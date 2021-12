El Juzgado de Instrucción número 5 de Córdoba tendrá que volver a esperar para escuchar la declaración de Luis Oliver. El empresario zaragozano solicitó el aplazamiento de su comparecencia, prevista para el próximo 20 de diciembre, en la causa que se sigue contra Jesús León y otros por el saqueo del Córdoba CF. El motivo esgrimido por Oliver, según fuentes jurídicas consultadas, es que va a ser operado y no podrá acudir a la citación, con lo que sería el segundo aplazamiento que se produce en su testifical, ya que el pasado septiembre ya hubo uno a causa de la enfermedad de su abogado.

El que sí parece que continúa con la fecha prevista en su declaración es Joaquín Zulategui, que tenía que declarar el mismo día que Luis Oliver en una causa que se inició con una denuncia del navarro, que terminó siendo imputado en la misma.

En las últimas semanas han pasado ante el juez Rabasa tanto la esposa de Jesús León como sus hermanos, así como otras personas interesadas en la causa, por lo que el último en declarar, probablemente, sea el empresario zaragozano, antiguo director general deportivo del Córdoba CF SAD.

Luis Oliver estaba citado por primera vez para declarar el pasado 27 de mayo en la sala de vistas número 1 de la Ciudad de la Justicia, pero no compareció. Fuentes judiciales informaron entonces que la causa se debió a la imposibilidad de entregar la citación al empresario zaragozano, del que constaba su domicilio en Zaragoza, aunque al parecer hacía ya años que no vive allí. Finalmente, se le pudo entregar la citación a Oliver o, al menos, de trasladarle esa información oficial a pesar de que llevaba un tiempo viviendo en el extranjero, concretamente, en Panamá. Allí se encontraba entonces Joaquín Zulategui, en el club Veraguas y que estaba citado para el 21 de junio, aunque finalmente no declaró.

Por lo tanto, la declaración del zaragozano podría posponerse prácticamente un año desde el primer intento de comunicación del Instrucción 5 con él.