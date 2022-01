El lateral izquierdo Ekaitz Jiménez está "de vuelta" en el Córdoba CF. Así lo reconoció el propio jugador en su comparecencia intersemanal ante los medios de comunicación. El vasco, uno de los titulares indiscutibles bajo el mando de Germán Crespo, entró "poco a poco con el grupo antes de final de año" y se sintió "cómodo" en las primeras sesiones de 2022, lo que hace apuntar a su próxima participación frente al Vélez CF.

Excesiva carga de partidos y lesionados

Pese a que todavía no analizaron a los malagueños, el defensor aseveró que el primer paso no es otro que "centrarnos en nosotros y entrenar muy fuerte". La clave de lo que ocurra a continuación debe transcurrir por ese cauce, en "cómo estemos nosotros y así dependerá la dirección del partido", esgrimió. El objetivo no es otro que sumar de tres para "terminar la primera vuelta ganando" y todo el bloque permanece "muy metido en eso". Dicha idea, sobre todo, cobra especial relevancia después de los últimos resultados cosechados -empates en Ceuta y La Palma-. "Se nos juntaron dos salidas largas en pocos días, mucha carga de minutos, encuentros y lesionados y nos costó", explicó.

De hecho, Ekaitz se perdió por molestias la recta final de 2021 debido a esta situación. "Hemos tenido semanas de sábado y miércoles y realmente ha sido poco lo que tuve", reconoció. La "exigencia" dispuesta antes de sufrir molestias en los isquiotibiales quedó reflejada en los choques "con el Mérida, los 120 minutos contra el Sevilla en la Copa del Rey y el viaje a Canarias" para medirse al filial amarillo. Por ello, aseveró que su parón se produjo "más por los minutos que el infortunio" y bromeó al indicar que "saltaban las tuercas" ante tanta participación.

Ahora, además de su figura, otras como la de Álex Bernal podrán estar "cerca" de aportar al vestuario. "Hay más gente y se nota. En algunas semanas había pocos entrenando y la vuelta de las vacaciones nos vendrá bien", comentó. También profundizó en torno al siguiente viaje a Baréin y si es positivo para la preparación física. "No me lo esperaba y es curioso. Nos apetece, me apetece visitar un país nuevo y vamos a poder entrenar y jugar un par de amistosos para seguir entrenando", expuso. La expedición partirá hacia territorio asitático por el parón en la Segunda RFEF destinado a albergar citas aplazadas. "Es un poco raro, pero es lo que toca. Así que es una buena manera de aprovechar esas semanas", finalizó.