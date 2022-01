Un panorama completamente nuevo, en un "sitio diferente" y viviendo "una experiencia bonita". Julio Iglesias, centrocampista del Córdoba CF, ha analizado a través de los canales oficiales del club el viaje a Baréin y lo que allí se están encontrando en una aventura que a buen seguro recordarán por siempre. "Estamos aprovechando para hacer equipo, piña, y lo primordial es que no venimos de paseo, sino a trabajar", reseña. Las instalaciones donde están llevando a cabo las sesiones de trabajo, ubicadas en la Federación de Fútbol bareiní en Riffa, las consideró de "otro nivel". Entre bromas, apunta que "se nota que esta gente está a otro puntito" y subraya que tienen "medios para poder trabajar y no estamos tan acostumbrados a esto".

Los blanquiverdes, que disputarán amistosos en el Estadio Nacional del país asiático, tendrán como rivales al Khalidiya y el Al-Riffa-. "Es algo diferente, haces lo que más te gusta en un sitio por experimentar e imagino que, como el resto de mis compañeros, estamos contentos de aprovechar esta oportunidad", afirma.

"No hay que relajarse, esto es largo y cuenta lo último"

En lo concerniente a la actuación del conjunto cordobesista en el campeonato liguero, el gaditano fue cauto ante lo que todavía queda. "Los números están ahí y hemos hecho una muy buena primera vuelta, pero esto es largo y cuenta lo último, por lo que no hay que relajarse y hay que seguir", considera. Sobre su papel en el terreno de juego, declaró que está "contento por el trabajo del día a día" y reseñó que es Germán Crespo "el que decide quién juega y quién no". Así pues, no le queda otra que "darlo todo de mí" para ser elegido.

En el grupo 4 de la Segunda RFEF, por ahora, apareció en 6 encuentros -uno titular contra el CP Cacereño- situando los minutos atesorados en 115. Sí tuvo más peso en la Copa RFEF actuando frente al Juventud de Torremolinos CF, el Xerez CD, CD Ebro y CD Guijuelo, donde partió de titular pero unas molestias le obligaron a abandonar el terreno de juego. Cabe reseñar que la pretemporada la inició también recuperándose de una lesión, una circunstancia que lastró su entrada en los planes del técnico granadino.

El de Arcos de la Frontera reiteró que estaban en Baréin "para aprovechar y conocer esto, pero el primer objetivo es trabajo y más trabajo". Las miras se sitúan en "el próximo partido contra el Xerez Deportivo" y procurarán "darlo todo y volver lo más fuertes posible".