El extremo del Córdoba CF, Simo Bouzaidi, fue uno de los protagonistas de la goleada blanquiverde al Panadería Pulido (4-0). Al paso por zona mixta, Bouzaidi se alegró de marcar su primer gol en El Arcángel. “Se me estaba resistiendo, la jugada fue muy rápida, me encontré al portero, se la piqué y afortunadamente entró la pelota”, explicó. No obstante, “lo importante son los tres puntos que logró el equipo, lo demás es secundario”, dijo con humildad.

Al joven jugador blanquiverde se le preguntó por su futuro en el club de cara al próximo mercado invernal. Simo, tajante, dijo no querer “hablar mucho del tema”, ya que “se malinterpretaron mucho mis declaraciones en una entrevista”, en referencia a un artículo publicado por Diario CÓRDOBA. “Estoy muy contento aquí, tengo contrato y espero seguir muchos años”, dijo. Entrando en el análisis del choque, dijo estar “un poco cansado de estas semanas” con tanta carga de partidos. “Venía un poco cargadete del partido con el Sevilla e intenté gestionar los esfuerzos durante la semana”, apuntó. Aunque intentó “estar al máximo” ante el Panadería Pulido, tras la primera parte “ya estaba un poco cargado y decidieron cambiarme”. Finalmente, Simo Bouzaidi apeló a ir “partido a partido” en la lucha por el ascenso y a cimentarla en el “poderío en casa”. “Hay que aprovecharlo e intentar sacar los máximos puntos posibles en El Arcángel”, manifestó.