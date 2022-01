La cita de este domingo para el Córdoba CF dará el pistoletazo de salida a las segunda vuelta en el grupo 4 de la Segunda RFEF. El rival que visitará El Arcángel (17.00 horas) será el Xerez Deportivo FC, una entidad con menos de una década de historia y cuyo crecimiento le ha hecho situarse por encima del Xerez CD, el histórico equipo de la ciudad gaditana. Así pues, el bando de José Manuel Pérez Herrera afrontará su primer envite en el feudo ribereño, aunque será el tercero por tierras cordobesas tras medir fuerzas, en dos ocasiones, ante el filial blanquiverde.

Meteórico ascenso hacia la cuarta división nacional

El 28 de junio de 2013 se efectuó la fundación del plantel por medio de xerecistas activos. La evidente preocupación en torno a la situación institucional del Xerez CD posibilitó que naciera un nuevo proyecto dentro de dicha localidad. De esa forma, tirando de humildad y mucho esfuerzo, el Xerez Deportivo FC empezó a competir en la categoría más baja del fútbol español hasta lograr, el pasado verano de 2021, la promoción a la cuarta división nacional.

El conjunto, que juega sus partidos en el estadio de Chapín, accedió a la fase de ascenso después de liderar el subgrupo A del grupo 10 de Tercera División -dejando por debajo a sus rivales más acérrimos y directos-. En el siguiente tramo competitivo, merced a un coeficiente final de 2,08, doblegaron a otros grandes como el CD San Roque de Lepe -que también acabó subiendo-, el CD Ciudad de Lucena o el Salerm Cosmetics Puente Genil FC. La AD Ceuta FC, durante un desenlace impensable en las eliminatorias para dilucidar el tercer y último equipo que llegaría a la nueva categoría, venció al Xerez CD por la mínima. Ese tanteador provocó que el equipo de reciente creación superara al que estuvo un curso en Primera y 25 en Segunda División.

Dos visitas a la Ciudad Deportiva

El Xerez Deportivo FC no había coincidido con el primer plantel cordobesista hasta esta campaña. No obstante, sí se desplazó a Córdoba para dirimir dos choques ligueros en Tercera frente al filial. El primero de ellos aconteció el 28 de febrero de 2019 en la Ciudad Deportiva y acabó sin goles -el meta Alberto detuvo un penalti al visitante Bello a lo largo de los instantes iniciales-. Sin embargo, lo noticioso de aquella igualada se gestó al término del partido. El míster local, Juan Marrero, anunció su dimisión por “dignidad” y también por no haberle facilitado el presidente, Jesús León, su salida hacia el Extremadura UD. Finalmente aguantó en el cargo debido a lo complejo -y gravoso, pues había una indemnización- que resultaba romper unilateralmente su vínculo contractual.

El 3 de noviembre de ese mismo año, antes de que el coronavirus golpeara a la sociedad, se pudo fijar con normalidad una nueva contienda en las instalaciones del Camino de Carbonell. Esta vez, el solitario tanto de Álex Colorado decantó la balanza para los jerezanos (0-1). Los de Diego Delgado, muy al límite en la tabla, consiguieron la permanencia al anularse los descensos de categoría por la paralización de las Ligas.

El domingo, con ganas de revancha tras el 1-5 de la primera vuelta y respaldados por su afición, los jugadores de Pérez Herrera intentarán asaltar un recinto donde el Córdoba se mantiene intratable dentro de la Segunda RFEF.