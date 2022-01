Una prueba repleta de exotismo, innegable atractivo -y cierta dosis de misterio por resolver- esperaba al Córdoba CF en el Estadio Nacional de Baréin. Los de Germán Crespo, dentro de su aventura por el país asiático, afrontaron el primero de sus dos amistosos en Riffa antes de retornar a España. Lo acabaron con victoria por 1-3 merced al doblete de Antonio Casas y al gol de Miguel de las Cuevas. Superiores, pero reflejando una relajación en ciertos tramos. Las malas noticias aparecieron en la enfermería. Felipe Ramos y José Alonso, uno por un golpe y el otro por molestias musculares, no concluyeron la contienda en el aspecto más negativo hasta la fecha en el Golfo Pérsico. También se fue con dolencias Carlos Puga.

El Al-Khalidiya FC, una escuadra con poco recorrido futbolístico y clasificada en tercer lugar dentro de la Premier League bareiní, consideró la cita como una oportunidad perfecta para mostrarse frente a un conjunto extranjero. La misma idea tuvo el bando blanquiverde, con los propietarios en el palco, de dejar una grata impresión y hacer saber que la inversión acometida está dando los frutos deseados.

El técnico cordobesista, rotundo en su exposición al ser cuestionado por dicho compromiso, advirtió en las horas previas que no lo encararían con "la misma intensidad" que si se tratara de una jornada liguera en el grupo 4 de la Segunda RFEF. No obstante, de partida, el nazarí sacó un once que bien pudiera competir en el campeonato español cada fin de semana. Felipe Ramos fue seleccionado para ocupar el marco. Por delante, en la línea de cuatro defensiva, estuvieron Carlos Puga, Ricardo Visus, José Alonso -sus primeros minutos tras las molestias musculares que arrastraba- y Ekaitz Jiménez. El doble pivote lo conformaron Toni Arranz -que cumplía 28 años este 14 de enero- y Javi Flores mientras que el carácter ofensivo lo imprimieron Simo Bouzaidi, Luismi Redondo, Miguel de las Cuevas y Antonio Casas.

Cambio obligado de Felipe Ramos

El intercambio de obsequios -un banderín y una camiseta- entre los capitanes precedió al pitido inicial. A partir de entonces, el Córdoba procuró hacerse con el control frente a un voluntarioso equipo amarillo que presionaba en cualquier parcela del campo sin temor -aunque con un ligero caos en el repliegue-. De hecho, las acometidas no tardaron en producirse luciendo los visitantes su calidad en las botas de De las Cuevas. El alicantino, hallando el desmarque por dentro de Casas, dejó solo a un rambleño que marró la primera gran ocasión. Eso sí, el ariete no perdonó, en el minuto 7, mandando al fondo de la red un auténtico misil desde la frontal.

Los espacios, sobre todo en la media, parecían allanar el carril hacia la meta de Lutfalla. Por ello, los locales apostaron su suerte a la velocidad en punta y a los tiros lejanos, como el ejecutado por Al Humaidan que no halló los palos. La paciencia de los cordobeses, con toque y movimiento constante, pudo elevar la renta en el 17, pero el cancerbero anfitrión metió una buena mano abajo a remate de Simo que impidió otra variación del electrónico.

Las muestras de desorganización constantes, además de la falta de ayudas tras pérdida, invitaban a pensar que la tarde sería plácida para los de Crespo, algo que quedó en suspenso en el 25. Al Humaidan, aprovechando un error en la salida defensiva, se encaminó contra el arquero. El infortunio causó que chocara con Ramos mientras que el esférico llegó sin oposición a Abdullatif para firmar las tablas. El portero, evidenciando molestias en el costado después de ser tratado por el doctor Bretones y el fisio Álex Rueda, tuvo que ser suplido por Carlos Marín antes de enfilar la media hora, un contratiempo a considerar en esta "mini-pretemporada".

El gol adormiló el envite y causó algunas imprecisiones que no gustaron en los banquillos. Así pues, el cansancio cobró su cuota de protagonismo en ambos contendientes cuando se dirigían a los vestuarios, una situación que los dos entrenadores esperaban corregir añadiendo nuevos efectivos al verde.

