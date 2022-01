Las líneas maestras del futuro del Córdoba CF se están escribiendo durante estos días a más de siete mil kilómetros de El Arcángel. En Manama, capital de Baréin, la expedición cordobesista más numerosa de todos los tiempos está concentrada en el lugar más lejano que jamás haya pisado un futbolista blanquiverde en el ejercicio de su profesión con este escudo en el pecho. Los nuevos tiempos. El nuevo fútbol. "De aquí solo puede salir algo bueno", insiste Javier González Calvo, consejero delegado del Córdoba CF y cabeza de la comitiva en el país del Golfo Pérsico.

"Ya nos lo vienen transmitiendo, están muy contentos con el equipo y con la inversión que hicieron, sin perjuicio de los resultados, porque no siempre sale todo bien de inicio", confesó González en declaraciones desde Baréin a La Jugada de Córdoba de Canal Sur. Los representantes de Infinity, grupo bareiní que apostó por la adquisición de la unidad productiva del Córdoba CF SAD en 2019 desde Unión Futbolística Cordobesa, están "satisfechos con lo que está demostrando el Córdoba, pese a que la categoría en la que estamos militando no es la que corresponde por su historia", por lo que "respetando a todos, tenemos que pensar en cotas superiores". "Por lo que se ha visto en la Copa Federación y el partido de la Copa del Rey ante el Sevilla, los propietarios están contentos y así nos lo manifiestan", subraya González Calvo.

La experiencia, inédita, está siendo "fantástica", ya que además del trabajo en el césped -"ya lo dijo nuestro entrenador: no venimos de vacaciones"- podrán conocer el país. "Nos agasajan contínuamente, asistiremos a eventos culturales y de entretenimiento", dice González. Este jueves está prevista una visita al Circuito de Fórmula Uno de Baréin, una de las mejores instalaciones del planeta. "También es propiedad de los dueños del club, así que nos divertiremos", augura el consejero.

📸 Hoy hemos visitado el Fuerte de Baréin (Qal'at al-Bahrain) 🪨 Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 2005 ✅ pic.twitter.com/2BdlBBatcU — Córdoba CF (@CordobaCF_ofi) 12 de enero de 2022

Con la compañía de los consejeros Jesús Coca, Antonio Palacios y Miguel Gómez -Adrian Fernández no pudo acudir por cuestiones de agenda-, González Calvo tiene previsto presentar al presidente y vicepresidente del club, Abdulla Al Zain y Mohammed Al Nusuf, el proyecto de futuro, que va más allá de lo meramente futbolístico aunque la llave reside ahí. Habrá también un momento clave en la reunión prevista con el príncipe bareiní Nasser bin Hamad El Khalifa, que asistirá a los partidos que disputarán los de Germán Crespo. El primero será este viernes 14, a las 16 horas (hora española) ante el Al-Khalidiya SC en el Estadio Nacional de Baréin.

Objetivos múltiples

González Calvo ha manifestado a través del canal autonómico que el Córdoba no va "solo a divertirse, que también, porque se lo merecen, sino a hacer grupo en una especie de pretemporada y que los próximos meses de competición sea un equipo más fuerte y unido", además de hacer que "el club y la ciudad sean más conocidos" en Baréin.

El consejero delegado no esconde que llevan planes muy avanzados. "Trabajamos con mucha antelación desde la dirección deportiva y la gestión. No podemos ir a tirones. Hay que tenerlo todo previsto. No podemos negar que en lo que más estamos trabajando es en el futuro en la Primera RFEF. Queremos mantener todo lo bueno que tenemos y apuntalar las posibles no deficiencias, porque el equipo está bastante completo, pero sí habrá que traer cosas porque sería una categoría superior", ha indicado.

El incremento del presupuesto se da por supuesto, ya que "en teoría, si asciendes lo tienes que subir para competir", aunquese ha mostrado tajante en una cuestión: "Lo que no se va a a hacer es derrochar ni despilfarrar, porque como todos sabemos eso no ha funcionado ni en el Córdoba ni en ningún sitio". González admite que la experiencia del curso anterior, que finalizó con los planes destrozados, es un ejemplo más que suficiente de la falta de concordancia entre gasto y marcadores. "El año pasado teníamos uno de los presupuestos más elevados de toda la Segunda División B y fíjate dónde acabamos", apunta, insistiendo en que "hay que hacer las cosas con tranquilidad y tiempo, gastando el dinero en lo que realmente se necesita y en condiciones acordes al mercado".

Un doble test lleno de incógnitas

Los dos partidos amistosos en Baréin, ante el Al-Khalidiya el viernes y el Al-Riffa el lunes, son, a juicio de González Calvo, un termómetro de nivel para todos los protagonistas, aunque recalca que el Córdoba "compite bien allá donde vaya". "El seleccionador de Baréin nos ha dicho que este partido contra el Córdoba les va a servir para conocer el nivel que tienen, porque al fin y al cabo compiten entre ellos y no saben qué nivel pueden dar ante un rival como nosotros", explica, declarando además que los jugadores del Córdoba "están muy contentos". "A cualquier equipo de Segunda B le dices que lo vas a llevar ocho o nueve días a Baréin y lo van a tratar como nos están tratando... Esperamos disfrutar".

¿Y piensan en volver? "Mientras se siga jugando la Supercopa de España en Arabia Saudí va a haber un parón, pero tenemos el asunto del covid y la incertidumbre que provoca. Vamos a disfrutar este año de esto y ya se verá qué pasa después", indica González Calvo, quien ve "importante" que se produzca este contacto entre el Córdoba CF en toda su extensión -jugadores, técnicos, directivos, empleados. "Hay que saber quién es el dueño de algo y qué es lo que hace. Siempre se lo digo al alcalde de Córdoba. A ver si los miembros de la corporación municipal pueden venir a Baréin a ver quiénes son los realmente propietarios del Córdoba CF. Que no es, como se dijo en su momento, Javier González con dinero prestado de unos de Murcia", ha expresado el dirigente extremeño. "Hay una familia real detrás, con un proyecto de inversión en deporte, y nos están respaldando mucho. No creo que haya clubs en esta categoría, y lo digo con todo el respeto, que el día 27 o 28 tengan las nóminas ingresadas en las cuentas cada mes", zanjó.