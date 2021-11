El entrenador del Córdoba CF, Germán Crespo, estaba eufórico a la finalización del encuentro contra el Guijuelo y la consecución del título de la Copa RFEF. «Quién me iba a decir que iba disfrutar de estos momentos en el banquillo del Córdoba, ante 15.000 espectadores y conseguir un título, imagínate», declaró.

El técnico recalcó que tras el triunfo «hay mucho trabajo, así que me acordé de mucha gente después del pitido del árbitro. Gracias al filial estoy aquí. Quiero acordarme de familiares que he tenido la mala suerte de perder y me he acordado de mi familia. Hoy hay que disfrutar».

Sobre el partido apuntó que «han sido 90 minutos donde se te pasan muchas cosas por la cabeza. Si esto me lo comentan hace varios meses, no me lo hubiera creído». El entrenador blanquiverde recordó que jugadores como Casas «han jugado los 90 minutos. Sabíamos que teníamos un rival ante el que había que competir».

Germán Crespo cree que su equipo pudo encarrilar antes el partido. Según él, «ha habido una fase de diez minutos en la que nos duraba el balón y en la que perdimos claridad».

Va por la afición

El técnico del Córdoba CF se acordó de la afición al señalar que «al final, la fuerza que te da la afición cuando hay malos momentos, te da mucho. Me alegro mucho de conseguir el título por la afición. Iba a ser complicado que se llenase el campo por la hora y por el tiempo, pero mirad lo que han hecho».

Pensando ya en el partido del próximo sábado, Germán Crespo apuntó que Miguel de las Cuevas «ha sentido unas molestias y ayer no entrenó en el grupo. Se le hicieron pruebas y ha tenido una recaída. No ha sido una lesión importante, pero estará apartado una o dos semanas. Por su parte, Julio Iglesias parece que solo ha sufrido un golpe, pero no se puede descartar nada».