La conclusión de la primera vuelta en la Segunda RFEF trae consigo un análisis minucioso de lo acontecido dentro de los cinco grupos que componen dicha categoría. El Córdoba CF, inmerso en el cuarto, y la Agrupación Deportiva Unión Adarve, en el primero, destacaron por encima del resto de equipos al registrar un total de 40 puntos en 17 jornadas, una marca que les otorga -por derecho propio- la vitola de favoritos a promocionar hacia la Primera RFEF. El blanquiverde es el conjunto más goleador con 44 dianas y el que posee una renta mayor de puntos respecto al segundo -7 con el CP Cacereño-. El CF La Nucía, del quinto, solo recibió 8 tantos.

Paso firme del Unión Adarve hacia el ascenso

El conjunto de Diego Nogales, merced a los 40 puntos firmados en 17 envites -12 victorias, 4 empates y una derrota-, está en lo más alto de la tabla del grupo 1. Los madrileños anotaron un total de 31 goles y encajaron 14, lo que les permitió aventajar al segundo clasificado en 5 puntos. Eso sí, el rival en cuestión es un Pontevedra CF que no quiere descolgarse de la lucha por la primera plaza. Más que vital resulta para los pontevedreses la aportación de Charles, un viejo conocido de la afición cordobesista. El ariete, autor de 14 dianas, es el máximo anotador de toda la categoría, camino de los 38 años.

El salto con el sexto, el que aspiraría a entrar en el play off de ascenso, se sitúa en 16 puntos. Ahí aparece un CD Móstoles URJC que posee 24 puntos. No obstante, el CD Leganés B o la UP Langreo podrían adelantar a los madrileños con el choque que deben disputar entre ellos y que quedó aplazado el pasado fin de semana. Como curiosidad, la escuadra que menos veces recogió el balón de su propia portería fue el Salamanca CF. Los 10 goles encajados no evitan que peleen en la zona de descenso a la Tercera RFEF -el domingo 9 de enero juegan en Santiago de Compostela la jornada pendiente-.

Una igualdad notoria en la parte norte de España

A la par, en la cabeza del grupo 2, están la Real Sociedad C y el Club Atlético Osasuna B -Osasuna Promesas-. Los donostiarras de Sergio Francisco sellaron 36 puntos en 17 citas -10 triunfos, 6 empates y una derrota-. Pese a ello, el vestuario rojillo entrenado por Santi Castillejo, podría arrebatarles el liderato. Y es que los de Pamplona, con 34 puntos, deben disputar un encuentro aplazado con el CD Izarra. Además, dentro de los registros que merecen ser reseñados, es el único equipo de la Segunda RFEF que no ha perdido por el momento -9 duelos ganados y 7 tablas-. El plantel txuri-urdin, hasta la resolución de este envite, saca 12 puntos al Sestao River Club (26), que es sexto.

El máximo artillero no pertenece a ninguno de los combinados reseñados. Es Iván Martínez, delantero de la UD Multivera, que llegó hasta los 11 goles. Tampoco vascos y navarros ostentan el título de menos goleados. El Rayo Cantabria y el Arenas de Getxo -aunque este último con varios partidos por jugar- mantuvieron en 12 su registro en contra.

Sólido liderazgo del Formentera

Emocionante, pero no al nivel del segundo grupo, está el tercero. La SD Formentera es primera con 34 puntos -10 victorias, 4 empates y 3 derrotas- sacando 4 puntos al RCD Espanyol B (30). Sin embargo, el Cerdanyola FC, de ganar al filial de la SD Huesca, igualaría con los blanquiazules en guarismos. La diferencia con el sexto que posee el bloque de Míchel Alonso es de 8 puntos. El histórico CD Numancia ocupa dicho lugar con una contienda en el tintero frente al Lleida Esportiu. Dentro de las filas baleares está el portero lucentino Juan Luis Egea Llamas, quien debutó con el Córdoba CF en Segunda División B ante el Sevilla Atlético (2-1) durante el curso 2019-20. El meta, como otros jóvenes talentos, salió de la entidad por la puerta de atrás.

Juan Delgado, del Ibiza-Islas Pitiusas, aparece en lo más alto de la disposición goleadora con 10 tantos. Los formenterenses, con Óscar Santiago bajo palos, son los que menos goles recibieron (11).

El Córdoba marca un ritmo imposible de seguir

El panorama que le queda por delante a la plantilla de Germán Crespo en el grupo 4 invita al optimismo. El Córdoba, con 40 puntos al cierre de la primera vuelta -12 triunfos, 4 igualadas y una derrota-, es el que más goles materializó en todo este tiempo (44). El delantero Willy Ledesma, gracias a sus 11 tantos, aparece en cabeza de la tabla de anotadores. No obstante, el extremeño no es el único blanquiverde que copa las primeras posiciones, ya que tanto el mediapunta Miguel de las Cuevas como el ariete Antonio Casas establecen sus marcas en 7 dianas.

La buena imagen mostrada por el conjunto andaluz le sirvió para sacar una ventaja de 7 puntos con respecto al segundo, el CP Cacereño, y 14 al sexto, el Vélez CF. Eso sí, nadie contempla otro escenario que no sea el ascenso a la Primera RFEF de manera directa y no dependiendo del play off de ascenso -lo juegan del segundo al quinto-. Los de Crespo añaden a este camino triunfal un dato que nadie pudo equiparar: ganaron sus 9 partidos en El Arcángel -el Unión Adarve disputó 8 en su feudo que también venció-.

Entre Felipe Ramos y Carlos Marín en portería recibieron un total de 12 goles, cifra que comparten con el CF Villanovense -el único que fue capaz de superar a los cordobesistas- y el CD San Roque de Lepe.

La gran racha del Hércules le conduce al primer puesto

Los alicantinos, hace poco más de un mes, veían muy lejana la posibilidad de abordar la parte alta de la clasificación en el grupo 5. Pese a ello, los pupilos de Serio Mora apretaron sobre el verde hasta encadenar seis triufos consecutivos, lo que les valió para situarse primeros con 34 puntos -10 victorias, 4 empates y 3 derrotas-. En cualquier caso, está todo por decidir arriba. El empate a uno entre el segundo y el tercero -el CF La Nucía y el CF Intercity, respectivamente-, deja a los dos equipos con 33 puntos. El Real Murcia, justo por detrás, tiene 30 y el sexto, el CD Eldense, está a 8 del líder (26).

El Hércules, que firmó al lateral cordobés José Manuel Fernández y a los ex blanquiverdes Mario Ortiz y Pedro Sánchez, marcó 24 goles como el Intercity. El mejor registro defensivo de la Segunda RFEF lo posee La Nucía, ya que Jaume Valens solo encajó 8 tantos. Con respecto a los goleadores, Cristo -del Atlético Pulpileño- y Ubis -del Mar Menor FC- hicieron 8 dianas.