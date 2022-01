Un balance “bastante positivo” de la experiencia vivida por el Córdoba CF en Baréin es el balance oficial de la entidad blanquiverde. El consejero delegado, Javier González Calvo, ha analizado la larga semana que la expedición blanquiverde ha vivido en el país asiático -a falta todavía del choque de este lunes ante el Al-Riffa- destacando que “teníamos un equipo muy unido y después de estos siete días ha adquirido, no solo más compromiso, sino también más unión entre ellos”. Además, reconoció que se marchan “bastante satisfechos por el trato recibido y de lo que la propiedad nos ha dado”, una circunstancia que les hace considerar como un “acierto” el haberse desplazado hacia el continente asiático.

Sobre el papel de la propiedad y su opinión en torno al proyecto cordobesista, el mandatario apostilló que “ya semanas atrás nos transmitía que estaba satisfecha por el trabajo de este año”. Nada más llegar, en cada visita a “instituciones, escuelas y equipos de fútbol”, quedó refrendado dicho seguimiento. “Están muy contentos con lo que ven, desean un pronto ascenso y seguir disfrutando tanto como nosotros en Córdoba”, subrayó.

Para González Calvo era la cuarta vez en Baréin, aunque con anterioridad no había pasado “más de tres días”. Todavía permanecerá un par más allí mientras el resto del equipo retorna a España. “Hemos podido conocer un poco mejor el país. A nivel deportivo, por lo que he podido ver en redes y en algunas entrevistas, son de primer nivel y no solo en fútbol, sino en cualquier deporte. Cuidan mucho todas las instalaciones y las que nos han puesto a nuestra disposición son inmejorables”.

El partido contra el Xerez Deportivo, lo más importante

Los jugadores, cuerpo técnico y empleados que integraron el largo trayecto hacia Manama estuvieron “muy contentos” de lo experimentado. “He visto la alegría en redes sociales y algunos dicen que se quedaban dos o tres días más”, bromeó. No obstante, reconoció que lo principal llega a partir del domingo frente al Xerez Deportivo FC. “Hay que descansar y recuperarnos. Estamos en un país bastante más lejos del nuestro, con cierto cansancio y queda la vuelta para atrás, así que deben recuperarse y tener la misma ilusión y ganas para el próximo partido”, comentó.

La segunda vuelta del campeonato en el grupo 4 de la Segunda RFEF dará comienzo este fin de semana y solo espera “conseguir lo mismo o más que en la primera”. El grupo está “muy ilusionado, centrado y con muchas ganas de que empiece para conseguir el objetivo marcado en el principio de la temporada”. Porque en el Córdoba “si no soñamos con un ascenso, mejor que nos quedemos en casa”, reconoció. Así pues, deseó que “a partir de mayo podamos celebrarlo”.

Por último, se le cuestionó acerca de la campaña de abonados de invierno recientemente finalizada. “No esperaba menos de nuestra gente. Hay una ilusión generada alrededor de este equipo y esperábamos que pudiera abonarse mucha más gente. No sé si llegamos casi a los 600, lo que lleva a los 9.000 abonados. Se agradece todo el apoyo que estamos recibiendo de nuestra gente”, concluyó.