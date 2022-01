El hombre del partido entre Córdoba CF y Xerez DFC fue Adrián Fuentes. Firmado en verano como delantero, está dando su mejor versión esta temporada partiendo desde la banda derecha. Ante los jerezanos marcó un doblete y, en zona mixta, explicó que tiene la "polivalencia" necesaria para jugar en varias posiciones de ataque. Se siente "cómodo" tanto en banda derecha como en la mediapunta o en la delantera. "Parece ser que estoy dando rendimiento en esa banda, todo lo que sea ayudar al equipo y aportar goles, asistencias y trabajo" es importante para él y para sus compañeros, aseveró. "Todo lo que pueda hacer para ser trascendente me hace feliz, espero seguir aportando más", añadió.

Fuentes se siente con "confianza" desde "el primer minuto" en que llegó al Córdoba CF. Acogido por un "gran grupo humano y humilde", considera que estar en el Córdoba CF le "aporta en lo personal y deportivo". No considera que su temporada en el cuadro blanquiverde sea comparable a la del Murcia o la del filial del Lorca. Ahora juega en una "categoría más fuerte" y la exigencia del club es mayor. "Desde el banquillo, en el once o paseando por la calle se siente a la gente de Córdoba, es un salto de calidad", aseveró.

La gran racha del equipo en casa

Cuestionado sobre las diez victorias en diez partidos en El Arcángel, el atacante avisó de que en el fútbol "todo puede cambiar" con "un mal partido o una mala racha". Por ello, apeló a "estar concentrados" y "exprimir a todos al máximo para seguir rindiendo" y lograr mejoras "individuales y colectivas" que lleven a tener "los menores tropiezos posibles".

En este sentido, dijo confiar "en el trabajo de cada día y en el esfuerzo", lo que trae consigo una "recompensa". En Murcia "trabajaba pero no daba frutos" y en Córdoba es "todo lo contrario". "Me salen los goles y todo lo que pueda ser para ayudar al equipo a mejorar es lo que intentaré hacer", manifestó. Y finalizó afirmando que la experiencia en Baréin fue "muy bonita" y sirvió para "seguir compitiendo y no perder el ritmo".