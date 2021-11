El Córdoba CF, entre tantos escenarios coperos que se aproximan, no debe perder de vista tampoco la competición liguera. Este sábado jugarán a domicilio frente al CF Villanovense (17.00 horas), un choque donde el entrenador, Germán Crespo, se llevará a los 20 jugadores disponibles, por lo que tendrá que efectuar hasta dos descartes antes de arrancar el choque. La principal novedad dentro de la citación está en el regreso del central Ricardo Visus y del extremo Omar Perdomo -quien causó baja por decisión técnica ante el CP Cacereño-. Del filial no habrá nadie pese a que el defensor Tala y el medio Christian Delgado ayudaran al primer equipo en las sesiones de trabajo.

Visus, uno más para poder elegir

La plaga de lesiones poco a poco está remitiendo en la entidad cordobesista. El último en salir de la enfermería fue el zaguero Ricardo Visus. El madrileño cayó lesionado en la Ciudad Deportiva el 19 de octubre tras torcerse el tobillo derecho. Su último -y único- encuentro liguero fue ante el CD Don Benito (3-2) el 26 de septiembre. Eso sí, fue titular en la Copa RFEF contra la Real Balompédica Linense y el Juventud de Torremolinos CF.

El canario Omar Perdomo, que no se vistió el pasado fin de semana, también tiene opciones de retornar a la lista debido a la carga de envites que se producirán en los siguientes días. Dicha circunstancia no se dará en los casos del lateral Álex Meléndez -no será de la partida hasta 2022-, el centrocampista Álex Bernal -padeció una elongación en el isquiotibial pero ya ha tocado el balón junto al recuperador, Javier Poveda- y el extremo Samu Delgado -arrastra todavía problemas de la campaña anterior-.

La lista de convocados

Porteros: Felipe Ramos y Carlos Marín.

Defensas: José Ruiz, Ekaitz Jiménez, José Alonso, Carlos Puga, José Cruz, Ricardo Visus y Bernardo Cruz.

Centrocampistas: De las Cuevas, Simo Bouzaidi, Javi Flores, Julio Iglesias, Alejandro Viedma, Omar Perdomo, Toni Arranz y Luismi Redondo.

Delanteros: Willy Ledesma, Adri Fuentes y Antonio Casas.