El capitán del Córdoba CF, Javi Flores, se convirtió en el héroe de la final al anotar el tanto que daba el título de la Copa RFEF. El de Fátima reconoció con humildad que su equipo jugó "este campeonato por hacer las cosas mal" la pasada temporada. "Es la realidad, pero es el pasado y ahora hay que mirar el presente, que es que nos ha tocado jugarla, la hemos competido desde el primer día para ganarla y lo hemos conseguido”.

Relacionadas El Córdoba CF se proclama campeón de la Copa RFEF

Javi Flores recordó que a lo largo de la Copa RFEF, el Córdoba CF pasó "por campos complicados, algunos de equipos de inferior categoría, pero complicados. En las últimas eliminatorias, ya en casa pero ante equipos fuertes. Nos quedamos que con lo mal que lo hicimos el año pasado, y al final, con que hemos vivido un día como los que no se vivían en Córdoba desde hace mucho tiempo", aseguró, admitiendo que él no vivía "algo así desde el ascenso de Huesca, así que lo he disfrutado como un niño pequeño, al igual que mis compañeros".

Agradecido a la afición

El jugador cordobés dio las gracias a la afición por acudir en masa a El Arcángel, pues la final se disputó "en un día laborable y era de perros, con frío y lluvia, pero se han mantenido ahí, ayudándonos en los peores momentos", agradeció.

Javi Flores apuntó que al marcar un gol como el que le dio el título sintió que se le pasó "toda la vida en esos momentos, pues desde los siete años ya estaba aquí jugando, en los que he pasado momentos buenos, otros malos y mágicos como los de hoy, aunque ya a partir de mañana empezaremos a pensar en la Liga".

Javi Flores espera que la victoria le sirva al equipo "para seguir confiando en el grupo, pues veníamos de una derrota y de no hacer un buen partido. Este encuentro nos va a servir para seguir corrigiendo cosas, pues no hemos estado lo fluidos que habitualmente estamos en casa, aunque es cierto que venimos de jugar muchos partidos y a veces las piernas pesan", avisó el centrocampista blanquiverde.

Para el capitán, el mejor momento de la noche fue "el de marcar el gol, ya que es el más importante, aunque luego recoger la Copa ante todo el estadio es otra imagen que se me queda en mi cabeza para el recuerdo".

El centrocampista del Córdoba no recordará el gol por su belleza pero sí porque valía "para sumar un título y sobre todo para alegrarnos, sobre todo por lo que hemos vivido, cuando el año pasado no pudimos tener a la gente en el campo. Ver a la gente llena de alegría, aunque no sea un título de gran... no sé cómo decirlo, al final es un título".

Te puede interesar: Córdoba CF Las notas de los jugadores del Córdoba CF, campeón de la Copa RFEF

Javi Flores valoró que el verdadero cordobesista es el que "no falla nunca y el que se merece estas cosas. Con todos mis respetos, el que viene cuando las cosas van bien dadas o hay una final, nos alegramos también por ellos, pero sobre todo por esos seis o siete (mil) que no fallan nunca".