Los cordobesistas se frotan los ojos ante una escena formidable, que multiplica su valor si se compara con la penuria de tiempos recientes. Tras la "hecatombe" -calificativo acuñado por la propia cúpula del club- ha llegado la hora de la redención. El Córdoba CF puso el pie en el fondo y se ha impulsado de un modo eficiente y conmovedor: es el líder en su grupo de la Segunda RFEF -una posición que le garantizaría el ascenso-, finalista en la Copa RFEF -jugará en El Arcángel para pelear por el primer título en 67 años de vida- y protagonista de un récord.

El conjunto que dirige Germán Crespo acaba de enlazar su décimo séptimo partido sin conocer la derrota: tres en el tramo final de la extinta Segunda B, diez en la Liga de Segunda RFEF y cuatro en la Copa RFEF. El triunfo ante el Cacereño (5-0) deja la marca en los mismos límites de los equipos que entrenaron Vicente Carlos Campillo (87-88) y Pepe Escalante (98-99). En Villanueva de la Serena, el próximo sábado, este Córdoba embalado podría tumbar el muro para colocarse en la cima de este ranking de eficacia. En esa autopista triunfal ha conquistado quince victorias y dos empates.

Córdoba-Tamaraceite (1-1)

Acababan de echar a Pablo Alfaro, que empezó con marcas impecables y cerró ciclo con el equipo podrido en todos los aspectos. El club miró al filial de Tercera para reclutar a Germán Crespo, que había llegado en verano desde el Lincoln Red Imps de Gibraltar. Le tocó estrenarse en El Arcángel (fotogalería), con un puñado de aficionados -limitaciones por covid- y un rival, el Tamaraceite, al que había que ganar para sostener opciones de meterse en la Primera RFEF. No hubo manera. El gran rival, el Sevilla Atlético, había perdido con el Cádiz B. Por el Córdoba marcó De las Cuevas y el Tamaraceite empató con un penalti lanzado por el veterano David González al estilo Panenka. Un palo.

Linense-Córdoba (0-5)

La Balona ya tenía garantizado el ascenso a falta de dos jornadas en el grupo de Segunda RFEF y tenía preparada una fiesta con el Córdoba como invitado (fotogalería). Y llegó la primera exhibición: 0-5, con doblete de De las Cuevas. Crespo ya empezó a meter el bisturí y dio su primera titularidad a Luismi Redondo, del filial, que también marcó en una rotunda paliza que completaron Willy Ledesma y Djetei. Los blanquiverdes pasaron por encima de los linenses y sostuvieron una tibia opción de engancharse a la segunda posición en la última jornada. No dependían de sí mismos, pero el cordobesismo se aferró a su proverbial querencia a los milagros.

Córdoba-Cádiz B (2-1)

El Córdoba tenía que ganar y que el Sevilla no lo hiciera en su campo ante la Balona. No se produjo la carambola. De las Cuevas -en racha desde que cambió el técnico- y Luismi marcaron para el Córdoba en el triunfo más triste de su historia (fotogalería). Ante las noticias que llegaban desde la Ciudad Deportiva Ramón Cisneros, el resultado en El Arcángel no servía para sellar el billete a la Primera RFEF. La última media hora fue un funeral en el estadio y los jugadores salieron cabizbajos: el Córdoba CF consumaba el desastre y ya sabía que iba a jugar el próximo curso en la nueva Segunda RFEF, cuarta división nacional.

Xerez Deportivo FC-Córdoba (1-5)

Comienzo de curso en Chapín, un estadio histórico (fotogalería). En el banquillo sigue Germán Crespo, renovado en verano después de un periodo de incertidumbre por posibles cambios en la cúpula que finalmente no se produjeron. Los dueños de Baréin apostaron por la continuidad en las jefaturas, con Javier González Calvo y Adrián Fernández al timón y Juan Gutiérrez 'Juanito' como director deportivo tras la dimisión de Miguel Valenzuela. En el plantel solo quedaban Javi Flores, De las Cuevas, Bernardo Cruz y Willy Ledesma, además de los miembros del filial que fueron promocionados por Crespo. A los seis minutos, el Córdoba encajó el 1-0. La reacción fue brutal, con triplete de De las Cuevas -dos de penalti-, Willy y Casas. Goleada y liderato.

Córdoba-Cádiz B (3-1)

Regreso a El Arcángel ante el mismo adversario con el que despidió la Segunda B: el filial del Cádiz (fotogalería). Willy, De las Cuevas y Adrián Fuentes sellaron un triunfo convincente, en el que los de Crespo ratificaron el nuevo estilo: un fútbol de ataque, muy presionante, con amenazas múltiples en la zona de arriba y extremos punzantes como Simo y Luismi. De las Cuevas en vena de aciertos y un dúo formado por Toni Arranz y Álex Bernal capaz de gobernar con suficiencia. ¿La maldición de los filiales? El Córdoba la espantó con claridad. En la temporada anterior solamente fue capaz de vencer en uno de sus seis partidos ante equipos dependientes (Betis y Sevilla Atlético acabaron subiendo).

