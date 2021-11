El Córdoba CF cayó derrotado por primera vez en la actual temporada ante el Villanovense, que se impuso por 1-0, con gol de Clausí, en el encuentro correspondiente a la décimo segunda jornada del campeonato de Liga. Los de Germán Crespo despacharon una actuación muy gris y encajaron su primer revés en el presente curso. El equipo blanquiverde, no obstante. marcha líder destacado en el grupo 4 de la Segunda RFEF con 28 puntos de 33 posibles merced a nueve triunfos y un empate en once partidos disputados. El Córdoba CF tiene un partido menos que sus perseguidores. No disputó su compromiso correspondiente a la séptima jornada ante el Mensajero, debido a su suspensión por la anulación de todos los vuelos que salían hacia el aeropuerto de La Palma, debido a la nube de cenizas provocada por la erupción del volcán Cumbre Vieja. Esta cita quedó fijada para el próximo 22 de diciembre.

La derrota del Córdoba CF frena su intento de superar un récord histórico al enlazar 17 partidos oficiales sin conocer la derrota. Si no hubiera perdido en Villanueva de la Serena se habrïa convertido en el equipo con más partidos oficiales encadenados sin perder en los 67 años de historia del club, superando las marcas de los equipos que dirigieron Vicente Carlos Campillo y Pepe Escalante a finales de los años 80 y 90 del pasado siglo. Al final, compartirá con ellos la cima de este ranking.

Así se juega

El campeón de cada uno de los cinco grupos asciende directamente a Primera RFEF, la tercera categoría del fútbol español. Los equipos que terminen las 34 jornadas entre los puestos del segundo al quinto se clasifican para disputar el play off de ascenso. Descenderán a Tercera RFEF los cinco últimos clasificados del grupo.

La próxima jornada

En la siguiente jornada, la décimo tercera del calendario, el Córdoba CF se enfrentará el sábado 27 de noviembre al Mérida a partir de las 18.00 horas en el Estadio Municipal El Arcángel. Antes , el martes 23 de noviembre, disputará en El Arcángel una cita histórica: la final de la Copa RFEF ante el Guijuelo (18.30 horas).