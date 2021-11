Si el Córdoba CF lleva una temporada prácticamente perfecta, posiblemente el de ahora sea su mejor momento. Y se refleja en los entrenamientos, como el de este miércoles, que significaba el regreso del plantel cordobesista a las órdenes de Germán Crespo después de los dos días de descanso tras la goleada al Cacereño.

El preparador cordobesista prepara ya el encuentro contra el Villanovense del próximo sábado (Municipal Villanovense, 17.00 horas) en el que su equipo no estará solo y, además, volverá a tener a casi todo el plantel a su disposición. Con dos futbolistas sabe que no podrá contar en meses, Álex Meléndez y Samu Delgado, pero el tercero que quedaba en la enfermería ya la ha abandonado y en la mañana de este miércoles ya pisaba el césped del campo 1 de la Ciudad Deportiva. Aún aparte del grupo, Álex Bernal se ejercitó junto a Javi Poveda, pero todo indica a que las primeras previsiones, que hablaban de un mes de baja y fijaban su regreso a la competición para finales de noviembre, parecen cumplirse. La de Álex Bernal es una baja significativa, ya que cuando se lesionó, en el minuto 28 del encuentro en El Arcángel ante el Antequera, pasaba por ser de los mejores, si no el mejor jugador del Córdoba CF hasta aquella octava jornada. Sin embargo, el conjunto blanquiverde no ha notado su baja y su relevo natural, Javi Flores, ha ofrecido unas prestaciones notables.

A pesar de ese rendimiento del capitán, el regreso del sevillano es una gran noticia y este podría producirse en el partido en El Arcángel ante el Mérida (sábado 27, 18.00 horas) o, como mucho en la siguiente semana, tanto en la eliminatoria de Copa en El Arcángel o en la visita al filial de la UD Las Palmas, correspondiente a la jornada 14, que se disputará el fin de semana del 4 o 5 de diciembre.

Por lo demás, Germán Crespo volvió a tirar del filial en el regreso al trabajo con vistas al encuentro en Villanueva de la Serena y Abreu, Tala y el ya habitual Christian Delgado completaron el plantel para los ejercicios en la Ciudad Deportiva. Un entrenamiento que estuvo marcado por el balón, practicar los espacios reducidos, tanto para mantener la pelota como para la presión y en la velocidad de pase. En los últimos minutos de la sesión, José Cruz, José Ruiz, Simo y Javi Flores realizaron estiramientos y después de 90 minutos de entrenamiento Germán Crespo lo dio por finalizado.