Coria-Córdoba (0-3)

Una pregunta rondaba en el cordobesismo. ¿Cómo se acoplaría el equipo a campos de césped sintético o con medidas cortas? En el Estadio La Isla de Coria se produjo la respuesta (fotogalería). Los blanquiverdes noquearon al cuadro pacense por 0-3, con doblete de Willy Ledesma y gol postrero de un emergente Antonio Casas, un futbolista de La Rambla que retornó después de su paso por la cantera del Sevilla. Crespo sorprendió sacando en el once titular a Fuentes y Puga en los flancos. El Córdoba mostró su capacidad de adaptación, engarzó su tercera victoria y se atornilló en la posición de líder.

Córdoba-Don Benito (3-2)

Un examen complejo en El Arcángel (fotogalería). El Don Benito, avalado por actuaciones notables pero resultados discretos, se plantó con una propuesta valiente del excordobesista Juan Carlos Díaz, su entrenador. Los extremeños se adelantaron en el marcador, pero en un tramo final alocado del primer tiempo remontó el equipo local hasta un 3-1, con tantos de Adrián Fuentes, Omar Perdomo y Willy Ledesma, de penalti. El Don Benito, sin embargo, estrenó el marcador antes del intermedio hasta un 3-2 que no se movió. El Córdoba mantuvo la ventaja ante un adversario luchador, que con la osadía de quien no tiene nada que perder fue capaz de asustar por momentos a los locales. La estruendosa ovación de El Arcángel al final reflejó la dificultad de una victoria fundamental.

Tamaraceite-Córdoba (1-1)

La primera pifia del Córdoba (fotogalería), que no ganó el partido pese a coleccionar oportunidades después de que Willy Ledesma adelantara a los de Crespo a los cuatro minutos en un penalti. Los blanquiverdes parecían tener el asunto controlado sin demasiados agobios ante un Tamaraceite que hacía su tradicional juego de toque, pero con poca profundidad. De hecho, no había ganado ningún partido ni lo hizo después de recibir al Córdoba, llegando a ser colista. Tras marrar varias oportunidades, los blanquiverdes se encontraron con el empate del rival a falta de menos de diez minutos para el final. El inesperado escenario metió al grupo en un estado de inquietud que no se transformó en reacción real. El modesto cuadro de Las Palmas volvía a amargar un partido a Germán Crespo.

Linense-Córdoba (1-3)

Llega la Copa RFEF, una competición cuyo sorteo deparó al Córdoba CF un inicio ante un rival de categoría superior a partido único y lejos de casa. Los dos siguientes cruces también serían a domicilio. "Tenemos ilusión en este torneo", dijo Germán Crespo. En La Línea, el Córdoba despachó un partido sufrido. Antonio Casas, Simo y Willy Ledesma noquearon a la Balona (fotogalería) para sellar el pase a la siguiente ronda, que le cruzaría con el Juventud de Torremolinos.

Córdoba-San Fernando (4-1)

Festival en El Arcángel. Omar Perdomo, Luismi, De las Cuevas y Antonio Casas marcaron para los blanquiverdes en una de sus actuaciones más demoledoras (fotogalería). Los canarios resistieron como pudieron en la primera parte, pero disputaron la segunda en inferioridad numérica y solo esperaban que el árbitro diera por finalizado el desigual choque antes de que les cayeran más tantos en su portería. Crespo metió a toda su batería de ataque y el joven mediocentro malagueño Cristian Delgado debutó con el primer equipo. El Córdoba batía récords de goles y victorias.

Juventud Torremolinos-Córdoba (1-2)

Segunda cita con la Copa RFEF en un partido inquietante (fotogalería). El Juventud Torremolinos, de Tercera RFEF, era líder invicto en su grupo y llevaba una trayectoria de éxitos al amparo de su afición en el Municipal El Pozuelo de un año. Al Córdoba le costó sacar adelante el encuentro. A los dos minutos marcó el local Javi López, pero Antonio Casas neutralizó la ventaja al cuarto de hora. Desde ahí, la pelea fue cruenta. Ambos querían ganar y el intercambio de golpes se dejó sentir. A falta de cuatro minutos, Simo Bouzaidi decidió el signo con el 1-2 para llevar al delirio a los aficionados cordobesistas que se habían desplazado a la localidad malagueña.

