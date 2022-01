El director deportivo del Córdoba CF, Juan Gutiérrez 'Juanito', hizo una valoración de la situación de la entidad en Baréin. El gaditano indicó que estaban en “un buen momento para hacer grupo después de un parón” y recordó que en verano “no tuvimos la experiencia de un stage”. Actualmente, con el equipo “como está y en la clasificación” -líder del grupo 4 de la Segunda RFEF-, se encuentran en “la mejor época del año para venir por la temperatura”. Así pues, deseó que toda la plantilla viva “una bonita experiencia” donde “conocerán a la propiedad y disfrutaremos de jugar un par de partidos”, añadió.

Dichos compromisos se celebrarán ante el Al-Riffa y el Khalidiya, “los dos mejores de aquí del país, uno el campeón de Liga y otro el de Copa”, reseñó Juanito. Consideró que estos compromisos servirán al míster, Germán Crespo, para “probar cosas, disfrutar y ver el nivel que pueden dar estos equipos”. Pese a ello, reseñó que el vestuario debe “aprovechar los entrenamientos”, ya que en los envites “tendrán todos minutos y se repartirá la carga”. Por ello, lo que tendrán por delante en estos días será “una mini-pretemporada de invierno que deben aprovechar”, subrayó nuevamente.

A la cita intercontinental no pudieron desplazarse el central Bernardo Cruz ni tampoco los centrocampistas Álex Bernal y Alejandro Viedma. Su trabajo, mientras el primer equipo está fuera, se focalizará en el filial cordobesista. “El plan es sencillo, tenemos un equipo B en buena dinámica que entrena en Córdoba. Se acoplarán a su estructura para hacer entrenamientos y dinámica a nivel normal y así estar en plena forma”, expuso.

Las tareas de la dirección deportiva y la valoración de la primera vuelta

La labor de la dirección deportiva también será esencial en esta semana. “Existen diversas actividades tanto para el equipo como para la directiva y gestión”. Se producirán “reuniones con la propiedad, con el que gestiona los asuntos para el Córdoba” y cuyo objetivo se centrará “en el proyecto deportivo para lo que resta de competición y el futuro más cercano con el hipotético ascenso a la Primera RFEF”. Juanito y sus ayudantes presentarán “el proyecto que tenemos pensado para el crecimiento del Córdoba, que es lo que más nos interesa”, argumentó.

Todavía no han podido desempeñar muchas funciones en Manama. “Llevamos un día en el hotel, en la Bahía de Baréin. Estuve una vez el verano pasado y nos queda mucho por disfrutar y ver cosas maravillosas de este magnífico país”. Deseó, al mismo tiempo que “poco a poco vayamos saliendo del primer día de confinamiento que se hace por la entrada al país y disfrutemos de una experiencia que será súper agradable”.

Bajo su criterio, la primera vuelta “por la clasificación, los números y las sensaciones”, hace pensar que el Córdoba está “en el camino correcto”. Los de Crespo “se mostraron intratables en casa y fuera, en los últimos partidos, no pudimos sumar la victoria pero la sensación es que estuvimos más cerca de ella que de un empate”. La “superioridad” ofrecida por el plantel “debe reflejarse también en la segunda vuelta” porque “esto no ha acabado y no nos podemos relajar”.