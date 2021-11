El Córdoba CF consiguió frente al CD Ebro su pase para la final de la Copa RFEF que se juega este martes, a las 18.30 horas, en El Arcángel. El rival será el Club Deportivo Guijuelo, club que milita en el grupo 8 de Tercera RFEF, por lo que será el tercer rival de esa categoría al que se enfrentarán los de Germán Crespo, tras eliminar al Juventud de Torremolinos CF (1-2) y el Xerez CD (0-1), además de eliminar a un Primera RFEF, la Balompédica Linense, y a otro de Segunda RFEF, el citado Ebro.

No pierde desde el 22 mayo

El Club Deportivo Guijuelo no será un adversario fácil para el Córdoba CF, y menos en una final. El conjunto chacinero llegará a El Arcángel sin conocer la derrota en esta temporada. En esta última jornada, la 13, derrotó en casa al Ciudad Rodrigo por 3-0, por lo que arrebató el liderato al Júpiter Leonés, que cayó en casa por 1-3 ante el filial del Numancia. En Liga, el Guijuelo suma 27 puntos en 13 jornadas, merced a siete victorias y seis empates, con un notable balance goleador, ya que los salmantinos han anotado 28 tantos y solo han encajado seis.

En Copa RFEF ha eliminado al Toledo (2-1, en la prórroga), Navalcarnero (2-1), Moralo (1-0), los tres en casa, mientras que para superar la última eliminatoria para llegar a la final tuvo que viajar lejos del Municipal de Guijuelo.

Los chacineros dilucidaron la eliminatoria de semifinales en Sarriena ante la Sociedad Deportiva Leioa. El intercambio de oportunidades, como la de Cristóbal en los verdes o Galarza en la escuadra vasca, dio paso al 0-1 para los salmantinos. Giráldez, antes de cumplirse el cuarto de hora, estrenó el tanteador, aunque la alegría no duraría mucho. Marcos Yániz, en el minuto 25, devolvió la igualada y envalentonó a los pupilos de Andoitz Galdós. De hecho, de no ser por la participación del arquero Johan Guzmán, la remontada pudo fraguarse antes del receso.

El empuje de los vizcaínos continuó al arrancar el segundo acto. El goleador Marcos gozó de dos acciones para disponer el 2-1 -una de ellas golpeó en el palo-. No obstante, cuando mejor estaban llevando el ritmo del duelo, Cristóbal sorprendió, cumplido el 81, para asestar un golpe definitivo que dio el pase a los de Mario Sánchez. Un claro aviso al Córdoba CF de que su rival no se arruga ni se achica cuando actúa como visitante. El CD Guijuelo acudirá a El Arcángel con un balance de 11 victorias y seis empates en esta temporada en partidos oficiales y no pierde desde su último encuentro en Segunda B, la pasada temporada, cuando perdió por 1-3 ante el Lealtad. Fue hace seis meses, el pasado 22 de mayo.

Crecimiento

El Guijuelo, fundado en 1974, tuvo unos primeros años de vida complejos. El club chacinero ascendió a la Primera Provincial en la temporada 1977-78, pero rápidamente descendió de categoría. Su retorno se produjo en la 1982-83 y, más tarde, bajo la entrada de Luis Ramos Castro -su dotación económica provocó el crecimiento de la entidad-, el conjunto castellanoleonés pisó la Preferente en la 1999-00 con Carlos Trujillo en el banquillo.

La localidad de apenas 5.600 habitantes vivió otro gran hito en la 2001-02 gracias a la promoción hacia Tercera División. En apenas un suspiro, el éxito fue todavía mayor al subir a Segunda División B en la campaña 2004-05. El paso atrás dado por un nuevo descenso relanzó a la escuadra guijuelense. De esa manera enlazaron 15 años consecutivos como parte del fútbol de bronce superando, incluso, una crisis monetaria en 2013 que supuso un antes y un después. Y es que, teniendo a Rubén de la Barrera como entrenador y al cordobés Antonio Pino de delantero, accedieron en la 2013-14 a la fase de ascenso a Segunda División. El sueño se esfumó al cruzarse contra el CD Leganés.

El equipo también disfrutó de la Copa del Rey en varios momentos de su historia -circunstancia que repetirán en pocas semanas-. Por ejemplo, en la 2016-17 se midieron al Club Atlético de Madrid, a doble partido, cayendo derrotados tanto en El Helmántico (0-6) como en el Vicente Calderón (4-1).

La mala competición llevada a cabo en la 2020-21 terminó con su caída a la Tercera RFEF. El combinado quedó último en el subgrupo A del grupo 1 y penúltimo en el posterior grupo de permanencia. Actualmente son líderes del grupo 8 y tienen en sus filas al extremo Álex Caramelo, jugador que pasó por el CD Ciudad de Lucena en la 2019-20.

Así, la racha de encuentros como equipo invicto pertenece ahora al CD Guijuelo. Y como tal se presentará este martes en El Arcángel para disputar al Córdoba CF la Copa RFEF.