El Córdoba CF presentó este martes a Dragisa Gudelj como nuevo jugador del plantel hasta el final de temporada. El director deportivo, Juan Gutiérrez 'Juanito', además de la plana mayor con el consejero delegado, Javier González Calvo, a la cabeza, acompañaron al serbio en un acto que llega unos días después de su debut oficial con la elástica blanquiverde -portando el 8 del mítico Juanín y que hasta hace poco pertenecía a Samu Delgado- contra el Xerez DFC.

Hombre polivalente para la segunda vuelta

El encargado de la parcela deportiva tomó la palabra indicando que se trataba de un jugador que «venía actuando en la cantera del Cádiz en los últimos años». Posee «experiencia internacional con la selección de Serbia en las categorías inferiores y de jugar en la Liga de los Países Bajos y Portugal». El conjunto cordobesista decidió apostar por él por varios motivos. «Está al nivel que muestra el Córdoba en la categoría para ser un compañero más» y también «por su polivalencia». Gudelj puede actuar «de central, su mejor posición, pero lo vi el año pasado de lateral izquierdo haciendo muy buenos partidos. Incluso podría jugar de pivote debido a su calidad», apuntó. «Zurdo, que dentro de los centrales es complicado de encontrar, bastante poderoso en los duelos y en el juego aéreo», aporta además «a balón parado, que es uno de los puntos que a lo mejor no son tan fuertes este año».

El zaguero, que firma hasta el final de la presente temporada, recordó el partido que disputó defendiendo la elástica amarilla ante el Córdoba en el inicio liguero. «Tenía muy buenas sensaciones después del partido. Es un gran club, con un gran nombre y afición increíble y es una oportunidad para mí de crecer como jugador», subrayó. Ya desde el primer instante se sintió «muy cómodo» durante los entrenamientos. «Los compañeros me ayudaron mucho, que es importante para entrar en el equipo». Un plantel, como explicó a continuación, «que ya ganaba» y que «hace más fácil» entrar en él.

Gudelj también reconoció que donde «más cómodo» se siente es de central. «Me siento mejor ahí, pero siempre es bueno tener más opciones en otras posiciones. Me dijo Juan que puedo hacerlo como lateral y pivote, pero en el central es donde me siento más cómodo y me veo mejor», apuntó. Añadió, a continuación, que su hermano Nemanja -jugador del Sevilla FC- le ayuda «en casi todas las decisiones de mi carrera» y que en esta ocasión no iba a ser menos. «Jugó frente al Córdoba en la Copa del Rey y me dijo directamente que la afición y el estadio eran muy buenas elecciones. Era un muy buen paso en mi carrera y todo aquí es muy grande», comentó. Incluso explicó que su padre jugó frente al bando cordobés y destacó «la increíble afición».

Sobre la elección del dorsal 8, el báltico indicó que «era el único que estaba libre» y que «nunca» vistió con él. Eso sí, es su número «de la suerte, una cosa especial aunque sea solo un número y no me importe mucho», pero «es bonito que pueda jugar con él». De su futuro en la entidad no quiso hacer una reflexión. «Eso para más adelante. Ahora mismo me centro en esta temporada, ayudar al equipo al máximo posible y no lo puedo decir ahora mismo», subrayó.

El siguiente duelo, curiosamente, le medirá ante su ex equipo. «Es un partido diferente porque juego contra los compañeros que tuve durante año y medio. Es un campo donde hay mucho viento, aunque seguro que tenemos una gran oportunidad para conseguir otra vez tres puntos». Y en lo concerniente a su debut, para finalizar, explicó que «pasó muy rápido». Estaba «calentando» y «después de un minuto, ya tenía que entrar». En cualquier caso, únicamente «pensaba en ayudar al equipo lo máximo posible» y no en otras circunstancias personales como su prematuro debut.