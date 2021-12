Carlos Marín, portero del Córdoba CF y uno de los principales artífices de que los blanquiverdes sumaran un punto en el Alfonso Murube ante la AD Ceuta, se mostró "contento" por mantener su portería a cero en el regreso del almeriense a la titularidad. El arquero cordobesista reconocía que el Córdoba CF acudió a Ceuta "a por los tres puntos, ante un rival directo y en un campo difícil, pero siempre se dice que si no puedes ganar...". Carlos Marín admitía que su equipo no concretó "las ocasiones claras" que tuvo ante los caballas, pero recordó que "si no se puede ganar, mejor no perder. Nos llevamos un empate y hay que hacerlo bueno ante el Mensajero», deseó el almeriense.

