Un complicado horizonte para el Córdoba CF debido al esfuerzo en la Copa del Rey. El entrenador blanquiverde, Germán Crespo, reiteró en sala de prensa los problemas surgidos en estos días tras el choque copero frente al Sevilla FC. El cansancio acumulado de varios jugadores, unido a las bajas de otros tantos como Carlos Marín, Álex Meléndez, Julio Iglesias, Alejandro Viedma, Álex Bernal, Samu Delgado y Miguel de las Cuevas, supondrán un quebradero de cabeza para el granadino en la cita frente a Las Palmas Atlético. "Es lo que conlleva jugar una prórroga y lo que te exige. Estamos haciendo trabajo de recuperación porque hay gente con sobrecargas importantes y vamos a intentar recuperar a la máxima gente posible, pero no llegará al 100% el equipo", aseveró.

Una sesión para valorar opciones

Crespo confirmó que para el choque en las Islas Canarias habrá jugadores "que el otro día no disputaron minutos" y confirmó la baja de Bernal pese a figurar poco a poco con el grupo. "Le ha perjudicado el no trabajar como nos hubiera gustado, no hemos entrenado como se debería y según las sensaciones de la próxima semana, casi seguro que puede estar junto a De las Cuevas", explicó. En cuanto a los que tenían sobrecargas, Simo, Javi Flores, Carlos Puga y José Cruz fueron algunos de los mencionados por el entrenador. No obstante, consideró que estarán "todos" debido a que "la implicación es máxima" y podrá valorar todavía en el último entreno del sábado en la Ciudad Deportiva.

El apartado físico, según Crespo, irá a más en las siguientes semanas. "Esperemos y toquemos madera que en dos semanas esté todo el mundo recuperado. Si tenemos a 23 jugadores disponibles hará que jugadores que acumulan muchos minutos tengan más descanso". Una vez vuelvan de Navidad, con un descanso "que vendrá bien", a buen seguro "en la segunda vuelta mejoraremos bastante". Porque, reseñó, prácticamente "desde el inicio de la pretemporada" no ha podido contar con todos y cada uno de los integrantes del vestuario.

A continuación se le cuestionó por Samu Delgado y la operación a la que será sometido -sin fecha fijada-. "Está pasando lo peor que le puede pasar a un futbolista. Gracias a Dios se ha buscado una solución, es un buen jugador y como persona se merece lo mejor". La idea es que llegue lo mejor posible a la siguiente campaña. "Está claro que será un tiempo largo, a ver de cara a la siguiente temporada que se encuentre con el grupo y pueda volver a jugar a fútbol".

Por ello, lo que puedan aportar piezas del filial será relevante de aquí a los próximos meses. "Entrenan varios con nosotros y su implicación también es máxima. Cuando tienen minutos salen como si fueran jugadores de la primera plantilla y ahora que vienen partidos donde intentaremos limpiar a gente con cuatro tarjetas". Entonces, las sensaciones provocarán que "mínimo dos o tres habrá en las convocatorias".

La juventud de Las Palmas, arma de doble filo

Crespo, en lo concerniente al rival amarillo, apuntó que es capaz de hacer "lo mejor y lo peor". El anexo canario es un campo de césped artificial nuevo que "para nuestra forma de jugar estará bien", deseó. El principal objetivo es "centrarnos ya en la Liga y traernos los tres puntos" contra un equipo que les puede "venir bien" por su "propuesta de juego valiente".

Eso sí, la juventud del bloque, junto al escalón superior físico, pueden dar complicaciones. "Si somos capaces de dominar la posesión, al final ellos son jóvenes y se ve que no tienen mejores resultados por su irregularidad y los errores que cometen, vamos a intentar aprovecharlo".

Por último, subrayó que "la motivación no va a ser la misma" que la del otro día ante los sevillistas. "Estamos intentando hacerles ver lo de semanas anteriores. El Sevilla era un premio pero la vida va este domingo. Es evidente que cuando saltas a un campo y la afluencia de público es mínima, va faltar esa motivación". Sin embargo, comentó que "no hay mayor motivación que conseguir los tres puntos, hay enfrentamientos arriba y tendríamos bastante más camino recorrido para ese posible ascenso".