El Córdoba CF sumó un punto en su visita al Alfonso Murube de Ceuta en un encuentro en el que fue superior y tuvo muchas más ocasiones que la AD Ceuta, pero que no logró materializar ninguna de las oportunidades generadas. De las Cuevas, Willy Ledesma, Luismi Redondo o Adrián Fuentes se quedaron muy cerca. El empate sin goles se antoja escaso para los merecimientos de unos y otros. Eso sí, el conjunto caballa dispuso posiblemente de la mejor del encuentro a tres minutos del final, con un disparo cruzado de Benji al que respondió Carlos Marín con una gran estirada, lo justo para que el balón tocara posteriormente en el palo derecho de la portería blanquiverde.

No lo tenía fácil el Córdoba CF en Ceuta. Primero, porque debía enfrentarse a un rival que llevaba diez jornadas sin doblar la rodilla. Segundo, porque se quiera o no, los dos últimos resultados lejos de El Arcángel siempre dejan en la cabeza de los jugadores alguna pequeña nube gris y no era el conjunto caballa, a priori, el mejor adversario para despejarla. Y tercero, porque llegaba al Alfonso Murube Germán Crespo con media docena de bajas, pero dos de ellas más que significativas teniendo en cuenta su rendimiento durante toda la temporada, en general, y en las últimas semanas, en particular. No disponer del desequilibrio y verticalidad de Simo Bouzaidi, así como de la contundencia de Antonio Casas, favorecía, y no poco, al equipo de Chus Trujillo, que planteó el encuentro siendo consciente de la superioridad del conjunto blanquiverde, pese a esa media docena de ausencias.

El técnico blanquiverde colocó a José Ruiz de lateral zurdo, dio la titularidad a Miguel de las Cuevas y montó una banda derecha con Carlos Puga y Adrián Fuentes que fue la mejor noticia para el conjunto cordobesista en el primer tiempo. De ahí nació el peligro y el dolor de cabeza para los locales. No menos de media docena de llegadas sumaron el de Albuñol y el madrileño con dos ocasiones claras: una de ellas de Willy Ledesma, cuando apenas se llevaban 15 minutos de partido, y otra con un disparo de Miguel de las Cuevas (min. 38) que se estrelló contra la defensa ceutí.

Pero más allá de los tangibles en ataque, la sensación general de los primeros 45 minutos es que el Córdoba CF dominó el choque y, además, con no mucha dificultad. Las bandas blanquiverdes generaban peligro, el centro del campo trabajaba bien (sobre todo, Toni Arranz) y la defensa del equipo de Crespo se mostraba segura y fiable, más allá de algún pequeño contratiempo de José Ruiz en una banda que, si bien no es desconocida para él, es obvio que no está acostumbrado a ella, de ahí algún desajuste.

Primeros 45 minutos fluidos

Lo mejor que se puede decir del Córdoba CF en esos primeros 45 minutos es que anduvo fluido, sin especular en exceso y locallizando claramente las debilidades del adversario para explotarlas. Lo peor, que precisamente no logró plasmar en el marcador ese dominio y aparente superioridad y el cansancio que podían acumular esos hombres de la banda derecha, que fueron muy protagonistas en el primer acto.

Ya en el inicio de la segunda mitad se pudo comprobar que la intensidad de los blanquiverdes no era la misma. El Córdoba CF continuaba dominando el encuentro y hasta el conjunto caballa parecía encontrarse cómodo en ese papel de dominado, sobre todo comprobando que la pegada del Córdoba CF, al menos la actual, no es la de la primera parte de la temporada. De hecho, el conjunto de Germán Crespo volvió a demostrarlo en el espacio de menos de diez minutos. De las Cuevas, con todo a favor y solo ante Montagud, disparó al cielo ceutí (min. 55), y tanto Luismi Redondo como Adrián Fuentes, muy poco tiempo después, repitieron la acción del alicantino. El Córdoba CF parecía negado en los últimos metros por más que dominara el choque y tuviera llegadas, eso sí, menos que en la primera mitad.

Progresivamente, el conjunto blanquiverde fue bajando el pistón. Ni el ritmo era posible de mantener ni los once sobre el terreno de juego podían acabar el encuentro. Germán Crespo empezó a realizar cambios, incluido el de José Cruz, que forzó la quinta amarilla para llegar al partido ante el Vélez limpio después de notarse unas molestias, aparentemente en los isquiotibiales.

Cambios y nervios finales

El preparador cordobesista realizó movimientos encaminados a mantener la pelota, pero sin embargo, el Ceuta creció en ese último cuarto de hora de partido sostenido, cómo no, en el balón parado. Tanto una falta lateral como un saque de esquina llevaron cierta inquietud al área cordobesista, aunque la más clara para los locales llegaría a tres minutos del final. Un contragolpe caballa culminaba con un dos para dos al borde del área cordobesista. Benji lanzaba un disparo cruzado que tenía una gran respuesta por parte de Carlos Marín, que sacó la mano lo justo para desviar el esférico y que este se topara con el poste derecho del área blanquiverde. Generó nervios esa llegada en ambos equipos. El Córdoba CF tuvo otra llegada con un centro chut que tocó en el larguero y Castro, poco después, se iba antes de tiempo a vestuarios por una entrada por detrás a Carlos Puga, que provocó la protesta de Chus Trujillo y su consiguiente expulsión.

El partido finalizó y había más sensación de alivio y felicidad por parte de la AD Ceuta, que vio cómo arrancaba un punto en casa ante un Córdoba CF que llegaba al Alfonso Murube con ocho de distancia sobre los caballas y que fue superior a ellos, aunque sin lograr materializar las múltiples ocasiones de las que dispuso. La pegada blanquiverde se ha transformado en las últimas jornadas en una suerte de pellizco de monja que le da para acongojar a sus rivales, pero no para sumar los puntos suficientes a los merecimientos hechos.

Ficha técnica:

0-AD Ceuta: Montagud, Alain, Carrasco, Álvaro Telis, David Alfonso, David Castro, Misffut, Ismael César, Iván Guzmán, Samuel Casais, Manuel Raíllo.

Entrenador: Chus Trujillo.

Cambios: Benji por Ismael (57’), Alcalde por Misffut (57’), Reina por Guzmán (57’), Pito Camacho por Samu Casais (73’).

0-Córdoba CF: Carlos Marín, Carlos Puga, José Cruz, José Alonso, José Ruiz, Toni Arranz, Javi Flores, Adrián Fuentes, De las Cuevas, Luismi Redondo, Willy Ledesma.

Entrenador: Germán Crespo.

Cambios: Bernardo Cruz por José Cruz (70’), Julio Iglesias por De las Cuevas (73’), Omar Perdomo por Luismi Redondo (73’), Alejandro Viedma por Toni Arranz (83’).

Árbitro: Roca Robles (C. Murciano).

Tarjetas: Misffut (8’), Willy Ledesma (22’), José Cruz (69’). Roja a Castro (93’) y al técnico local, Chus Trujillo (93’).

Campo: Alfonso Murube. Jornada 16 de la Liga 2021-22 en Segunda RFEF. Unos 600 espectadores, con presencia cordobesista.