Una nueva mañana plácida para el Córdoba CF en su camino hacia la siguiente cita frente al CF Villanovense (sábado, 17.00 horas). El conjunto de Germán Crespo afrontó la sesión de trabajo en la Ciudad Deportiva -poco más de una hora- teniendo las únicas ausencias de los lesionados Álex Meléndez, Samu Delgado y Álex Bernal. Este último estuvo el día anterior ejercitándose junto al recuperador Javier Poveda y en esta ocasión no compareció en las instalaciones del Camino Carbonell, ya que sigue una rehabilitación aparte del grupo.

Por ello, al igual que en otros instantes del curso, Germán Crespo empleó a piezas del filial. En esta ocasión fueron el defensor Tala y el medio Christian Delgado los que completaron la labor sobre el verde. El principal objetivo del míster granadino estaba focalizado en seguir con la gran racha liguera y, además, no perder de vista la final de la Copa RFEF del próximo martes 23. Así pues, el capítulo de rotaciones podría retornar como prácticamente en cada choque.

El principio de la jornada estuvo marcada por la charla que el míster tuvo con el plantel. En la misma existieron algunas bromas que provocaron la risa del grupo antes de empezar la carrera continua. Más tarde, bajo la supervisión del preparador, Álex Prieto, el balón cobró su protagonismo. Una de las posibles novedades para entrar en la siguiente convocatoria -o en la copera-, el central Ricardo Visus, fue el único que se atrevió a lucir la manga corta. Y es que la baja temperatura se dejaba notar en los primeros compases.

Crespo, a continuación, dividió al vestuario en dos grupos para llevar a cabo un rondo a un toque en el que se pretendía comandar las acciones por el exterior. El técnico, con la voz todavía mermada, pedía circulación fluida y que ninguno permaneciera parado. De dicha actividad se pasó a un reparto entre jugadores defensivos -basculaciones y corte- y ofensivos -creación y remate al arco-. Por último, el día quedó resuelto con las acciones a balón parado.

Las incógnitas para el choque liguero

Plantear a estas alturas un once titular en el Córdoba es una misión prácticamente imposible. El entrenador comprobó, a lo largo de estos meses, que cuenta con un nutrido listado de hombres capaces de resolver cualquier contienda que se les presente por el camino. Dicha tesitura pudo constatarse con la inclusión de Carlos Marín en portería por el hasta ahora indiscutible Felipe Ramos. El arquero almeriense había tenido participación durante la Copa RFEF, pero todavía no sumaba minutos en el grupo 4 de la Segunda RFEF. Ante el CP Cacereño saltó al campo y, aunque no tuvo que intervenir en demasía, dejó una gran parada a tiro de Teto que levantó a los aficionados de sus asientos.

La retaguardia sí dispone de varios futbolistas que son vitales para Crespo como José Ruiz, José Cruz, José Alonso y Ekaitz Jiménez. En cualquier caso, la proximidad de la final copera advierte cambios. Ahí están en plenas facultades Visus, Bernardo Cruz o Carlos Puga para entrar de lleno y sacar partido a su oportunidad. Presumiblemente sí juegue Alonso debido a su sanción para el martes, por lo que habría que comprobar si repite con José Cruz en la zaga o apunta hacia otro lado.

La gran apuesta por Julio Iglesias y Javi Flores frente a los extremeños también salió a la perfección en la media. No obstante, el papel de Toni Arranz para otorgar equilibrio al centro del campo parece fundamental en estas próximas fechas. La recuperación de Alejandro Viedma añade mordiente a la zona. Omar Perdomo -ya sea en el extremo o la mediapunta-, espera paciente su ocasión tras ser el descarte de la anterior jornada liguera. Así pues, en el Municipal Villanovense, las posibles variaciones en las demarcaciones atacantes estarán a la orden del día. Antonio Casas derriba la puerta cada vez que ingresa al campo, una circunstancia que Simo, Luismi y Adri Fuentes experimentan.

En cualquier caso queda un entreno más, el del viernes, para que a renglón seguido se conozca la convocatoria de Crespo.