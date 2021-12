Germán Crespo, entrenador del Córdoba CF, que se enfrenta este miércoles al CD Mensajero en el Silvestre Carrillo (17.00 horas) en el último encuentro del 2021, comentó sobre el encuentro contra los rojinegros que éste pasa «sobre todo, por ganar, como todos los que disputamos. Tenemos que ir a sumar los tres puntos y luego el partido dará para conseguirlos o no».

El técnico blanquiverde aseguró que «todo lo que sea sumar, como el otro día en Ceuta, es bueno» y reconoció que El Arcángel será fundamental en el objetivo del ascenso. «Sumar de tres en tres en casa, y conseguir hacer de nuestro estadio un fortín, te da mucho de cara a un posible ascenso», manifestó, y reconoció que su equipo «empezó bien fuera de casa, aunque ahora los resultados están siendo algo irregulares, pero estamos viendo lo complicado que está siendo ganar fuera de casa». Además, Germán Crespo explicó que «es más difícil ganar fuera de casa», por lo que «quien mantenga la regularidad en casa, en este caso nosotros, que lo hemos sumado todo, lograría prácticamente el objetivo».

Sobre el encuentro ante el CD Mensajero, el entrenador del Córdoba CF comentó que su equipo llega a él «después de haber jugado un partido 72 horas antes, con un viaje largo y adaptándonos a todo, pero cuando comience el partido todo eso queda aparcado, porque sabemos de la importancia que tiene el sumar los tres puntos». Para dicho encuentro, el granadino tendrá disponibles a Simo Bouzaidi y Antonio Casas, que «es evidente que no van a estar al cien por cien», advirtió, aunque «como casi todo el mundo. Hay muchos jugadores que tienen molestias, pero las sensaciones en el entreno han sido buenas y elegiremos el mejor once posible» para enfrentar al CD Mensajero.

Sobre los problemas de pegada que está teniendo el conjunto blanquiverde desde hace aproximadamente un mes, sobre todo fuera de casa, Germán Crespo los achacó a «esos últimos metros y esa toma de decisiones», ya que cree que al Córdoba CF le está «faltando en algunos partidos fuera de casa» mayor acierto en esos últimos metros. «Estamos perdonado demasiado, nos ha pasado varias veces, y al final eso hace que no se sume de tres en tres. Si tenemos la suerte de acertar el cincuenta por ciento de lo que se genera, tendremos mucho camino recorrido», aseguró el preparador cordobesista.

También habló Germán Crespo sobre el covid-19, tanto a nivel de plantilla como en la forma en la que puede afectar en un futuro a la asistencia a los estadios. En el primer apartado, el Córdoba CF tendrá la baja de Felipe Ramos, que fue sustituido en la convocatoria por el juvenil Barea, único contratiempo por ahora, ya que «no he notado nada, y tendría que haber un cambio radical de hoy a mañana para notar algo», explicó Crespo. «Estamos teniendo varios casos de jugadores que se tienen que quedar aislados, e incluso algún positivo que nos puede perjudicar», lamentó el técnico blanquiverde, que explicó que aunque «todavía queda mucho», tiene claro que al Córdoba CF «le perjudicaría mucho en la asistencia al estadio» unas hipotéticas restricciones. «Creo que eso está todavía lejos, a ver qué pasa después de las vacaciones», zanjó el granadino.

Sobre el CD Mensajero, Germán Crespo explicó que «como todos los equipos cuando se enfrentan al Córdoba CF», llega al partido con «una motivación extra. Para ellos, estos tres puntos serían importantes porque están en una zona peligrosa de la clasificación», recordó el técnico blanquiverde. Crespo abogó por «salir con la intensidad que se tiene que salir a este tipo de partidos y, sobre todo, adaptarnos a las dimensiones del terreno de juego y del bote del balón». Finalmente, el entrenador del Córdoba CF valoró el 2021 como «muy positivo», ya que «desde el mes de enero, en el filial hubo un cambio radical y la dinámica fue muy buena, incluso con números de ser campeón en Tercera División», con la única pega de no poder «disputar ese play off para ponerle la guinda a la temporada». Una vez en la primera plantilla del Córdoba CF, Germán Crespo opinó que «más no se puede pedir. La mejor forma de culminar el año sería conseguir los tres puntos, mantener una diferencia con el segundo clasificado de nueve, y entrar al siguiente año con esos números que creo que serían importantes para conseguir el objetivo principal que es el ascenso», finalizó.