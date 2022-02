El cierre del mercado no deparó ninguna sorpresa dentro del Córdoba CF. Por ello, el capítulo de renovaciones pasó al primer plano con las de Simo Bouzaidi y José Ruiz. El lateral compareció en sala de prensa para analizar su continuidad dentro del conjunto blanquiverde y la siguiente jornada que les medirá contra el CD Coria.

El valenciano, antes de empezar, pidió entre bromas que no se le cuestionara por su estancia en Baréin. Allí, debido al positivo por covid que ofreció en las primeras horas, no pudo llevar a cabo ningún entrenamiento ni tampoco las visitas programadas en el Golfo Pérsico. Por ello, la serie de preguntas tornaron sobre su firma para los siguientes cursos. «Al final siempre que se hace algo así es de agradecer. Es verdad que tenía unas cláusulas para continuar, pero la confianza que te dan se la tienes que devolver en el campo», apuntó.

Su etapa en la escuadra cordobesista le otorgó «estabilidad» en un «club grande». El Córdoba, bajo su criterio, «no merece estar en esta categoría» y reconoció que un punto a favor es la comodidad que siente su familia en la ciudad. «Lo principal es que el equipo va bien, estamos haciendo las cosas bien y lo de mi familia es fundamental porque te deja a ti rendir mejor», subrayó.

El escenario es «una maravilla», pero reseñó que a buen seguro pueden producirse «partidos en los que perdamos y parecerá que seamos todos muy malos». La dinámica es buena y esperan «seguir así», ya que «cuando el conjunto va bien, individualmente también». No obstante, nadie en el vestuario hace cuentas para el ansiado ascenso a la Primera RFEF. «Solo se habla de hacer una gran temporada y del Coria, que será difícil y nos tocará luchar pese a que en nuestra casa parece más fácil». La mentalidad pasa por «ganar cada domingo, hacer el récord de puntos y no perder ningún partido».

La afición, muy satisfecha por el rendimiento general, respalda cada vez más al bloque. «Es verdad que en cada desplazamiento la gente viene y anima y también es de agradecer». Todo viene rodado por «el juego vistoso que hacemos y los resultados que acompañan». De hecho, el gran nivel no solo le valió su renovación, ya que Simo Bouzaidi o Adri Fuentes fueron otros que ampliaron. «Eso le toca al club decidirlo. Si haces las cosas bien, no es que te premien porque es tu trabajo, pero te dan esa continuidad. Nos tocó a nosotros y no sé si habrá alguno más», respondió con una ligera sonrisa.