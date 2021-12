Lo que está en juego vale mucho. En la clasificación y en la conciencia colectiva de un grupo de Segunda RFEF que está siendo dominado por el Córdoba CF desde que arrancó. Los vecinos se han dado cuenta y casi la totalidad -el Villanovense ya tiene una historia que contar- lo han padecido. Que los blanquiverdes son los mejores es algo que está quedando acreditado con su apabullante trayectoria. Nadie ha sido capaz de discutírsela. ¿Será el Ceuta?

Después de lanzarle todos los piropos de rigor, Chus Trujillo, entrenador de la formación norteafricana, dejó lanzado el guante en unas declaraciones a Cope Córdoba. «Nos enfrentamos a un mastodonte de la competición, un trasatlántico, un equipo cuyo objetivo entiendo que no es llegar a Primera RFEF sino al fútbol profesional. Habla de su grandeza. Pero bueno, la Copa del Rey es un buen ejemplo de que a un partido, 11 contra 11 en 90 minutos, cualquier cosa pueda pasar», dejó dicho. Ya tuvo oportunidad de rascarle puntos al Córdoba el curso pasado, y no en un partido cualquiera. Fue el debut de Germán Crespo en El Arcángel, cuando le entregaron un equipo podrido y a la deriva. Trujillo era el jefe del Tamaraceite, que empató (1-1) y aniquiló las tibias esperanzas blanquiverdes. Ahora el escenario es otro y la presión pellizca de otra manera, con menos angustia. Los blanquiverdes tienen ganas de irse de vacaciones, pero con los deberes hechos. Les quedan seis puntos en juego y unos cuantos miles de kilómetros en dos viajes fuera de la península.

Si el Córdoba gana se irá a los once puntos de ventaja, con un partido menos -el que debe disputar el próximo miércoles en La Palma ante el Mensajero-, pero si lo hace el Ceuta la brecha quedaría reducida a cinco. Germán Crespo ya ha advertido que el asunto no va a ser nada sencillo. En el Alfonso Murube han montado la parafernalia habitual que organizan todos los anfitriones cuando llega el Córdoba CF. Promociones especiales de entradas, llamamientos a la afición tocando simultáneamente la fibra sensible y el bolsillo... Lo clásico. Ganar al Córdoba es una oportunidad única para los clubs, que andan huérfanos de hazañas, y para los futbolistas, que encuentran un fantástico escaparate para dejarse ver y soñar con salir hacia un destino mejor.

Un golpe fuera de casa

A los cordobesistas les está costando últimamente salir airosos en escenarios complicados. Su última victoria lejos de El Arcángel -donde son implacables: 24 puntos de 24 posibles- la lograron en el Estadio Ciudad de Lepe ante el San Roque. Un 0-1, con gol de Simo Bouzaidi, el pasado 30 de octubre. Después perdieron en Villanueva de la Serena (1-0) y empataron en el Anexo del Gran Canaria ante Las Palmas Atlético (2-2). No les vendría nada mal sacar renta de su doble salida para cerrar el año en unas condiciones ideales, con el liderato fuertemente atornillado y la perspectiva de abordar el mercado invernal con la mirada en el futuro. «Son dos auténticas finales», deslizó Crespo en su última aparición en la sala de prensa.

El granadino, como es habitual en él, se guarda sus cartas para componer su once. No van Ekaitz ni Bernal y será necesario dosificar con tiento porque son dos partidos exigentes y una odisea de viajes por tierra, mar y aire hasta los albores de la Nochebuena.

La reaparición de Miguel De las Cuevas podría ser la novedad de más impacto en un equipo que volverá a ser retocado y que tendrá la dura misión de batir a un Ceuta que solo encajó tres goles en su casa y fueron en su primera cita de la temporada. Van en serio.

Alineaciones probables

AD Ceuta: Leandro, Alain, Capa, Carrasco, David Alfonso, Casais, Reina, Benji, Misfut, Aisar y Raíllo.

Córdoba CF: Felipe Ramos, Carlos Puga, José Cruz, José Alonso, José Ruiz, Toni Arranz, Viedma, Luismi, Adrián Fuentes, De las Cuevas y Willy.

Árbitro: Roca Robles (Comité Murciano).

Campo y hora: Alfonso Murube (domingo, 12.00 horas, Footters).