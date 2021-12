Germán Crespo, entrenador del Córdoba CF, no ocultaba su contrariedad por los dos puntos que volaron del Silvestre Carrillo, ante el Mensajero, en la última jugada del encuentro. El técnico blanquiverde valoró que "el equipo compite bien, porque nos hemos metido bien", ya que en "los primeros 45 minutos dominamos por completo". Sin embargo, "lo que no hemos tenido es sobre todo saber leer bien el partido en los últimos minutos", criticaba. Tanto, que el técnico blanquiverde reconoció que "sobre todo el tiempo de descuento lo hemos jugado como infantiles. Hay que darle importancia al resultado que tienes y creo que nos hemos equivocado", reconocía el entrenador del Córdoba CF, que entendía que con esa ventaja justa en el marcador "en un campo de estos, en los que no hay dimensiones, no nos podemos equivocar. No podemos estar con los laterales, sobre todo Puga, ganando 0-1 en el decuento. desdoblando a Luismi", censuró. Siguiendo con esa última jugada del encuentro, Germán Crespo opinaba que "hemos sido infantiles, Puga ha pecado de infantil, porque dentro del área, sobre todo por la actuación del árbitro, no teníamos que haber entrado en eso".

