El Córdoba CF tendrá el próximo domingo, en El Arcángel (12.00 horas), un encuentro frente al Panadería Pulido donde parte como el claro favorito a la victoria. No obstante, el entrenador, Germán Crespo, mostró su preocupación debido a ese factor y a otros como el cansancio que arrastra la plantilla o el capítulo de bajas. "Son los partidos a los que más les temo como entrenador. Todo el mundo da por hecho que vas a ganar y ellos están abajo, pero sus mejores números los lograron fuera de casa".

El preparador reconoció que jugadores "con muchos minutos" pidieron "tener descanso", por lo que bajaron "la intensidad y la carga" de las sesiones de trabajo en la Ciudad Deportiva. "La semana no se ha dado como nos gustaría en los entrenos, y alguno de los que jueguen en el once lo harán con pinzas, aunque seguro que los once que salgan al terreno de juego van a ser competitivos". Pese al largo listado de ausencias, el granadino todavía confía en poder contar con algunos de ellos antes de la cita dominical. "En principio recuperamos a Miguel de las Cuevas, a Alejandro Viedma y a Carlos Marín. Christian Delgado, que también estaba apartado como Carlos Puga, mañana se incorporarán al grupo", expuso. Así pues, las bajas pasarán por Álex Bernal, Samu Delgado, Álex Meléndez, Toni Arranz, Ekaitz Jiménez y la duda de José Ruiz debido a molestias de pubis.

El Panadería Pulido, con gente de calidad

En lo concerniente a la escuadra isleña, el míster comentó que será un conjunto que jugará "en bloque bajo, con mucha gente en su propio campo y en el borde del área", una referencia que obtuvieron del compromiso copero que disputaron contra la Real Sociedad. "Sí creo que tenemos margen de mejora a partir de la semana que viene porque la gente llegará más fresca", explicó. La idea es imponer su fútbol vertical pese a las adversidades físicas. "Queremos dar velocidad, que se les haga largo, que sin balón corran y no puedan tener peligro a la contra. Aunque están abajo tienen gente de calidad y velocidad y si no vamos a los duelos con la contundencia del día del Sevilla, tendremos problemas", resaltó.

Crespo ofreció dos días de descanso a los suyos tras volver de Las Palmas de Gran Canaria, algo que cristalizó por el ya expuesto cansancio. "Fuimos a un campo de césped artificial después de la prórroga con el Sevilla y se nota en las piernas de los jugadores, es lo que más le temo". Por ello, lo que procurará es que para el domingo llegue el equipo "lo más fresco posible" y advirtió de que habrá gente a la que dar minutos "poco a poco" como a De las Cuevas y Viedma. "Estamos ante nuestra afición, sabemos lo que eso nos da y tengo la máxima seguridad en que se harán las cosas bien para sacar los tres puntos".

Las opciones para el lateral zurdo

Sobre el once de partida, el entrenador no quiso ofrecer muchas pistas a sus adversarios. "Intentaremos sacar el mejor. Estamos pendientes de cómo llegará Puga y en el lateral izquierdo es lo que hablamos. A la hora de convocar a gente del filial tampoco queremos perjudicarles. Si el equipo lo necesita y tener que tirar de siete, lo haremos. Pero al confeccionar la convocatoria buscamos lo mejor para el primer equipo sin perjudicar al B". Los nombres de Manolillo y Tala están encima de la mesa para cubrir la baja de Ekaitz. "Manolillo está haciendo las cosas muy bien pero tenemos a Tala y la posibilidad de jugar con lateral a pierna cambiada o a José Alonso, que tuvo minutos en pretemporada como lateral derecho. Hay que buscar la mejor decisión y que sea beneficiosa para los dos equipos", subrayó.

El acudir o no al mercado de fichajes para hallar un sub-23 que actúe en ese perfil zurdo de la retaguardia también se estudia. "Juanito lo ha dejado claro. Si reforzamos al equipo tiene que ser con alguien que marque diferencias, con miras ya puestas a la siguiente temporada y no firmar por firmar". El grupo de Diego Caro "compite muy bien" y solo se contemplará si se obtiene "un salto de calidad". Si ya está "en casa", no se moverán en esas semanas de mercado.

El parón navideño, muy deseado

La principal premisa no es otra que ganar después del empate en Las Palmas. "La semana pasada pensábamos que si vencíamos la diferencia con los perseguidores sería mayor y al final ganaron todos los que están en la pelea con nosotros". Crespo, entonces, recordó que "si hemos sido capaces de hacerlo frente al Mérida tras perder contra el Villanovense, ahora con un rival de la zona baja hay que ir más todavía a por la victoria". La igualada ante los amarillos tiene que ser "un accidente" y, valorándolo en frío, tuvo "mucho mérito".

Todo el bloque está deseando que se produzca el parón navideño para descansar. "Hasta ayer intentamos cambiar la fecha del día 22 que jugamos ante el Mensajero. Ahora son dos viajes a Ceuta y La Palma y después de descanso tendremos cuatro o cinco días consecutivos". En su planificación había el doble para mandar "trabajo específico a la gente que vuelve", aunque el envite aplazado en su día con los canarios lo trastocará todo. "Me hubiera gustado más tiempo de descanso, pero vendrá muy bien después de tres o cuatro meses compitiendo".