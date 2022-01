El coste del Córdoba CF para Unión Futbolística Cordobesa continúa creciendo. La novedosa operación por la que UFC pujó por la Unión Productiva del Córdoba CF SAD, para quedarse con ella por un precio de salida de 3,25 millones, continúa prolongándose. Cuando termine la actual temporada, el montante de lo desembolsado por el fondo bareiní Infinity sobrepasaría los 10 millones de euros. Hay que recordar que cuando Unión Futbolística Cordobesa apenas llevaba dos meses en el Córdoba CF, su consejero delegado, Javier González Calvo, ya declaró públicamente que la cantidad desembolsada por UFC superaba los 6,5 millones de euros.

En la actual temporada, UFC debe acometer pagos que provienen de las etapas anteriores de la entidad blanquiverde, sobre todo de la era de Jesús León en el Córdoba CF, pero también alguno del periodo de Carlos González. Una de ellas se ha conocido recientemente y el propio González Calvo reconoció en su momento no tener demasiadas esperanzas sobre la decisión del tribunal en el contencioso establecido con Clínicas Beiman. Los responsables de los servicios médicos del club en los últimos meses de la etapa de Aglomerados Córdoba en la entidad blanquiverde entendían que entraban dentro de la Unidad Productiva, mientras que UFC dejó que el caso se fuera a los tribunales ante las exigencias de Beiman. Tal y como se temía Unión Futbolística Cordobesa, el juez dio la razón a Clínicas Beiman y el coste para el Córdoba CF, incluyendo costas procesales, se irá a los 330.000 euros.

La herencia de Alfonso Serrano

No es la única cantidad ante la que debe responder UFC. El que fuera director deportivo de la entidad blanquiverde, Alfonso Serrano, también ha recibido notificación favorable a su reclamación al Córdoba CF. En mayo del 2020, Serrano se despidió de la entidad blanquiverde después de meses de movimientos ciertamente incongruentes, aunque todo tenía su explicación en las cláusulas del contrato que le ligaba al Córdoba CF. Finalmente, el pucelano cumplió su advertencia y llevó su despido a los tribunales, que le han dado la razón. El Córdoba CF deberá abonarle un total de 150.000 euros.

Otro contrato que trae cola es el de Juan Merino. El penúltimo entrenador de la etapa de Azaveco en el Córdoba CF fue despedido y relevado por Jorge Romero después de no haber conseguido ganar ningún partido de los siete que dirigió al conjunto blanquiverde, desde la jornada 11 a la 17 de la temporada 2017-18. El Córdoba CF deberá abonar a Merino 170.000 euros, pero el entrenador onubense tiene también el caso en el TSJA por una cantidad de 700.000 euros.

Otro desembolso importante espera al Córdoba CF bajo la era de Unión Futbolística Cordobesa. Se trata de una cantidad algo superior a los 500.000 euros, que es el dinero que en su momento abonó LaLiga por impagos a la Agencia Tributaria de la entidad blanquiverde y que en el propio informe concursal se entiende que corresponde a la SAD del fondo de Infinity. Aunque ese dinero lo adelantó LaLiga con cantidades de derechos de TV y competición, a nadie se le escapa que era una obligación tributaria de la propia entidad blanquiverde, por lo que UFC deberá atender el pago de esos casi 540.000 euros.

A esta vía que parece no tener fin hay que añadir varias cantidades de entre 50.000 y 80.000 euros de proveedores no atendidos en los últimos años en el Córdoba CF e incluso de algún stock de material reflejado en la documentación, pero no presente en los almacenes de El Arcángel.

En global, la cifra puede rondar el millón y medio de euros, una cantidad que deberá desembolsar Unión Futbolística Cordobesa a lo largo del 2022 por un Córdoba CF cuyas grietas económicas parecen no tener fin.