Córdoba-Antequera (2-0)

El Córdoba retomaba el campeonato de Liga tras el aplazamiento de su partido ante el Mensajero en La Palma -finalmente se jugará el miércoles 22 de diciembre- ante un adversario de cuidado: el Antequera, construido desde la dirección deportiva por el excordobesista Alberto Aguilar (fotogalería). Los de Crespo, acuciados por una plaga de bajas, tuvieron además que sobreponerse a las lesiones durante el partido de Álex Meléndez y Álex Bernal. Los goles de Luismi Redondo y Antonio Casas confirmaron la consistencia mental del conjunto blanquiverde ante un Antequera que fue competitivo y puso en aprietos a los locales hasta la expulsión de David Humanes, en el minuto 70. Liderazgo ratificado y más distancia con el resto.

Xerez Club Deportivo-Córdoba (0-1)

Uno de los partidos clave de la temporada. El ganador se llevaba el pase a las semifinales de la Copa RFEF (fotogalería) y un lugar en el bombo del sorteo de la Copa del Rey, con la seguridad de enfrentarse a un rival de Primera División con todo lo que eso implica en lo deportivo y económico. Ante el Xerez Club Deportivo -el más antiguo de la ciudad-, actualmente en la Tercera RFEF, el Córdoba tuvo que sudar para llevarse un triunfo ajustado y justo. El partido estuvo cargado. El técnico local, Fajardo, y el cordobesista mantenían una larga trayectoria de enfrentamientos deportivos. De hecho, la última derrota de Crespo en un banquillo del Córdoba la padeció en Pozoblanco con Fajardo como jefe del banquillo de los vallesanos en Tercera División. El conjunto blanquiverde ganó en el Pedro Garrido con un gol de Simo en la primera parte en un encuentro con tres expulsados: Simo, José Alonso y el local Jurado.

San Roque-Córdoba (0-1)

Ni las bajas ni la sobredosis de partidos de competición frenaron al Córdoba en Lepe (fotogalería), donde obtuvo el triunfo con un gol de Simo. Crespo removió la alineación para batir a un conjunto que dio guerra en unas circunstancias duras, con lluvia y el campo muy pesado. La vuelta de Toni Arranz a la titularidad al lado de Javi Flores dio prestancia a un equipo que encontró en el emergente Carlos Puga una fuente constante de peligro. A pesar de los intentos del San Roque de Lepe, con más corazón que cabeza en los últimos minutos, el conjunto blanquiverde sumó su séptima victoria en ocho partidos de Liga.

Córdoba-Montijo (3-1)

El primero de tres partidos seguidos en El Arcángel. Los de Crespo se impusieron a un Montijo al que pudieron golear (fotogalería) a pesar de que el equipo extremeño se adelantó en el marcador por medio de Gabri. Willy Ledesma igualó la contienda antes del descanso y ya en el segundo acto, el Córdoba CF fue un huracán generado por un Miguel de las Cuevas que regresaba a escena. El alicantino firmó un doblete para su equipo, que pudo ampliar más el marcador con claras ocasiones de Adrián Fuentes y Antonio Casas, dentro de una colección de llegadas claras de manera permanente sobre la meta del ucraniano Fedotov. Otro de los equipos de la zona alta caía ante el poder blanquiverde.

Córdoba-Ebro (1-0)

Semifinal de la Copa RFEF en El Arcángel con cinco mil en las gradas y corazones desbocados en el césped. El Córdoba CF se tuvo que emplear a fondo para doblegar al Ebro (fotogalería), de la Segunda RFEF, en una eliminatoria que se decidió gracias a un gol de Luismi Redondo a falta de un cuarto de hora. El extremo pacense rompió un partido en el que los de Germán Crespo tuvieron oportunidades y fases de buen fútbol, aunque la presión de los aragoneses dificultó su juego en combinación. El ingreso en el campo de Willy Ledesma, Carlos Puga y Luismi Redondo en la segunda parte resultó crucial para decantar el partido a favor de los anfitriones, que se ganaron el sitio en la final en El Arcángel contra el Guijuelo, de la Tercera RFEF, el próximo martes 23 de noviembre.

Córdoba-Cacereño (5-0)

El Córdoba CF despachó una de sus más brillantes actuaciones ante un rival, el Cacereño (fotogalería), que acudía como segundo clasificado y con el cartel de invicto en el campeonato. Era el único que lo era junto a los blanquiverdes. Eso se terminó. un doblete de Willy Ledesma y goles de Fuentes, Casas y Luismi redondearon un 5-0 que deja a los de Germán Crespo en lo más alto de la clasificación. Un total de 8.597 espectadores vivieron una fiesta en las gradas de El Arcángel, que registró su mejor entrada en lo que va de campeonato. Los cordobesistas engarzaron su octava victoria al calor de su hogar.

