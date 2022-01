Después de vencer con cierta holgura al Al-Khalidiya, un equipo de reciente creación, en su primer amistoso en Baréin, el Córdoba CF tendrá la oportunidad de medirse este lunes (16.00 hora española) a un rival de más entidad en el país del Golfo Pérsico. El cuadro blanquiverde se verá las caras con el Al-Riffa.

Vigente campeón de Liga y Copa, el equipo bareiní ha levantado en hasta 13 ocasiones el título liguero y es actualmente primer clasificado en la máxima categoría de su país. Además, tiene en su plantilla a jugadores con experiencia internacional en competiciones europeas. Su máximo estandarte es Jo Santos, extremo izquierdo brasileño de 30 años de edad que firmó este verano por el Al-Riffa procedente del FCV Farul Constanta rumano. Jo Santos, con una dilatada experiencia en Europa jalonada en equipos de Portugal, Rumanía, Moldavia y Letonia, tiene en su currículum haber disputado partidos clasificatorios de la Liga de Campeones, la Liga Europa y, hace menos de un año, de la Liga Conferencia con el Farul Constanta.

Un central nigeriano y un extremo brasileño

El Al-Riffa tiene además a un central nigeriano, el jugador de 33 años Gege Soriola, a tres jugadores sirios -Mohammad Anez, Moayad Ajan y Mahmoud Al-Baher, que llegaron al club el pasado verano- y a un extremo tunecino, Maher Boulabiar. El resto de su plantilla está compuesta por futbolistas de Baréin.

Hay que destacar la experiencia internacional de Gege Soriola, que aunque no ha tenido la oportunidad de jugar en competiciones internacionales europeas como su compañero Jo Santos, sí ha tenido la opción de foguearse en la MLS de Estados Unidos. Soriola jugó media temporada en el Montreal Impact de Canadá, aunque disputando sus partidos fundamentalmente en EEUU. Se trata de un futbolista que ha vivido experiencias muy diferentes en ligas tan exóticas como las de Israel, Sudáfrica y Arabia Saudí.

Un prestigioso palmarés

El Al-Riffa defenderá ante el Córdoba CF todo su prestigio. El encuentro servirá de doble escaparte. Por un lado, para los blanquiverdes, que tendrán apenas un par de días antes de irse de Baréin su encuentro de más nivel ante la atenta mirada de la propiedad. Para el Al-Riffa, por su parte, el partido servirá para foguarse ante una formación que, si bien milita en la cuarta división de España, no deja de ser un club histórico de una de las mejores Ligas de Europa y del mundo.

Así, el rival este lunes del equipo de Germán Crespo no le pondrá las cosas nada fáciles al Córdoba CF, que deberá rubricar un partido a su mejor nivel para salir del país del Golfo Pérsico con el expediente inmaculado. Variantes no le faltan al técnico nazarí, que podrá probar a sus mejores hombres en ataque y dar oportunidades a futbolistas que no suelen ser titulares en Liga, como Antonio Casas, pero que siempre destacan con buen fútbol y goles cuando salen desde el banquillo.

Enfrente estará un equipo con una base de futbolistas de las mejores canteras del país asiático y algunas estrellas con experiencia en competiciones europeas, sudamericanas e internacionales. Sin ir más lejos, el Córdoba CF no ha tenido la oportunidad de enfrentarse a un equipo que sea el vigente campeón de su país desde que jugó en la temporada 2014-15 ante el Atlético de Madrid, que se había coronado como campeón meses antes con el Cholo Simeone en el banquillo. Siete años después, los blanquiverdes tendrán la opción de recordar las mieles de un pasado que ahora resuena brillante para poner un excelente punto y final competitivo a un inolvidable stage en Baréin.