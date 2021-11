Un partido liguero entre el ambiente festivo por la Copa RFEF y el ilusionante arranque de la Copa del Rey. El entrenador del Córdoba CF, Germán Crespo, habló de la importancia que tiene el choque de este sábado frente al CF Villanovense (17.00 horas). La burbuja creada por las otras competiciones no tiene que hacer olvidar lo verdaderamente importante: el ascenso a la Primera RFEF. "Lo tenemos claro y lo hemos comentado esta mañana. Sabemos que donde nos va la vida es en la Liga y es la apuesta grande que tenemos que hacer". Así pues, el bloque no debe "descuidar eso" antes de centrarse en la final del próximo martes con el CD Guijuelo o en la primera eliminatoria frente al Sevilla FC.

No obstante, el granadino comentó sus sensaciones de cara a ese envite de Copa del Rey ante los rojiblancos en El Arcángel. "Era uno de los equipos que deseaba todo el mundo, la afición, la prensa, los jugadores y el cuerpo técnico y creo que es el premio justo al esfuerzo que ha hecho el equipo durante la competición de la Copa RFEF". La contienda será para "disfrutar, para que lo haga nuestra afición y así lo haremos nosotros dentro del campo". Sus hombres intentarán "competir" pese a las dificultades, pero el objetivo es llevar el ritmo impuesto a estas alturas de temporada. "Todavía queda lejos, nos alegramos de que hayamos tenido la suerte de tener este enfrentamiento en el derbi andaluz", reseñó el entrenador, que celebró su 46 cumpleaños con la tradicional felicitación de los futbolistas: un puente de palos.

El foco en Villanueva de la Serena

Para el choque en tierras extremeñas se llevará a los 20 jugadores disponibles -incluyendo, por tanto, al central Ricardo Visus-. Del filial, el defensor Tala y el medio Christian Delgado no viajarán y reforzarán al grupo de Diego Caro contra la AD Cartaya. "Queremos que gente que sale de lesiones como Viedma tengan más minutos. Luego es verdad que tenemos el partido de Copa, ahí se puede ampliar la convocatoria y también queremos que los jugadores del filial tengan su premio porque nos ayudaron a llegar". Por consiguiente, habrá dos descartes antes de arrancar la contienda y estarán pendientes del gran momento que vive el B. "Tienen una baja por sanción como es la de Valtteri y pensamos que hay que mirar lo mejor para todo el mundo, que compitan bien y peleen por el ascenso", argumentó Crespo.

En cuanto al cuadro de Villanueva de la Serena, el entrenador advirtió de lo que ocurre cuando aparece el Córdoba en la hoja de ruta de todos los adversarios. "Tienen en su calendario la fecha señalada del partido contra nosotros. Si nos dicen qué equipos estarían arriba, hubiera apostado por ellos. En los últimos años peleó por ascensos en play off y han hecho una plantilla con gente veterana y de la categoría", explicó. El pasado verano pudo ver uno de sus duelos contra el Córdoba B y consideró que estaría en la zona alta. "Queda mucho y será un rival a tener en cuenta. La irregularidad que ha tenido ha provocado que no estén arriba, eso te marca diferencias". Ahora habrá que comprobar si variarán el sistema como ocurrió con el CP Cacereño el pasado fin de semana. "Estaremos preparados para ello. Está contando con el mismo número de jugadores, pero tal vez presenten otro estilo de juego", observó.

La escuadra cordobesista no estará sola en su nuevo desplazamiento. Dos autobuses se completaron para realizar un largo viaje hacia la provincia de Badajoz. "A todo le ponemos pegas cuando salen las fechas y los horarios. Aquí se ve que a la afición no le importan los horarios, los días, que haga frío o calor. Eso lo tenemos, lo estamos teniendo cada semana y por eso me alegro de que estemos como estamos. Eso lo merece la afición y por muchos partidos que pasen, no nos vamos a cansar. Nos llevan en volandas y estaremos arropados. Esto hace que los futbolistas salgan al campo al 200%".