De las Cuevas y Casas sentencian

El Córdoba, entre el aluvión de relevos de su rival, decidió meter a Julio Iglesias por Toni Arranz. La historia del encuentro varió en apenas un minuto, lo que tardó De las Cuevas en conectar un preciso disparo, gracias a la presión y pase por alto de Casas, a un lugar imposible de detener. A renglón seguido, Marín y José Alonso evitaron varios sustos de una entidad amarilla que no bajó los brazos pese al mazazo recibido.

Crespo, advirtiendo la posible relajación, apostó por Omar Perdomo y Adri Fuentes en lugar de De Las Cuevas y Luismi Redondo. Sin embargo, otra mala noticia apareció en la expedición cuando José Alonso pidió inmediatamente el cambio debido a problemas musculares. Tala, lateral izquierdo pero que desempeñó en el filial la función de central, entró para frenar el quebradero de cabeza surgido.

El Al-Khalidiya, en el 66, estuvo muy cerca de obtener las tablas, aunque otra vez Marín -y el palo- impidieron que así fuera. El susto despertó de golpe a los blanquiverdes bajo el flujo de Simo. El de Olot, en una rápida acción, fue zancadilleado por Ali Alsmahari cuando se acercaba al área. El colegiado, que únicamente mostró amarilla, señaló una falta en la frontal que Casas culminó en el tercero español. Potente y raso, el 1-3 sellado en el 72 asentó las bases para un desenlace aparentemente tranquilo.

Las llegadas, con huecos notorios, no se hicieron esperar. Omar, desde el perfil izquierdo, no acertó en una clara jugada. Sin embargo, lo principal, sobre todo atendiendo a las lesiones de Ramos y Alonso, era no perder a más futbolistas. Ese escenario pudo ocurrir, en el 84, después de una fea entrada a Ekaitz que aguantó la desesperación de los amarillos a regañadientes. Los pupilos de Talajic, en los últimos instantes, bordearon su segunda diana a balón parado sin traducirse.

La siguiente fecha señalada del Córdoba será el próximo lunes 17 de enero, en el mismo escenario, contra el Al-Riffa. Crespo tendrá por delante sesiones de trabajo en las instalaciones futbolísticas de Baréin para comprobar el estado de los tocados y recuperar físicamente al grupo.

Ficha técnica:

1 -Al-Khalidiya: Ebrahim Lutfalla, Mohamed Adel Mohd, Fisal Gazi Hareb, Kameel Abdulla, Lazar Dordevic, Mohamed Alhardan, Saleh Ibrahim Ratib, Mahdi Al Humaidan, Dominique Mendy, Ismaeel Abdullatif y Al Mandhar Rabia. También jugaron Ali Jamal Mohamed, Sami Mohd Alhussani, Younis Moosa Naji, Isa Mosa, Alsmahari, Duaij, Alqaseer, Alshamsi, Redha Bahram, Ahmed Nabeel Ahmed, Salm Akaba y Moahmood Rahman.

3 -Córdoba: Felipe Ramos (Carlos Marín, 29'), Carlos Puga, Ricardo Visus, José Alonso (Tala, 62'), Ekaitz Jiménez, Toni Arranz (Julio Iglesias, 46'), Javi Flores, Simo Bouzaidi (Willy Ledesma, 73'), Luismi Redondo (Adri Fuentes, 59'), Miguel de las Cuevas (Omar Perdomo, 59') y Antonio Casas (Christian Delgado, 73').

Goles: 0-1 (7') Antonio Casas. 1-1 (25') Ismaael Abdullatif. 1-2 (46') De las Cuevas. 1-3 (72') Antonio Casas.

Árbitro: Amarilla para Ali Alsmahari en los locales y a Ekaitz Jiménez en los visitantes.

Incidencias: Primer partido amistoso de los blanquiverdes durante su estancia en Baréin celebrado en el Estadio Nacional (Riffa).