El parte de bajas en el Córdoba CF empieza a desaparecer de manera prometedora para recibir el próximo domingo al Vélez CF (El Arcángel, 17.00 horas). Los presumibles retornos del portero Felipe Ramos, el lateral Ekaitz Jiménez o el medio Álex Bernal son solo algunas de las buenas noticias que el nuevo año ofreció al entrenador, Germán Crespo. A ellos podría sumarse también el zaguero José Cruz, quien cumplió ciclo de amonestaciones en La Palma y evoluciona favorablemente tras unos problemas físicos que arrastraba desde Ceuta. Sin embargo, el diseño del centro de la retaguardia está sobre la mesa para el granadino, ya que la sanción de José Alonso trastoca una demarcación fundamental en el esquema blanquiverde.

José Cruz y José Alonso, los más empleados

Crespo, nada más iniciarse la temporada, dejó muestras de sus preferencias en la zaga. La pareja de centrales conformada por José Cruz y Alonso ganó enteros a medida que las jornadas avanzaban. De hecho, tanto el cordobés como el onubense fueron titulares en 12 de las 16 citas ligueras dentro del grupo 4 de la Segunda RFEF -Xerez Deportivo FC, Cádiz CF B, CD Coria, CD Don Benito, Antequera CF, CD San Roque de Lepe, UD Montijo, CP Cacereño, CF Villanovense, AD Mérida, Panadería Pulido y AD Ceuta FC-. El conjunto cordobesista, de esos encuentros, salió victorioso en todos salvo el empate firmado en tierras ceutíes (0-0) y la derrota visitando Villanueva de la Serena (1-0).

Esta dupla tuvo recorrido en la breve -pero intensa- participación en la Copa del Rey. El Sevilla FC llegó al estadio ribereño con la evidente vitola de favorito para pasar de ronda. No obstante, el Córdoba puso contra las cuerdas a uno de los mejores conjuntos de Europa llevando el desenlace de la eliminatoria hasta la prórroga. Allí, los rojiblancos anotaron el único gol del choque por medio de Lucas Ocampos, aunque la afición supo recompensar el esfuerzo de todo el grupo en una noche para enmarcar.

Opciones tras la sanción del onubense

Lo único seguro es que la quinta amarilla vista por Alonso en el Silvestre Carrillo de La Palma ante el Mensajero impedirá que tenga cabida en el once de partida. Cruz, por su parte, efectuó el pasado martes un breve tramo del entreno junto al recuperador, Javier Poveda, una circunstancia que no volvió a darse en la del miércoles, pues completó toda la sesión. Así pues, salvo contratiempo de última hora, presumiblemente está en condiciones de aportar a la defensa como Bernardo Cruz o Ricardo Visus. Es más, atesora hasta el momento 1.330 minutos en Liga, un registro superado únicamente por José Ruiz (1.350).

Los dos futbolistas naturales de Córdoba, José Cruz y Bernardo Cruz, defendieron juntos la elástica blanquiverde en apenas tres compromisos, dos de ellos del campeonato regular -UD Tamaraceite y UD San Fernando- y otro en las semifinales de la Copa RFEF ante el CD Ebro (1-0). Es una de las opciones que baraja Crespo, pero no la única. Ricardo Visus, cuyas prestaciones bien conoce el técnico de su etapa en el filial durante la 2020-21 y petición expresa para esta campaña, aguarda su oportunidad.

El madrileño, curiosamente, nunca coincidió con José Cruz aunque sí formó al lado de Bernardo en la histórica final de la Copa RFEF frente al CD Guijuelo (1-0). Y es que el joven a préstamo por el Real Betis tuvo su principal cometido en esta competición, ya que fue seleccionado contra la Real Balompédica Linense (1-3) y el Juventud de Torremolinos CF (1-2) teniendo a Alonso de compañero. Cabe recordar que el espigado cierre sufrió una lesión en su tobillo derecho a mediados de octubre de 2021, un pasaje repleto de infortunio en la Ciudad Deportiva. Por ello perdió peso en el engranaje que Crespo construía para mantenerse a flote en todos los frentes abiertos.

La última combinación empleada, y que no se dará por la baja de Alonso, contempló al de Punta Umbría con Bernardo. De esa manera cerró diciembre el Córdoba ante el CD Mensajero, algo que ya había sido probado en otra ciudad isleña, concretamente en Las Palmas (2-2), con el filial amarillo de adversario. También en cuartos de la Copa RFEF, visitando el Pedro Garrido de Jerez de la Frontera (0-1), estuvieron los dos en acción.

Otras fórmulas desde el B

La capacidad para sorprender siempre ronda en los planes de Crespo. El miércoles, en uno de los ejercicios finales, apareció más retrasado en una línea de cuatro Christian Delgado. El malagueño, habitual centrocampista que despuntó en el B de Diego Caro y que ya debutó con el primer equipo, no es la única baza de los escalafones inferiores que tendría la capacidad de adaptarse a la posición de central. Tala, por ejemplo, así lo hizo en varias contiendas del filial pese a su rol de lateral zurdo. En lo que resta de semana, atendiendo al estado físico de José Cruz, podría incluso mirar hacia el finlandés Valtteri. No obstante, la lógica impera y existen piezas suficientes como para no abordar otros planes más rebuscados.