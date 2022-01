La aventura bareiní ya es pasado para el Córdoba CF y el trabajo en la Ciudad Deportiva vuelve a cobrar su importante cuota de protagonismo. Los pupilos de Germán Crespo, de cara al encuentro que tendrán el próximo domingo contra el Xerez Deportivo FC (El Arcángel, 17:00 horas), acometerán cuatro sesiones sobre el verde. La plantilla, desde este miércoles hasta el sábado, empezarán las respectivas jornadas a las 10:30 horas. Durante las mismas se podrá analizar el estado de un vestuario mermado al pisar tierras cordobesas.

Pendiente de los tocados y con varias altas reseñables

La labor desempeñada en las instalaciones de fútbol de Baréin y los dos envites amistosos ante el Al-Khalidiya y el Al-Riffa sirvieron de preparación a lo largo de la semana pasada en el Golfo Pérsico. El parón dentro de la Segunda RFEF fue aprovechado por la entidad para efectuar el socorrido viaje hacia el continente asiático, una circunstancia que modificó la habitual rutina de la temporada. No obstante, una vez completado el largo transitar hacia la ciudad sureña, Germán Crespo podrá calibrar cómo llegan sus hombres al compromiso liguero.

La segunda vuelta del campeonato se abre con varios temas a tratar en la parcela física. Las bajas de José Ruiz y Luismi Redondo, que dieron positivo por covid-19 y se quedaron en Baréin, no son las únicas malas noticias que arrojaría el retorno a los entrenamientos. Las molestias de José Cruz y José Alonso deben ser estudiadas por los servicios médicos y el recuperador, Javier Poveda. No sería de extrañar, por consiguiente, que no aparecieran en la primera toma de contacto o lo hicieran al margen del grupo. También Felipe Ramos, tras sufrir un fuerte golpe en el costado, Adri Fuentes y Miguel de las Cuevas llegan a este momento sin participar en el último duelo celebrado en el Estadio Nacional de Riffa.

En el capítulo de altas, Crespo tendrá a sus órdenes a Bernardo Cruz, Alejandro Viedma y Álex Bernal. Los tres futbolistas no viajaron con la expedición debido a situaciones relacionadas con la pandemia -bien por no cumplir los requisitos para ingresar en el país de destino o existir un contacto estrecho en su vínculo-. A ellos se les unirá Dragisa Gudelj, el central firmado este mercado invernal procedente del Cádiz CF. Según fuentes del conjunto cordobesista, el neerlandés de origen serbio ya formaría junto a sus nuevos compañeros en los días de entrenos presentes.