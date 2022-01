La contundente victoria del Córdoba CF ante el Vélez CF en El Arcángel (4-1) ofreció más de una lectura positiva dentro del combinado blanquiverde. Una de ellas tuvo al mediocentro Álex Bernal como protagonista. El hispalense, tras más de dos meses fuera de los terrenos de juego por problemas musculares, retornó a la competición desplegando su habitual fútbol vertical y otorgando criterio a la línea de creación.

Una recuperación que aumenta la competencia en la media

El choque contra los veleños presentó un primer acto donde los locales no gozaron de la fortuna necesaria frente a la portería contraria. De hecho, las claras oportunidades generadas no sirvieron para batir a un inspirado Miguel bajo los palos. Así pues, con las tablas todavía en el electrónico ribereño, el míster, Germán Crespo, decidió dotar a su equipo de un plus en la faceta ofensiva. Los elegidos de cara al segundo tiempo fueron el extremo Luismi Redondo y el citado Bernal por Omar Perdomo y Toni Arranz, respectivamente. Cabe reseñar que el preparador nazarí ya había efectuado un relevo debido a las molestias del central José Cruz -ocupó su lugar Ricardo Visus-, por lo que prefirió no gastar una nueva ventana de sustituciones y realizar dos cambios en el descanso.

El resultado de dichos movimientos en el once tardó poco más de cinco minutos en cristalizar, lo justo para que Javi Flores rompiera el entramado defensivo malagueño y abriera de par en par las puertas de la novena victoria cordobesista dentro de su feudo. Bernal, sin excesiva presión y recuperando sensaciones, empezó a gustarse repartiendo el juego hacia los extremos y cogiendo los galones de la media, circunstancia que recordó al tramo inicial de la competición en el grupo 4 de la Segunda RFEF.

El del barrio de Triana llegó en el mercado veraniego a la entidad procedente del Marbella FC. Desde entonces se convirtió en titular indiscutible dentro del esquema planteado por Crespo. Los datos hablan por sí solos, ya que saltó al terreno de juego en los primeros siete partidos y únicamente no completó los 90 minutos en dos -CD Coria y Antequera CF-. Precisamente contra los antequeranos, el 23 de octubre de 2021, se retiró cuando el derbi andaluz estaba cerca de cumplir la media hora. La carga de compromisos, a los que hay que unir el par de eliminatorias disputadas en la Copa RFEF ante la Real Balompédica Linense y el Juventud de Torremolinos CF, mermaron muscularmente a Bernal.

Una larga espera

Pese a que su baja estaba prevista para unas cuatro o seis semanas -como recalcó Crespo en sala de prensa-, finalmente se prolongó hasta el comienzo del año 2022. El motivo no fue otro que asegurar su mejoría para evitar una posible recaída. En cualquier caso, Bernal trabajó de manera incansable en la Ciudad Deportiva y quiso tener palabras de agradecimiento hacia “el equipo médico y a todos los que me han acompañado en el día a día para la recuperación” -mención especial hacia el recuperador, Javi Poveda-.

El medio, según reflejó en sus redes sociales, se “moría de ganas” por volver y a buen seguro aportará su granito de arena para que el ascenso a la Primera RFEF cobre forma lo antes posible.