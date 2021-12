Partido grande el que ha de dirimir este miércoles el Córdoba B, que recibe en El Arcángel a las 12.00 horas al líder del Grupo 10 de Tercera RFEF y máximo favorito al ascenso a Segunda RFEF, el Recreativo de Huelva. Precisamemente por la envergadura del adversario, la entidad blanquiverde decidió que el encuentro se disputara en el coliseo ribereño, que también acogerá el duelo de la jornada 17, en la que los chavales de Diego Caro recibirán al hoy clasificado en segundo lugar, el Utrera.

Pero cronológicamente, el duelo de este miércoles en El Arcángel es el que centra las miradas. El Recreativo de Huelva llegará a Córdoba como corresponde al Decano del fútbol español, con una hinchada de un millar de seguidores que se harán oír animando a los suyos. El equipo de Alberto Gallego llegará a Córdoba con cuatro bajas, Hawkins (aún no tiene el tránsvfer), Chendo, Juan Delgado, Cristian Terán y Enric Martínez, por lo que Marc Fraile podría actuar como delantero centro. El técnico recreativista pidió ayer fichajes en el mercado invernal, aunque puso en valor los hombres de los que dispone, a su juicio «suficientes» como para ganar hoy al Córdoba B, un equipo que «tiene un ritmo de juego alto, son jóvenes, con ímpetu; tenemos armas similares y no debemos cambiar mucho nuestro juego; ellos tampoco lo harán, tienen una idea y un modelo de juego que explotan y nutren al primer equipo; espero al Córdoba B de siempre y el Recreativo también será el de siempre». Además, Alberto Gallego destacó que el filial blanquiverde «lleva una dinámica positiva que le ha permitido reforzar muchas cosas que proponen y cada domingo creen más en ello; sus jugadores son descarados, valientes, han estado convocados con el primer equipo y con minutos, no sólo han tenido el regalo de la Copa del Rey; tienen una gran motivación y mucho talento y están bien apuntalados en defensa, con dos grandes porteros. Nos vamos a enfrentar a uno de los huesos más duros de la categoría», avisó.

Por su parte, el entrenador del Córdoba B, Diego Caro, comentó que apenas tuvo tiempo para preparar el encuentro «a diferencia del Recreativo de Huelva, que además de ser un equipo de primer nivel en todas sus líneas tiene la ventaja de haber tenido diez días para preparar nuestro partido a conciencia, tiempo de sobra». El filial cordobesista tendrá no pocas bajas y, de hecho, ya ha hecho debutar a varios juveniles en las últimas jornadas. Caro no dispondrá de los chavales en dinámica de primer equipo, como Tala o Christian Delgado, ni tampoco con el sancionado Valtteri o el lesionado Iván Martínez. Once victorias y dos empates en trece jornadas es el bagaje con el que llega el Recreativo de Huelva a El Arcángel, mientras que el Córdoba B no conoce la derrota cuando actúa como local. Un triunfo cordobesista le situaría a solo tres puntos del líder en la tabla. Un gran reto y partido grande en El Arcángel hoy, en El Arcángel.