, Luismi y Gudelj.

Ambiente asegurado

Varias decenas de aficionados del CD Coria pasean por Córdoba durante este fin de semana en una experiencia que finalizará con su visita a El Arcángel, donde disfrutarán de una jornada futbolística irrepetible. Literalmente. Si no se producen sorpresas, cada cual podrá cumplir sus objetivos de la temporada y el partido que disputan en la tarde del domingo, inédito, quedará en los anales como un acontecimiento puntual. El Córdoba CF va embalado hacia la Primera RFEF y el Coria se mantiene en su plan de firmar la permanencia, aunque los números le están invitando a variar el foco. De hecho, se reforzaron en el mercado de invierno con los fichajes de Isma Cerro (Sporting), Álvaro Traller (Alzira) y Dani Homet (Socuéllamos).

Rai Rosa, su técnico y toda una institución en el club de la provincia de Cáceres, al que ascendió de categoría, ha inculcado un estilo de juego eminentemente práctico, con mucha disciplina táctica y rentabilidad en las acciones a balón parado. El Coria se mueve bien en las distancias cortas y tiene buena capacidad de concentración para minimizar errores. Lejos de su campo ganó cinco veces: San Roque Lepe (1-2), Mérida (0-1), Panadería Pulido (0-1), Cádiz B (0-1) y Mensajero (0-1). Tiene la segunda mejor defensa, con 15 goles encajados en 19 citas. La mejor es la del Córdoba, que concedió solo 12.